Tərtərdə at vuran oğlan Bakıya gətirilir - "Əməliyyat olunmalıdır"

Xəbər verildiyi kimi, Tərtər rayonunun Şixarx qəsəbə sakini Laçın Mübariz oğlu Fənəliyevi at vuraraq ağır yaralayıb.



Laçın Fənəliyevin anası AzNews.az-a oğlunun səhhəti ilə bağlı açıqlama verib.



O bildirib ki, oğlu hazırda Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasındadır:



“Laçını at otlaq sahəsində vurub. Həkimlər onu müayinə edib. Huşu başındadır, insanları tanıyır. Amma həkimlər deyir ki, beynində qan var. Təcili əməliyyat olunub qan çıxarılmalıdır. Bu gün Laçını Bakıya gətirəcəyik”.