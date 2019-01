İranın Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ hərbçisinin həbsini təsdiqləyib Tarix: Bu gün, 08:32 | Çap et

İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Bəhram Qasemi ABŞ vətəndaşı Maykl Uaytın saxlanıldığını təsdiqləyib.



"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, XİN rəsmisi ABŞ vətəndaşının İranın şimal-şərqində, Məşhəd şəhərində saxlanıldığını deyib.



"İran Tehrandakı ABŞ Vətəndaşlarının maraqlarının qorunması Ofisi vasitəsilə Birləşmiş Ştatları ilk gündən Amerika vətəndaşının həbsi barədə məlumatlandırıb", - deyə Qasemi vurğulayıb.



"Daha əvvəl "The New York Times" ABŞ-ın Hərbi Hava Qüvvələrinin 46 yaşlı veteranı Maykl Uaytın İran həbsxanasında olduğunu xəbər verib.



Maykl Uayt 2018-ci ilin iyulunda qızına baş çəkmək üçün İrana gəlib. ABŞ-ın Kaliforniya ştatı sakininin nədə ittiham olunduğu məlum deyil.



ABŞ Dövlət Departamentindən bildirilib ki, M.Uaytın xaricdə saxlanılmasından xəbərdardırlar.