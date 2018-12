Sanki məktəb deyil, islah əmək koloniyasıdır - GİLEY Tarix: Bu gün, 09:54 | Çap et

Rubrika.az saytına müraciət edən Bakı şəhər sakini Cəbrayılova Pərvin Suraxanı rayonunda yerləşən 275 saylı tam orta məktəbin 1-c sinfində təhsil alan qızı Abdulla Fatimə Hikmət qızının taleyi ilə bağlı həyəcan keçirdiyini, övladının təhsil aldığı məktəbdə sinif müəllimi, eləcə də məktəbin laborantı tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını, bu səbəbdən də uşağın psixoloji sarsıntı keçirdiyini bildirir. Valideyn Təhsil naziri Ceyhun Bayramova, nazir müavini Məhəbbət Vəliyevaya müraciət edərək müəllim adına yaraşmayan, heç bir pedaqoji qayda-qanuna sığmayan hərəkətlərlə azyaşlı uşağın psixoloji sarsıntı keçirməsinə səbəb olan müəllimin, belə hərəkətlərə şərait yaradan məktəb rəhbərliyinin cəzalandırılmasını tələb edir.

Valideyn bildirir ki, yeni dərs ilinin başlanğıcında bütün valideynlər kimi o da sevinc içində, böyük ümidlərlə qızı Fatiməni 275 saylı məktəbin 1-ci sinfində oxuması üçün məktəbə aparıb. Amma, qısa müddət sonra onun sevinci həyacan və məyusluqla əvəz olunub. Belə ki, məktəbdə üzləşdiyi zorakılıqlar səbəbindən 6 yaşlı Fatima psixoloji sarsıntılar keçirir, qorxu içərisində yaşayır. C. Pərvin övladının təhsil səviyyəsini yoxlamaq üçün dərslərində də iştirak edib. Valideyn bildirir ki, sinif müəlliməsi Svetlana Zeynalovanın dərsində iştirak edərkən təəccübündən deməyə söz tapmayıb. Svetlana müəllimə özü etiraf edib ki, mən uşaqları ələ ala bilmirəm, 44 uşaqla bacarmıram, səslərini kəsə bilmirəm. Odur ki, heç kim məndən keyfiyyət gözləməsin. Valideyn bütün bunlar barəsində məktəbin direktoru F. Şərifovaya həm yazılı, həm də şifahi məlumat verib. Lakin, heç bir tədbir görülmədiyi üçün vəziyyət gündən-günə daha da uçuruma yuvarlanıb.



“Müəllimə sinifdə dərs deyə bilmədiyi, pedaqoji təcrübəsi olmadığı üçün şagirdləri sakitləşdirmək üçün ən zorakı metodlardan istifadə edir. Sanki məktəb deyil, islah əmək koloniyasıdır. 6 yaşlı uşağa qarşı edilən rəftar elə həddə çatıb ki, övladım psixoloji sarsıntı keçirib. Sinif müəlliməsi Svetlana Zeynalovanın özü bəs etmirmiş kimi məktəbin Leyla adlı laborantı da övladımın üstünə qışqırır, ona hədə-qorxu gəlir. İş o yerə çatıb ki, qızım gecələr “mama, qoyma, Leyla üstümə gəlir” deyə sayaqlayır, qışqırıb yuxudan ayılır. Bu hansı qanunda yazılıb ki, 6 yaşlı uşağı məktəbdə qorxudub psixoloji sarsıntı keçirməsinə səbəb olasan?”-deyə azyaşlının valideyni müraciətində bildirir.



Pərvin Cəbrayılovanın dediyinə görə müəllimə özü dəfələrlə bildirib ki, Fatimə istedadlı, savadlı uşaqdır. “Lakin, sinifdə dərs deməyə qabiliyyəti çatmayan müəllimə sanki bütün hirsini balaca Fatimədən çıxmağa çalışır. Heç müəllim olan şəxs də öz 6 yaşlı şagirdinə “bu məktəbdə ya sən qalacaqsan, ya da mən” deyərmi? Məktəbin tibb bacısı sinifdə uşaqların təmizliyini yoxlayıb, iki uşağın başında bit tapılıb. Fatimənin başında bit tapılmadığı halda (bunu məktəbin tibb bacısı da təsdiq edir) Svetlana Zeynalova uşaqların və valideynlərin yanında uşaqlara bitin guya Fatimədən keçdiyini deməsinə nə ad vermək olar?



