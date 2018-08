Ramzan Kadırov hər an Rusiyanı qanlı günlərə qaytara bilər - “Financial Times” Tarix: Dünən, 18:17 | Çap et

Politoloqlar Çeçenistanın avtoritar liderini ölkənin sabitliyi üçün ən böyük təhdidlərdən biri hesab edir

“Bu adam özünü vətənpərvər rusiyalı adlandırsa da, əslində onun sadiq olduğu yalnız bir adam var-Putin”.



Musavat.com xəbər verir ki, “Financial Times” qəzetinin yazarı Katrin Hillenin çeçenlərin rəhbəri Ramzan Kadırov haqqındakı yazısı bu cümlə ilə başlayır.



“O yalnız Putini eşidir”,- əli ilə Kadırovun saqqalını təsvir edərək, öz başçısını nəzərdə tutan Çeçenistanın informaisya naziri Cambulat Umarov müəllifə bildirib.



Hille bu situasiyanı Rusiya üçün gələcəkdə böyük təhlükə hesab edir.



Çünki konstitusiyaya görə, Putin 2024-cü ildən sonra tutduğu vəzifədən getməlidir.



Rusiyalı analitik Nikolay Petrov müəllifin bu proqnozu ilə razılaşır:



“2024-cü ildən sonra yarana biləcək qeyri-müəyyənlik daxili nifaq təhlükəsini artıracaq. İstənilən hakimiyyət uğrunda mübarizə zamanı isə Kadırov olduqca təhlükəlidir”.



Ketrin Hille yazır: “Bir sıra rus analitiklərinin fikrincə, Putin getdiyi təqdirdə həm Çeçenistanda, həm də Rusiyanın bütün guşələrində sadiq tərəfdarları olan Ramzan Kadırov Moskvaya meydan oxuyaraq daha böyük muxtariyyat tələb edə bilər. Digərləri isə fikirləşir ki, Putinin varislərindən birinin Çeçenistanda federal qayda-qanunu bərqərar etmək cəhdi ikinci qanlı savaşın qopmasına səbəb olacaq”.



Hazırda Londonda sürgün həyatı yaşayan, mərhum prezident Aslan Masxadovun yaxın silahdaşlarından Əhməd Zakayev Çeçenistanın müharibə dövründə belə Rusiya ilə indikindən daha çox bağlı olduğunu söyləyib.



“Çeçenistanda nə ordu ordu kimidir, nə də polis polis kimi fəaliyyət göstərir. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarında Kadırova buna görə nifrət edənlər o qədərdir ki, onların əlinə imkan düşən kimi bu gün hökm sürən modeli dağıtmağa çalışacaqlar. Ona görə də Putin getdikdən sonra olduqca təhlükəli bir an gələcək”, - Kremlin keçmiş yüksək rütbəli məmurlarından biri müəllifə söyləyib.



Həmin adam bu səbəbdən bu gür Çeçenistanda hökm sürən kvazitotalitar modelə alterntiv olmadığını təəssüflə bildirərək davam edir:

“İstənilən demokratikləşmə ilə bağlı cəhd bu yerlərdə qanlı savaşı gətirəcək. Hələ ki, Moksva Kadırov rejimini respublikanın büdcəsini yarısını tutan subsidiyalarla bəsləyir. Bu bizim sülhə görə ödədiymiz kompensasiyadır”.



Onun fikrincə, dinc həyatın bundan sonra da sürməsi və iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması gələcəkdə siyasi dəyişikliklərin olması üçün də şərait yaradır.



Lakin Əhməd Zakayev bütün bu nəzəriyyələri boş hesab edir. “Rusiya bizim torpaqları özünün tərkib hissəsi sandıqca onların əldə etdiyi Çeçenistan ancaq bu cür ola bilər”,



Müəllif Hille gələcəkdə baş verəcək iki risk ssenarisini göz önünə sərib:



“Birinci risk ondan ibarətdir ki, xüsus xidmət orqanlarındann kimsə Putinin getməsindən istifadə edib Kadırovu başqası ilə əvəzləməyə, lakin modeli olduğu kimi saxlamağa çalışa bilər. İkinci risk isə Kadırovun Putinin daha onu dəstəkləmədiyini hiss edən kimi nəsə bir şeylər etməyə cəhd göstərməsi ilə bağlıdır”.

Musavat.com