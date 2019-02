Azercell 2018-ci ilin nəticələrini açıqladı - VİDEO Tarix: Bu gün, 12:25 | Çap et

DİA.AZ: - Azərbaycana bir sıra texnoloji yeniliklər gətirən, innovativ həllər, müasir xidmətlər vasitəsilə abunəçilərin həyatını asanlaşdırmaq və rəqəmsallaşdırmağı qarşısına məqsəd qoyan, Azərbaycanın ilk GSM operatoru Azercell, ölkə əhalisinin 99,8 %-ini, ərazisinin isə 99,1%-ini (işğal olunmuş ərazilər xaric) əhatə edərək, ölkənin telekommunikasiya sektorunda 49% bazar payı ilə lider mobil operator mövqeyində qərarlaşmağa davam edir.



DİA.AZ xəbər verir ki, ölkənin qeyri neft sektorunun ən iri vergi ödəyicisi kimi Azərbaycan iqtisadiyyatına hər zaman öz töhfəsini verən Azercell şirkəti 2018-ci ildə dövlət büdcəsinə 94,5 milyon manat, 22 il ərzində isə 1 milyard 732,3 milyon manat həcmində vəsait ödəyib. Azercell ölkədə telekommunikasiyanın inkişafına ötən il 59,5 milyon ABŞ dolları, 22 il ərzində 1 milyard 527 milyon ABŞ dollarından artıq sərmayə yatırıb. Şirkət 2018-ci ildə insan qaynaqlarının inkişafına 880 000 min ABŞ dollarına yaxın, sosial layihələrə isə 266 000 ABŞ dollarından çox vəsait xərcləyib.



4G istifadəçilərinin sayı 1 milyonu keçdi



Abunəçiləri yüksək keyfiyyətli rabitə xidmətləri ilə təmin etmək, rəqəmsal dünyanın ən son yeniliklərinin ölkədə tətbiqinə hazır olmaq üçün şəbəkənin gücləndirilməsi, əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və internet xidmətinin sürətinin daha da artırılması istiqamətində bir sıra mühüm təkmilləşdirmə layihələri müvəffəqiyyətlə icra olundu. Nəticə olaraq, ötən ildə Azercell şəbəkəsi üzərindən mobil internet trafikinin istifadəsi 2017-ci il ilə müqayisədə artaraq, 13 petabayta çatdı. İl ərzində 3 dəfə artan Azercell-in 4G istifadəçilərinin sayı 1 milyonu keçdi. Ölkədə 4G xidmətini ilk dəfə abunəçilərinə təqdim edən və Azərbaycanın bütün bölgələrini yüksək sürətli mobil internetlə təmin etməyi hədəfləyən Azercell daha 30 şəhər və rayonda 4G şəbəkəsini qurdu. Ümumilikdə, il ərzində 5889 Radio Baza Stansiyası Azercell abunəçilərini mobil rabitə ilə təmin edib ki, bunların 828-i 4G stansiyaları olub.



İstifadəçilərin LTE xidmətindən rahatlıqla yararlanması üçün HSS (Home Subscriber Server) layihəsi istifadəyə verildi. Bu texnologiyanın sayəsində abunəçilər 4G şəbəkəsinə qoşulmaq üçün Müştəri Xidmətlərinə müraciət



etmədən, mobil cihaz ayarlarından LTE rejimini seçməklə sərbəst şəkildə 4G şəbəkəsindən istifadə etmə imkanı qazandılar.



Rominq siyahısını daha da genişləndirərək, ötən il Azercell 19 yeni ölkə ilə saziş bağladı. Eyni zamanda mobil internet xidmətini ölkə hüdudlarından kənarda daha münasib və əlçatan etmək üçün səyahət edən müştərilərə rominqdə istifadəyə nəzərdə tutulan xüsusi internet paketləri təqdim olundu. Bu paketlər 50 ölkədə fəaliyyət göstərən 70-dən çox operatorun şəbəkəsində istifadə edilə bilər.



4G üzərindən sürətli mobil internetdən faydalana biləcək insanların sayının artması üçün şirkət il boyu müştərilərə yeni və əlverişli telefon kampaniyaları təqdim etdi. Bunun sayəsində Azercell müştərilərinin 60%-dən çoxu smartfon istifadəçisi oldu. İl boyunca abunəçilərə internet paketləri, danışıq dəqiqələri hədiyyə olundu, müxtəlif həvəsləndirici kampaniyalar keçirildi.



