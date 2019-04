Quantanamo həbsxanasının rəisi işdən çıxarılıb Tarix: Bu gün, 09:52 | Çap et

ABŞ ordusunun admiralı Kreyq Faller Kubada yerləşən Quantanamo həbsxanasının rəhbəri kontr-admiral Con Rinqi istefaya göndərib. FaktXəbər bildirir ki, bu barədə "The New York Times" məlumat yayıb.



Bildirilir ki, Rinq idarəetmə qabiliyyətinə inamı itirdiyi üçün istefaya göndərilib.



Hazırda həbsxana rəhbəri vəzifəsini briqada generalı Con Xassi icra edir.