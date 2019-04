Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin atası danışdı: -“Adını qoymamışıq” Tarix: Bu gün, 16:33 | Çap et

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin atası Rauf Həsənov açıqlama verib.



Qız atası bildirib ki, dünyaya gələn körpə cütlüyün ilk övladıdır: "Çox sevincliyəm. Həyəcandan danışa da bilmirəm. Qızım Azərbaycanın on milyonuncu sakini olub. Bu sevindiricidir. Ölkənin on milyonuncu sakini olan qızım həm də ailəmizin ilk övladıdır”.



Uşağın atası qeyd edib ki, qızına hələ ad qoymayıblar: "Hazırda işdəyəm. Axşam evdə valideynlərimlə qızımın adını məsləhətləşib qərar verəcəyik. Uşağın da, həyat yoldaşımın da vəziyyəti yaxşıdır”. (Oxu.Az)