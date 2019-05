İngiltərə mətbuatından Azərbaycan əleyhinə daha bir çirkin məqalə - “O tərbiyəsiz heç olmasa...” Tarix: Bu gün, 09:07 | Çap et

“Arsenal”ın erməni əsilli yarımmüdafiəçisi Henrix Mxitariyanın mayın 29-da Bakıda keçiriləcək Avropa Liqasının finalına gəlməməsi ilə bağlı xaricdəki anti-Azərbaycan dairələrinin Azərbaycana qarşı təşkil etdikləri çirkin kampaniya davam edir. Son olaraq, Böyük Britaniyanın “The Independent” qəzetində “Henrikh Mkhitaryan, Baku and why sport and politics cannot be separated” (“Henrix Mxitaryan, Bakı və nədən idmanla siyasəti bir-birindən ayrmaq olmaz”) adlı məqalə dərc olunub.



Məqalə başdan ayağa şər-böhtan xarakterli iddialarla doludur. Bu mövzunu gündəmə gətirən Britaniya mətbuatında ölkəmizə qarşı gedən kampaniya yazılarına diqqət edəndə adama elə gəlir ki, bunu ASALA terror qrupunun üzvləri qələmə alıb. Həmin yazılarda Azərbaycana qarşı o qədər nifrət var ki, bu hiddət doğurmaya bilməz.



Son məqalənin müəllifi Jonahan Liewdir. Təsəvvür edin ki, jurnalistin Twitter hesabı bu kimi statuslarla doludur: “Gay sex is NOT a sin. Didn’t you hear me, guys? I said NOT.” (Geylərin bir-biri ilə evlənməsi günah deyil. Oğlanlar, siz məni eşitmədiz? Mən dedim ki, (günah) deyil").



Görün iş o yerə çatıb ki, xaricdəki anti-Azərbaycan dairələri ölkəmizə qarşı murdar kampaniya aparmaq üçün gey təfəkkürlü insanların ümidinə qalıblar.



Azərbaycanı hədəf alan məqalə 1990-cı ilin yanvar hadisələrindən başlayır. O dövrdə ermənilərin rəhbərlik etdiyi təxribatçı dəstələrdən deyil, guya azərbaycanlıların törətdiyi “vəhşilikdən” yazılır: “O vaxt artıq Azərbaycan və Ermənistan arasında başlamış müharibə iki ili idi ki sürürdü. Həmin vaxt hər iki tərəfdən insanları kütləvi şəkildə qovurdular və ağlasığmaz vəhşiliklər törədirdilər. Bakıda yaşayan 250 min erməninin çoxu müharibə başlanandan şəhərdən qaçmışdı, ancaq haradasa 50 min erməni hələ də paytaxtda qalırdı. Onların varlığı anti-erməni çağırışlarına təkan verirdi və kütlə yerdə qalan ermənilərin ovuna çıxmışdı. Talan törədənlər küçə-küçə gəzirdi. Yaşlı adamları evlərindən çölə atıb döyürdülər. Çoxlarını diri-diri yandırırdılar. Qadınların zorlanması və insanların döyülməsi adi hal almışdı. Heç kəs bilmir ki, həmin həftə nə qədər erməni (Bakıda) öldürüldü. Sağ qalanlar isə vaxt itirmədən aradan çıxdılar. Bu gün Bakıda yaşayan ermənilərin sayının təxminən 100 nəfərə yaxın olduğu söylənilir. Onlar ya qarışıq ailədən çıxanlardır, ya da yerli adamlarla evlidirlər”.



Ardınca jurnalist Mxitariyanın Bakıya getmədiyini guya yaxşı bildiyini deyir və gülünc arqument səsləndirir. Yazır ki, Bakıda ermənilərə qarşı talanlar baş verəndə onun heç bir yaşı yox idi: “Sonra isə onun ailəsi zorakılıqdan uzaq olmaq üçün İrəvandan Fransaya köçdü”.



Ermənistanda həmin dövrdə azərbaycanlıların zorakılığa məruz qaldığını bütün dünya bilir. Amma ləyaqətini hərraca çıxaran məqalə müəllifi futbolçunun ailəsinin Fransaya köçməsini utanmadan bu cür əsaslandırır.



Bakı ilə kifayətlənməyən Jonahan Liew Sumqayıta da toxunur və orada da guya ermənilərin qırğınlara məruz qaldığını bildirir. Məqalədə qeyd olunur ki, 2012-ci ilin rəy sorğusuna əsasən azərbaycanlıların 91 faizi erməniləri “ən böyük düşmən” hesab edir. Müəllif yazır ki, Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə Mxitaryanın Azərbaycana gəlməsində problem yoxdur deyir. Qeyd edir ki, 4 il öncə Bakıda keçirilən Avropa Oyunlarında 25 nəfər erməni atlet iştirak edib və kimsə fiziki zoraklığa məruz qalmayıb. Müəllif yazır: “Ancaq səfir deməyib ki, hər dəfə ermənilər meydana çıxanda kütlə onları fitə basıb. O da təəccüblü deyil ki, səfir (Bakıda) olan erməni talanlarından və ermənilərin küçələrdə diri-diri yandırılmasından bir söz deməyib. İndiki həssas məqam belə söhbətlər üçün əlverişli deyil ...”



