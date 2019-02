Rusiya və Suriya ABŞ-ın nəzarətdə saxladığı düşərgə istiqamətdə dəhliz açıblar Tarix: Bu gün, 12:48 | Çap et

Suriya-İordnaiya sərhədi zolağında yerləşən ət-Tənif bölgəsi və burada on minlərlə qaçqının qaldığı ər-Rukban düşərgəsi illərdir Amerikanın və onun dəstəklədiyi qruplaşmaların nəzarətindədir. Rusiya və Suriya qüvvələri bu düşərgədəki insanların təxliyəsi üçün iki koridor açıblar.



SalamNews bu barədə Rusiyanın Müdafiə Naziriliyinin rəsmi saytına istinadla xəbər verir.



Qeyd edək ki, bundan öncə Rusiya tərəfi ət-Tənifdə xüsusilə də ər-Rukban düşərgəsində Amerika tərəfindən radikal terror birləşmələrinə təlimlərin keçirildiyini bildirmiş və burada nəzarətdə saxlanılan on minlərlə qaçqının oradan çıxması üçün lazımi şəraitin yaradılmasını tələb etmişdi.



Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu gün bildirib ki, artıq onlar özləri ər-Rukbandakı qaçqınların qarşı tərəfə keçə bilməsi üçün 2 humanitar koridor açıblar.