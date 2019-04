Lənkəranda it dişləyən şəxslərlə bağlı SON XƏBƏR Tarix: Bu gün, 10:19 | Çap et

Lənkəranda quduzlaşmış itlərin hücum etdiyi şəxslər vaksinasiya edilir.



Bu barədə Open.az-a Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından məlumat verilib.



"Xəstələr poliklinikaya aparılıb. Orada onlara quduzluq əleyhinə zərdablar vurulacaq. Vəziyyətləri yaxşıdır və qorxulu heç nə yoxdur. Quduzluqla bağlı heç bir əlamət aşkar edilməyib" - deyə, xəstəxanadan bildirilib.



Qeyd edək ki, ötən gün rayonun Liman şəhərində 10 nəfər it dişləməsi diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan biri ambulator yardımdan sonra evə buraxılıb.