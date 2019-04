Sevinc Osmanqızının xüsusi xidmət əməkdaşı ilə intim yazışmaları - ŞOK... VİDEO Tarix: Dünən, 17:57 | Çap et

Tanınmış jurnalist, Real TV-nin rəhbəri Mir Şahin müəllif proqramında ötən həftə anons etdiyi mövzu – “Azərbaycanı yataqda satan müxalifətçi qadın” haqqında məlumat verib. Onun ad çəkməməsinə baxmayaraq, söhbətin Sevinc Osmanqızından getdiyini anlamaq çətin deyil.

- Məşhur Azərbaycan Qadınının Xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etməsini sübut edən faktlara malik olduğumuzu elan etmişdim,- Mirşahin bildirib,- Bir daha deməyi lazım bilirəm. O xanımın potensial qardaşları və ehtimali kişi dostları üçün altını qıpqırmızı xətlə cızıram: Yataq Söhbəti mənə maraqlı deyil. Amma baxır sən o yatağa kimi verirsən, nəyi verirsən və hansı qiymətə verirsən.







Zəruri qeyd: O qadının hansı məzhəbə qulluq etdiyi hələ ki mənə tam məlum deyil. Çünki əvvəl elə başa düşürdüm ki, adam yataqda konkret bir dövlətə xüsusi xidmət göstərir. Amma araşdırmalarım məni ən azı çaşdırıb, ən çoxu isə deyə bilirəm ki, qızın dəqiq iki, bəlkə üç adaxlısı var. Tarix nəinki 2, hətta 3 ayrı-ayrı dövlətin agenti olan belə şəxsləri tanıyır. Bizim qəhrəmanımızın 3 dildə sərbəst danışması da ona tam belə imkan verir. Özü də zəif iradəsi, dayanıqsız vətəndaşlığı onu rahat 3 telli durnaya çevirə bilərdi. Hər halda araşdırılması vacib məsələdir. Xülasə: xüsusi xidmət və məhəbbət üçbucağı. Allah rəhmət eləsin sənə arxa qapını düşünən memar. İndi isə bizim hörmətli, məhəbbətli, Əli Kərimli demişkən uca, Cəmil Həsənli demişkən sevgili obyektimizin şanlı məktublarından bir neçə sətir. Bu sətirləri yalnız ona görə sitat gətirirəm ki, adamın bu qədər yaxın olduğu birinə hər bir sirrini, hətta dövlət sirrini verə bildiyinə qətiyyən şübhəniz olmasın. Ona da şübhəniz olmasın ki, məktubların hamısı oriqinaldır. İngiliscəsi də var. Sadəcə anlaşılsın deyə tərcüməni təqdim edirəm. Çalışmışıq ki, müəlliflərin dilini, istiliyini, məhrəmliyini orijinala mümkün qədər yaxın saxlayaq. Beləliklə, başlayaq.



Kimə: Kempen, Jay M.

Göndərilib: Cümə axşamı 02 fevral 04:36:59 2012

Başlıq: Cavab: BAKILI BALAM



Təbriklər!!!!!!!!!!!! Mən çox xöşbəxtəm! Biz DC-də (yəni District of Columbia/Vaşinqton) xoşbəxt bir cütlük olacağıq. Ən azı həftədə iki dəfə sevişəcəyik (jurnalistikada minimum deyiləndə daha da çox başa düşülməlidir), Həyatda baş verən bütün gözəl anları qeyd edəcəyik, bir-birimizə sevgi və qayğı göstərəcəyik və əyləncəli bir həyat yaşayacağıq!





Unutmayaq ki, məktub xüsusi xidmət əməkdaşına yazılır. Başqa bir məktubda isə Kempeni oxuyaq. O sevgilisinə viza ilə bağlı xüsusi məsləhət verir.



Kimdən: Kempen, Jay M.

Göndərilib: Bazar ertəsi axşamı 30 yanvar 09:31:50 2012

Başlıq: Cavab: IMG00010-20120115-1140.jpg

Sevgilim – vizanı yenilə və həmçinin (H1B) jurnalist vizası üçün müraciət et!)

Xüsusi xidmət orqanlarının mühüm əməkdaşı niyə jurnalist vizası istəyir? Ona görə ki, jurnalist vizasının digər vizalardan üstünlükləri var. İndi təqdim edəcəyim məktubdan isə baçqa müəmmalı mətləblər aydın olur:



Kimdən: “Kempen, Jay M.”

Göndərilib: Bazar ertəsi, 30 yanvar, 2012 17:33

Başlıq: Cavab: IMG00010-20120115-1140.jpg

İşə getməliyəm, canım... Bunun əvəzinə email göndər, tələbələrlə işlərin necə getdiyini eşitmək istəyirəm... Səni sevirəm!



Deməli məşhur və məchul xanımın tələbələri də varmış və Kempeni bu bir xüsusi xidmət əməkdaşı olaraq çox maraqlandırır. Və elə ona görə də bu məktubu Kempen öz rəsmi ünvanından göndərib. Ona görə ki, alacağı məlumatlar xüsusi əhəmiyyətlidir. Azərbaycanla bağlı xüsusi əhəmiyyətli. Qeyd edim ki, həmin tələbələrin də izinə düşmüşük. Onların arasında risk qrupunua aid olanlar çoxdur. Bu adamların ayrlı-ayrı ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etdiklərini sübut edən maraqlı arxivimiz var. Vaxtı çatanda onları da təqdim edəcəyik. İndi isə dəfələrlə üzr istəyib təqdim edəcəyim mesajı isə yalnız ona görə diqqətinizə çatdırırıam ki, həmin xanımın o zaman əri var idi. Millətə əxlaq, dövlətə qanun dərsi keçən, ruhən, bədənən azad olan bu qadının iç üzü üçün maraqlı detaldı.



Kimdən: Jay Kempen

Göndərilib: Cümə, 27 yanvar, 2012 15:32

Başlıq: Cavab: CANIMA ZƏNG EDİRƏM



Mənim zavallım, canım... Sənə lazımdır ki, sənin Cekan sənə dəstək olsun və təsəlli versin. Mənimlə birgə getməlisən, sənin və uşaqlarının qayğısına qalan, onların tərbiyəsi ilə məşğul olan bir yol yoldaşın olmalıdır, mənim düşündüyüm şey budur.

Soyuq günlər...burada yağış yağır... DC-də gün çıxıb... mənə qovuş,...



Burda dayanaq. Növbəti seriyada, yəni gələn bazar günü yəqin artıq məchul xanımın adını deyərik. Xüsusi təyinatlı gəlini uzun müddət pərdə arxasında saxlamayaq. Yaxşı deyil. Bir daha xatırladım ki, bu məlumatlar xüsusi xidmət orqanları əməkdaşı üçün əl altı, ümumiyyətlə altı rolinu oynayan bir qadın haqqındadır. Yalnız ona görə ki, bu qadın ruhuyla, bədəniylə adi bir xariciyə yox, xarici xüsusi xidmət ənəkdaşına qulluq edir. İndi isə başqa bir maraqlı müəmmanın üzərindən pərdəni qaldıraq.