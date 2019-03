"Plato Menecment İnvestisiya Şirkəti" adını dəyişib Tarix: Bu gün, 15:53 | Çap et

"Plato Menecment İnvestisiya Şirkəti" ASC adını "Plato Capital and Co. İnvestisiya Şirkəti"nə dəyişib.



Bu barədə "Report" maliyyə bazarındakı mənbəyə istinadən xəbər verir.



Xatırladaq ki, bu maliyyə qurumu 2002-ci ildə "Texnika Kapital Menecment" adı ilə yaradılıb, 2015-ci ildə adını "Kapital Menecment"ə, 2018-ci ildə isə "Plato Menecment"ə dəyişib. Onun nizamnamə kapitalı 580 min manatdır. İnvestisiya şirkətinin səhmlərinin 99%-i Böyük Britaniyanın “Plato Capital International Holding Limited” investisiya şirkətinə, 1%-i isə adı açıqlanmayan xarici investora məxsusdur.