"Hüseyn nəzarət altındadır, vəziyyəti yaxşıdır" - Nazirlik

Üzünü it dişləyən uşağın vəziyyəti yaxşıdır.

Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azvision.az -a verilən məlumata görə, uşaq Kiliniki Tibbi Mərkəzdə müalicəsini davam etdirir və nəzarət altındadır.



Qeyd edək ki, aprelin 18-də Binəqədi rayonunun Sulutəpə qəsəbəsində quduz it küçədə 2015-ci il təvəllüdlü Məmişov Hüseyn Qismət oğluna hücum edib və onun yanaq nahiyəsini dişləyib.