Oktyabrın ortalarında S. Zeynalova məktəbin koridorunda, mənim yanımdaca qızıma “Fatimə, səni psixoloqa verəcəyəm, məktəbdən çıxardacağam” deməsi onun hansı məqsədlər güddüyündən xəbər verir. Mən bunu onun özünə, məktəbin rəhbərliyinə də irad bildirdim, azyaşlı uşağa qarşı belə hərəkətlərin yolverilməz olduğunu dedim. Lakin, nəinki S. Zeynalova əməllərinə son qoydu, əksinə hər gün övladıma qarşı daha zorakı hərəkətlər etməyə başladı.



MƏKTƏBİN PSİXOLOQUNUN RƏYİ:









Məktəbin psixoloqu mənə dəfələrlə bildirib ki, Fatimə tamamilə sağlam, əqli inkişaf baxımından normal uşaqdır. Lakin, onda baş verən bütün bu hallar məhz məktəbdə üzləşdiyi zorakılıqlardan sonra başlayıb. S. Zeynalova və məktəbin rəhbərliyi indi psixoloqa təsir etməyə çalışırlar ki, o, Fatimanın əleyhinə rəy versin. Bu yolla mənim qızımı məKtəbdən uzaqlaşdırmaq, öz zorakılıqlarını pərdələmək istəyirlər. Fatimənin sinif yoldaşlarına dediyi “məni bir daha görməyəcəksiz” sözləri bir ana kimi mənim ürəyimi parçalayır. Özünü müəllim sanan insan da şagirdini-6 yaşlı bir körpəni bu vəziyyətə gətirərmi?



Uşağa qarşı da belə hərəkət edilərmi, özü də haqsız yerə. Bütün bunlar mənim övladımın psixoloji durumuna təsir edib. Mən qızımı bütün həkimlərə aparmışam, psixoloqlara göstərmişəm. Hamısının yekun rəyi uşağın güclü qorxu hissi keçirdiyini, psixoloji travma aldığını, hal-hazırda qorxu-həyƏcan fobiyası içərisində olduğunu göstərir. Mən 13 il mübarizə apararaq ana olmuşam, Fatiməni Allah mənə bəxş edib. Ancaq 275 saylı məktəbdə mənim bütün arzularımın üstündən xətt çəkdilər, sağlam övladımı qorxu fobiyasına düçar etdilər.Heç uşaq da müəlliməsinin qorxusundan psixoloji sarsıntımı keçirər? Bu hansı təhsil sistemidir, niyə bu vandalizmə son qoyulmur? Svetlana Zeynalova kimi “pedaqoqlar” nə qədər ki, məktəblərdə at oynadacaqlar mənim övladım kimi yüzlərlə körpənin bu günü və gələcəyi təhlükə altındadır. Mən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev cənablarına, birinci vitse prezident Mehriban xanıma, Təhsil naziri Ceyhun Bayramova, nazir müavini Məhəbbət Vəliyevaya, ölkənin çoxminlik pedaqoji ictimaiyyətinə müraciət edərək kömək istəyirəm. Bütünlüklə Azərbaycanın təhsil sistemi üçün qara ləkə olan bu utancverici hərəkətə son qoyulsun! Mənim azyaşlı övladımın taleyi ilə oynayanlar- sinif müəlliməsi Svetlana Zeynalova, laborant Leyla və bütün bunlara şərait yaradan 275 saylı məktəbin rəhbərliyinin tezliklə cəzalandırılmasını tələb edirəm. Buna heç bir ad vermək olmaz-6 yaşlı körpəni qorxudaraq psixoloji sarsıntı keçirməsinə səbəb olan şəxslərin müəllim adı daşımasına haqqı çatırmı? Biz müəllimlərimizi ikinci valideynlərimiz hesab etmişik. Bəs mənim körpə Fatiməmin keçirdiyi psixoloji sarsıntıların, qorxu və həyəcanın onun bütün həyatında buraxacağı izin məsuliyyətini kim daşıyacaq? Bu vandalizmə təcili son qoyun- istəmirəm ki, mənim övladım kimi başqa körpələrin də taleyi təhlükə altında qalsın!”