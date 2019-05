İsmayıllıda iki azyaşlını it dişləyib Tarix: Dünən, 16:47 | Çap et

İsmayıllıda iki azyaşlını it dişləyib.



ONA-nın yerli bürosunun xəbərinə görə, rayonun Xanagah kəndində yaşayan 2014-cü il təvəllüdlü Ələkbərov Əli Rafael oğlu qonşunun itinin hücumuna məruz qalıb. İt uşağın çanaq nahiyyəsini, əl və ayağını dişləyib. Azyaşlı xəstəxanaya çatdırılıb, əməliyyat olunub.



Rayonun Xankəndi kəndində yaşayan 2015-ci il təvəllüdlü Adıgözəlova Aylin Murad qızı isə həyətdə oynayarkən sahibsiz küçə itinin hücumuna məruz qalıb. Uşaq qol və baş nahiyyəsindən xəsarət alıb.



Hər iki uşaq İsmayıllı rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.