Azercell-Müştərilər tərəfindən ən çox tövsiyyə olunan operator



Hər zaman abunəçilərinin rahatlığını düşünən şirkət 2018-ci ildə 16 yeni konsepsiyalı Azercell Eksklüziv mağazalarını istifadəyə verdi. İl ərzində ümumilikdə 6 milyona yaxın abunəçiyə xidmət göstərildi. Bakı və Bölgə Müştəri Xidmətləri mərkəzləri tərəfindən 1 milyon 286 min 929 abunəçiyə, Bakı və Gəncə telefon mərkəzləri tərəfindən 4 milyon 515 min 727, Azercell-in rəsmi internet səhifəsi üzərindən onlayn çat vasitəsilə 45 min, Sosial Media vasitəsilə 60 min-dən artıq abunəçiyə xidmət göstərildi. Qeyd edək ki, ötən il Azercell-in 24/7 rejimində xidmət göstərən peşəkar Telefon Mərkəzi fəaliyyətinin 20 illiyini qeyd etdi. 20 il ərzində Telefon Mərkəzi tərəfindən 50 milyondan artıq abunəçi müraciəti qəbul olunub.



Təsadüfi deyil ki, ötən il müştəri loyallığını ölçən NPS indeksinin ölkə üzrə ən yüksək göstəricisi – 82% Azercell-ə məxsus olub. Şirkətin Müştəri Məmnuniyyəti Sorğusunda əldə etdiyi nəticə 93% -ə bərabər olub.



Müasir texnologiyalar insan həyatının keyfiyyətini artırmaq üçündür



Azercell-in Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) strategiyasının əsasını yeni texnologiyalar və mobil telekommunikasiya xidmətləri vasitəsilə insan həyatının keyfiyyətinin artırılması, gündəlik həyatın asanlaşdırılması ideyası təşkil edir.



Azercell internetdən istifadə arealının genişlənməsi nəticəsində uşaqların üzləşə biləcəyi təhlükələri aradan qaldırmaq uğrunda “Internet Təhlükəsizliyi və Rəqəmsal Vətəndaşlıq” kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir layihəyə rəhbərlik edir. Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı və regionların orta təhsil müəssisələrində “Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzi”-nin mütəxəssisləri tərəfindən 400-dən çox şagird, müəllim və valideyn bu mövzuda bilgiləndirilib.



Ölkədə onlayn mütaliə mədəniyyətini ilk tətbiq edən şirkət məhz Azercell olmuşdur. Azercell müştəriləri arasında istifadəçi sayı 18 mini keçən və 1 milyona yaxın kitabı mobil cihaza sığdırmış Bookmate tətbiqi indi daha zəngin oldu. Noyabr ayında Azercell Bookmate tətbiqi çərçivəsində Audio kitab xidmətini mütaliəsevərlərin istifadəsinə verdi. Qısa müddət ərzində istifadəçi sayı 5000 nəfərə çatan bu xidmət ilkin olaraq 60 klassik əsəri Azərbaycan dilində səsləndirdi. İl boyu doğma dilimizdə səsləndirilmiş kitabların sayı artırılacaq.



KSM proqramlarının daimi təşəbbüskarı və iştirakçısı olan Azercell-in Azərbaycan əhalisi arasında pulsuz müayinə təklifindən minlərlə insan yararlanıb. 2018-ci il ərzində Azercell “Mobil Göz Klinikası”nda 1368 nəfər müayinədən keçib, “Mobil Diş Klinikası”nda isə 628 nəfər pulsuz diş müayinəsi və müalicəsi alıb. Azercell-in “Mobil Qan Klinikası” “SOS Uşaq Kəndləri-Azərbaycan” Assosiasiyasında məskunlaşan uşaqları pulsuz müayinə edib.



Uşaqların problemləri və ehtiyaclarına xüsusi həssaslıqla yanaşan Azercell şirkətinin dəstəyilə ötən il Göygöl Regional “Uşaq Qaynar Xətt” xidməti fəaliyyətə başlayıb. Ümumilikdə, il ərzində Azərbaycan “Uşaq Qaynar Xətt” xidmətinə 3581 müraciət (fəaliyyət göstərdiyi 8 il ərzində isə 32.865 müraciət) daxil olub. Azercell-in dəstəyi ilə keçirilən IV Uşaq Paralimpiya İdman Oyunlarında 8 regiondan 140 sağlamlıq imkanları məhdud uşaq 8 idman növündə 19 medal uğrunda mübarizə aparıb.



Şirkətin dəstəyi ilə icra olunan gənclərin inkişafına yönəldilmiş layihələri qeyd etmək də yerinə düşərdi. Azercell aparıcı ali təhsil müəssisələrində il boyu təşkil olunan karyera günlərinin fəal iştirakçısı olub.



