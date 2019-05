Azərbaycan-Çexiya hökumətləri arasında Qarışıq Komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib - SİYAHI Tarix: Dünən, 18:02 | Çap et

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Qarışıq Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 13 may tarixli 1502 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.



Sərəncamda qeyd edilir ki, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Qarışıq Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 13 may tarixli 1502 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 5, maddə 407; 2012, № 2, maddə 113; 2014, № 6, maddə 644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677) 1-ci hissəsi ilə yaradılmış Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilsin:



“Komissiyanın həmsədri



Rüfət Məmmədov - Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini



Komissiyanın üzvləri



Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri



Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini



Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bank sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikasının Çexiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.



Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilən dəyişiklik barədə Çexiya Respublikası tərəfinə bildiriş göndərəcək.