Jonahan Liew məqalənin heç bir yerində Ermənistandan və Azərbaycanın ermənilər tərəfindən işğal olan ərazilərindən qovulan 1 milyon qaçqın haqqında bir kəlmə demir. Ermənilərin Azərbaycan ərazilərini işğal etməsininin üstündən də sükutla keçir. Bakıda 30 min erməninin yaşamasından da müəllifin xəbəri yoxdur. Müəllif heç onu da bilmir ki, rəsmi statistikaya görə Ermənistanda əhalinin 99,9 faizi ermənidir.



Heç şübhəsiz ki, Britaniya mətbuatından körüklənən bu kampaniya təəssüf doğurmaya bilməz. Azərbaycan hər zaman bu ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini qoruyub saxlayıb. Lakin buna baxmayaraq, klublarının Bakıda final oynamasını sanki Britaniya hökuməti həzm edə bilmir. Burada bəzi suallar da yaranır. Erməni lobbisi bu ölkədə o qədər güclü deyil. İşin maraqlı tərəfi odur ki, Mxitariyan vazkeçilməz bir ulduz oyunçu da deyil. Klubunun demək olar son oyunlarının əksəriyyətini ehtiyatda keçirib. Artıq “Arsenal” onun satmağı planlayır. Belə bir oyunçunun üzərindən bu cür şouların düzənlənməsinə Azərbaycan tərəfin cavab vermək haqqının olduğu göz önündədir.



Böyük Quruluş Partiyasının sədri, deputat Fazil Mustafa düşünür ki, bu məqalə rüşvət müqabilində yazılıb: “İngiltərənin bu mövzuda xüsusi bir marağının olduğunu düşünmürəm. Həm də Bakıya ingilis klubları gəlir. Bir erməni üzərindən İngiltərənin hər hansı bir marağının olduğu düşüncəsində deyiləm. Bunlar artıq o qədər həyasızlaşıblar ki, pula görə hətta İngiltərənin maraqlarına qarşı belə çıxış edə bilərlər. Belə bir məsələ də gözləniləndir. Erməni lobbiçiliyi baxımından Amerika və digər dövlətlərlə bağlı başqa mövqelər bildirmək olar. Amma İngiltərədən belə yazıların dərc olunması o anlama gəlir ki, bunun üçün böyük məbləğdə vəsaitlər xərclənir. Bunlar böyük mənada Azərbaycana qarşı təzyiq göstərmək, onu ləkələmək üçün həyata keçirilən vasitələrdən biridir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan final oyununu yüksək səviyyədə keçirməklə onlara cavab verməli, mədəniyyət öyrətməlidir. Mesaj verilməlidir ki, gəlin görün, qonağa münasibət necədir, tədbir necə keçirilməlidir. Bütün bunları ancaq yaxşı işlə göstərmək olar. Bu kampaniya erməni təbliğatının vasitələrindən biridir. Buna çox da aludə olmaq gərək deyil. Belə böhtanlar onsuz da müxtəlif yerlərdən səsləndirilir. Buna necə cavab verək ki? Öz işimizi görməli, ölkəmizi tanıtmaq istiqamətində addımlarımızı atmalıyıq. Burada haqsız tərəf bizi ittiham edənlər olduğu üçün narahata olmağa dəyməz. Bir idman oyununu bu qədər çirkinləşdirmək açığı, onların özlərini nüfuzdan salır”.



Deputat “Arsenal”ın final oyununun keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionunda fitə basıla biləcəyini də qeyd etdi: “Onu da qeyd edim ki, Mxitariyanın Azərbaycana gəlməməsi belə ”Arsenal"ın yerli azarkeşlər tərəfindən fitə basılmayacağı anlamına gəlmir. Çünki bu klubun cəbhəsindən ölkəmizə qarşı bir sayğısızlıq olub. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda “Çelsi”yə qarşı simpatiya daha çox bəslənilir. Biz burada iki ingilis klubundan heç birinə fərq qoymuruq. Sadəcə, mədəniyyətsizliyə qarşı çıxış edirik. Bir komandanın fitə basılması futbolda adi haldır. Düşünürəm ki, xaricdə nüfuzlu adamları səfirliklərə, diplomatik postlara gətirməliyik ki, orada cəmiyyətə açılan, doğru mesajlar verilən bir fəaliyyət olsun. Bunu edə bilmədiyimiz sürəcə belə hücumlar da çox olacaq. Harada bu işin yükünü götürən insanlar qabaqlayıcı addımlar ata bilirlərsə, belə ittihamlar az olur. Məqalədə fitə basılmanı qeyd edən o tərbiyəsiz heç olmasa Azərbaycan prezidentinin atdığı nümunəvi addımları da qeyd etsin. Dövlət başçısı erməniyə mükafatı əl verərək özü təqdim etmişdi. Hansı ölkənin prezidenti düşmən dövlətin idmançısına qarşı bu addımı atır, yəni mükafat təqdim edir?"

“Yeni Müsavat”