Tələbələrin fərdi və akademik inkişafına hər zaman öz töhfəsini verən Azercell-in ötən il elan etdiyi Tələbə Təqaüdü proqramına 1400-ə yaxın müraciət qeydə alındı və onların arasından 25 qalib seçildi. Azercell Akademiyası tərəfindən il boyunca ümumilikdə 30 təlimçi tərəfindən aparılan 231 təlim sessiyası təşkil olundu.



Rəqamsal sahibkarlığın inkişafına dəstək



Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzində il ərzində texnoloji, qrup çalışmaları, forumlar, təlimlər, görüşlər, müsabiqələri əhatə edən 80 tədbir və 5 beynəlxalq toplantı keçirilib. Bölgələrdə və ali məktəblərin nəzdində Barama mərkəzlərinin filialları açılıb. Mərkəz tərəfindən 20 startap layihəsi dəstəklənib.



“Azercell Telekom” MMC müxtəlif dövlət qurumları və biznes təşkilatları ilə birlikdə bir sıra layihələrə, təlimlərə dəstək verib, tərəfdaş qismində iştirak edib. Bunlar sırasında Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan və 18 min nəfəri bir araya gətirən "Bakı Marafonu” yarışmasını, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin həyata keçirdiyi və regionlardakı gənc sahibkarları üzə çıxaran “İdeyadan Biznesə- İ2B” layihəsini, “Global İnfluencer Day” tədbirini, "Science via Media" layihəsini, Buktreyler



Festivalını, “Əlilliyi olan tələbə və məzunların 1-ci əmək yarmarkasını”, “Barama Hackathon 2018” və "Seedstars World" müsabiqələrini, “A’Startap Sammiti 2018” intensiv seminarını və digər tədbirləri qeyd etmək olar.



MDB məkanında Qızıl IIP sertifikatı alan yeganə şirkət



Ötən il “Azercell Telekom” MMC güclü liderliyin, korporativ mədəniyyətin və insan resurslarının idarə olunması təcrübəsinin davamlı inkişafının göstəricisi olaraq “Investors in People” (IIP) - İnsana Sərmayə Standartının tələbləri üzrə dəyərləndirilərək QIZIL sertifikatını qazandı. Azercell ölkəmizdə Qızıl sertifikat qazanan ilk şirkət olmaqla yanaşı, MDB məkanında belə bir uğura imza atan yeganə telekommunikasiya şirkətidir.



Azercell beynəlxalq aləmdə nüfuzlu qəbul edilən "Stevie” Beynəlxalq Biznes Mükafatında “İlin Telekommunikasiya Şirkəti” və “İlin Korporativ Sosial Məsuliyyət Proqramı (Avropa üzrə)” nominasiyalarında Bürünc “Stevie” mükafatına layiq görülüb. Həmçinin qürurverici haldır ki, ötən il bu mükafatlar siyahısına “İnsanların Seçimi üzrə Stevie Mükafatı”-ı da əlavə olundu. 2018-ci ildə ölkəmizdə mobil rabitənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, regionlarda 4G şəbəkəsinin genişləndirilməsi, ölkənin bütün bölgələrində abunəçilərin sürətli internetə çıxışının təmin olunması, müasir xidmətlərin, eləcə də yeni biznes həllərinin tətbiq edilməsi, abunəçi xidmətlərinin modernləşdirilməsi, həmçinin mobil texnologiyalar vasitəsilə həyatın asanlaşdırılması istiqamətində keçirilən layihə və bir sıra digər təşəbbüslər Azercell-ə telekommunikasiya sahəsi üzrə “İlin Ən Sevilən Şirkəti” adını qazanmağa əsas verdi.



Azercell-in nailiyyətləri bununla kifayətlənməyib. Belə ki, Azercell “Qlobal Liderlər Klubu” tərəfindən Azərbaycanda idarəetmə və dayanıqlı inkişaf sahəsində “Ən yaxşı şirkət”, Vahid Mürsəliyev isə “İlin rəhbəri” kimi mükafatlandırılıb.



Azercell Telekom bu il də öz missiyasına sadiq qalaraq, abunəçilərini yüksək keyfiyyətli rabitə xidmətləri ilə təmin etmək, onlara ən yaxşı müştəri təcrübəsi yaşatmaq, rəqəmsal dünyanın ən son yeniliklərini daha əlçatan etmək istiqamətində fəaliyyətini tam gücü ilə davam etdirəcək.



“Azercell Telecom” MMC-nin prezidenti, cənab Vahid Mürsəliyevin 2018-ci ilin yekunlarına dair video müraciətini bu keçiddən izləyə bilərsiniz: