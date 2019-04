Neft bazarında qiymət oyunu - TƏHLİL Tarix: Bu gün, 10:03 | Çap et

Son günlərdə dünya neft bazarında müşahidə olunan artım tendensiyasında müəyyən səngimə yaranmaqdadır. Xatırladaq ki, aprelin 3-ü axşam saatlarınadək dünya birjalarında neftin qiymətində ciddi artım müşahidə olunub. Brent markalı neftin bareli 70 dollara yaxınlaşıb.



Analitiklərin fikrincə, bu artımı bir neçə amil şərtləndirib. Bunlardan birincisi, OPEK+ ölkələrinin hasilatı azaltmaq qərarına əməl olunması istiqamətində əldə olunan nəticələrdir. OPEK-in açıqladığı məlumatlardan aydın olur ki, razılaşma tərəfləri ona dəqiqliklə əməl edirlər. Belə ki, OPEK ölkələrinin gündəlik hasilatı 295 min barel azalaraq 30,385 milyon barelə düşüb. Eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanı rəsmilərinin hasilatın azalması tendensiyasının davamlı olacağına dair açıqlamaları bazarda yaxınmüddətli dövrdə təklifin OPEK+ tərəfindən artırılmayacağı mövqeyini möhkəmləndirib. Bundan əlavə, may ayından etibarən İrandan neft alan 8 ölkəyə ABŞ tərəfindən edilən güzəşt müddəti bitir. Bu isə sanksiyalar başlanandan bəri gündəlik ixracatı 1,5 milyon barel azalan İranın maydan etibarən daha az həcmdə neft sata biləcəyi deməkdir. Dünya neft bazarında təklifi azaldan digər amil isə Venesuelanın da mövcud hakimiyyətə tətbiq olunan sanksiyalar üzündən bazara neft çıxarmaq imkanları minimuma enib, bu ölkədəki siyasi böhranın yaxınmüddətli dövrdə həll olunacağı real görünmür.



Neft qiymətlərini yüksəldən daha bir amil Çin statistika orqanının açıqlamalarıdır. Belə ki, statistik məlumata görə, mart ayında Çində Caixin işgüzar aktivlik səviyyəsi 54,4-ə bərabər olub. Fevralda bu göstərici 51,1-ə bərabər olmuşdu. Çinin xidmət sektorunda vəziyyəti əks etdirən bu göstəricinin 50-dən aşağı olması iqtisadi azalma, yuxarı olması isə artım prosesini ifadə edir. Dünyada ikinci ən böyük iqtisadiyyata malik Çində iqtisadi artımın sürətlənməsi neft bazarına pozitiv təsir edən daha bir amildir. Çünki bu artım dünyada neft və neft məhsullarına tələbatın azalmayacağı deməkdir.



Dünya neft bazarında qiymət artımına gətirən pozitiv siqnallardan biri də Çinlə ABŞ arasında ticarət müharibəsinin faktiki olaraq sona çatmaqda olmasıdır. Belə ki, aprelin 3-də tərəflər arasında razılaşmanın imzalanması ilə nəticələnəcəyi gözlənilən danışıqların sonuncu raundu başlanıb. Nüfuzlu analitik mərkəzlər artıq tərəflər arasında müqavilənin bütün detallarının razılaşdırılmış olduğunu bildirirlər. Bu da neft bazarında müsbət effekt verir.



Düzdür, ABŞ Energetika Nazirliyinin aprelin 3-də açıqlanan statistikası qiymətlərdə müəyyən azalma ilə nəticələnib. London birjasında iyun fyuçerslərinin qiyməti 9 sent ucuzlaşaraq 69,28 dollara düşüb. Nyu-York birjasında isə WTI neftinin may müqavilələrində qiymət 16 sent ucuzlaşaraq 62,42 dollar olub. Nazirliyin məlumatına görə, martın 29-da başa çatan həftə ərzində ABŞ-ın neft ehtiyatları 7,24 milyon barel artaraq 449,52 milyon barelə çatıb. Halbuki əksər analitik mərkəzlər ABŞ-ın neft ehtiyatlarının 500 min barel azalacağını proqnozlaşdırırdılar.



Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, ABŞ-ın benzin ehtiyatları 1,78 milyon barel azalıb - proqnozlar isə 2,1 milyon barel azalma göstərirdi. Ölkədə gündəlik neft hasilatı 100 min barel artaraq yeni rekord təyin edib - 12,2 milyon barel. Qeyd olunan həftədə ABŞ-ın gündəlik neft ixracı 163 min barel azalaraq 2,72 milyon barelə düşsə də, idxalı 223 min barel artaraq 6,76 milyon barelə çatıb.



“Fitch” Beynəlxalq Reytinq Agentliyinin təbii ehtiyatlar və əmtəə üzrə direktoru Dimitri Marinçenko da hesab edir ki, bir sıra amillər var ki, onlar neft qiymətlərində müsbət tendensiyalara əsas verir: “Bunlar Neft İxrac Edən Ölkələr Birliyinin (OPEC) qərarları, İranda və Venesuelada neft hasilatının həcminin azalması və ABŞ əleyhinə baş verən proseslərdir. Düşünmürük ki, növbəti iki ildə İran və Venesuelada hasilat azalsa, bu, neft qiymətlərinə ciddi təsir edəcək. Biz yaxın dövrdə qiymətinin aşağı həddinin 55 dollar, yuxarı həddinin isə 70-75 dollar olacağını düşünürük. Neft bundan baha ola bilməz. Əgər qiymətlər kəskin artarsa, bu, ABŞ-ın Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla, OPEC ölkələrinə təzyiq göstərməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki yüksək neft qiymətləri ABŞ iqtisadiyyatı üçün açıq təhdiddir”.



Onun sözlərinə görə, ilin əvvəlindən neftin qiyməti yetərincə artıb. Ötən ilin sonu neftin bir barelə görə orta qiyməti 50 ABŞ dolları təşkil edib. Hazırda qiymətlər 70 dollaradək artıb: “Bu qiymətlər əksər neft istehsalçısı olan ölkələr üçün yetərincə komfortlu qiymətdi. Biz hesab edirik ki, neft bazarında yüksək volatillik saxlanılacaq. Bir çox risklər var ki, neftin qiymətinin həm bahalaşmasına, həm də ucuzlaşmasına təsir edə bilər. Əgər neftin qiymətinin artımından danışsaq, onda təsiredici amil kimi Venesuelada baş verənləri göstərmək olar. Çox güman ki, bu ölkədə neft istehsalı azala bilər və bu, dünya bazarında neftin qiymətini artıra bilər. Həmçinin ABŞ-ın İran neftinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar da qiymətə təsir edən amillərdən olacaq”.



“Fitch” rəsmisi onu da əlavə edib ki, əgər neftin qiymətinin enmə risklərindən danışsaq, o zaman ilk növbədə neftə olan tələbatdan bəhs etməliyik: “Biz dünya iqtisadiyyatında müəyyən qədər yavaşlama proqnozu ilə çıxış edirik ki, bu da neftə olan tələbatı bir qədər azalda bilər. Əgər dünya iqtisadiyyatında yavaşlama analitiklərin gözlədiyindən çox olarsa, o zaman neftin qiymətinin enməsindən danışmaq olar. Lakin bu zaman da bazarda neft təklifi az olacaq. Nəticədə, hesab edirik ki, dünya birjalarında neftin qiyməti yetərincə volatil olacaq. Əgər neftin orta dəhliz qiymətindən danışsaq, o zaman deyə bilərik ki, bu göstərici 50-70 dollar arasında dəyişəcək”.



D.Marinçenko bildirir ki, “Fitch” 2019-cu ildə “Brent” markalı neftin 1 barelinin qiymətinin orta hesabla 65 dollar olacağını proqnozlaşdırır: “2020-ci il üçün proqnoz 62,5 dollar, 2021-ci il üçün proqnoz isə 60 dollardır. Uzunmüddətli dövr üçün isə qiymətin orta hesabla 57,5 dollar olacağını düşünürük. ”WTI" markalı neftin qiyməti isə 50 dollardan aşağı ola bilər (Report və ONA).

