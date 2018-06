Bu gün DÇ-2018 start götürəcək - Bütün oyunların TƏQVİMİ Tarix: Bu gün, 08:04 | Çap et

Bu gün Rusiyanın paytaxtı Moskvada futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatı start götürəcək.



"Report"un məlumatına görə, XXI mundialın Bakı vaxtı ilə saat 18:30-da başlanacaq açılış mərasimi “Lujniki” stadionunda keçiriləcək. Təbdirdə britaniyalı ifaçı Robbi Uilyams və rusiyalı opera müğənnisi Aida Qarifullina çıxış edəcəklər.



Mərasimə 20-dən çox ölkənin başçısı, o cümlədən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qatılacaq. Mundialın ilk oyunu meydan sahibi Rusiya millisi ilə Səudiyyə Ərəbistanı yığması arasında olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.



İyulun 15-də yekun vurulacaq dünya çempionatının oyunları Rusiyanın 11 şəhərində - Moskva (“Lujniki” və “Spartak”), Kalininqrad (“Kalininqrad” stadionu), Sankt-Peterburq (“Sankt-Peterburq” stadionu), Nijni Novqorod (“Nijni Novqorod” stadionu), Volqoqrad (“Volqoqrad Arena”), Kazan (“Kazan Arena”), Samara (“Samara Arena”), Saransk (“Mordoviya Arena”), Rostov-Don (“Rostov Arena”), Soçi ("Fişt" stadionu) və Yekaterinburqda (“Yekaterinburq Arena”) yerləşən 12 stadionda keçiriləcək.



DÇ-2018-də Avropanı meydan sahibi Rusiyadan əlavə 13 yığma – Almaniya, İngiltərə, Belçika, İslandiya, İspaniya, Polşa, Portuqaliya, Serbiya, Fransa, İsveçrə, Xorvatiya, İsveç və Danimarka təmsil edəcək.



Cənubi Amerikadan 5 ölkə - Braziliya, Kolumbiya, Uruqvay, Argentina və Peru bu hüquqa yiyələnibsə, Şimali, Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsindən 3 ölkə - Meksika, Kosta-Rika, Panama yarışa vəsiqə qazanıb.



Asiya zonası üzrə 5 komanda - İran, Yaponiya, Cənubi Koreya, Səudiyyə Ərəbistanı və Avstraliyanın mübarizə aparacağı mundialda Afrika da eyni sayda ölkə - Nigeriya, Misir, Seneqal, Mərakeş və Tunislə təmsil olunacaq.









DÇ-2018-in hakimləri



DÇ-2018-də 6 konfederasiyadan ümumilikdə 35 hakim xidmət göstərəcək. Onların sırasında türkiyəli FIFA referisi Cüneyt Çakır da var:



Avropa, UEFA (10): Cüneyt Çakır (Türkiyə), Byorn Kuypers (Hollandiya), Canluka Rokki (İtaliya), Damir Skomina (Sloveniya), Antonio Mateo Laos (İspaniya), Şimon Marçinyak (Polşa), Feliks Brıx (Almaniya), Milorad Majiç (Serbiya), Kleman Türpen (Fransa), Sergey Karasyov (Rusiya)



Şimali Amerika, CONCACAF (6): Mark Geyqer, Haier Marrufo (hər ikisi ABŞ), Hoel Agilar (Salvador), Sezar Ramos (Meksika), Rikardo Monterro (Kosta-Rika), Con Pitti (Panama)



Cənubi Amerika, CONMEBOL (6): Sandro Riççi (Braziliya), Nestor Pitana (Argentina), Vilmar Roldan (Kolumbiya), Enrike Kaseres (Paraqvay), Xulio Baskunyan (Çili), Andres Kunya (Uruqvay)



Afrika, CAF (6): Bakari Qassama (Qambiya), Yanni Sikazve (Zambiya), Qehad Qrişa (Misir), Mehdi Abid Şərif (Əlcəzair), Didu Malanq (Seneqal), Bamlak Tessema Ueyesa (Efiopiya)



Asiya, AFC (5): Ravşan İrmatov (Özbəkistan), Alireza Faqani (İran), Navaf Şukralla (Bəhreyn), Ryudzi Sato (Yaponiya), Məhəmməd Abdulla (BƏƏ)



Okeaniya, OFC (2): Matt Konqer (Yeni Zelandiya), Norber Oata (Fransa Polineziyası)



Mundialın rekordları



Ən çox çempion olan ölkələr: Braziliya – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Almaniya – 4 (1954, 1974, 1990, 2014), İtaliya - 4 (1934, 1938, 1982, 2006)



Ən böyük hesablı qələbə: Macarıstan – Cənubi Koreya 9:0, Yuqoslaviya – Zair 9:0



Ən erkən qol: Hakan Şükür – 10,8 saniyə, Türkiyə - Cənubi Koreya 3:2 (2002)



Mundiallarda ən çox iştirak edənlər: Antonio Karvaxal (Meksika, 1950—1966), Lotar Matteus (AFR, Almaniya, 1982—1998), Canluici Buffon (İtaliya, 1998 — 2014) – 5 mundial



Ən çox oyun keçirən: Lotar Matteus – 25 oyun



Ən yaxşı bombardir: Miroslav Kloze (Almaniya 2002—2014) – 16 qol



Bir mundialda ən çox qol vuran: Jüst Fonten (Fransa, 1958) – 13 qol



Bir oyunda ən çox qol vuran: Oleq Salenko (Rusiya, 1994) – 5 qol, Rusiya – Kamerun 5:1



Ən gənc futbolçu: Pele (Braziliya, 1958) - 17 yaş 249 gün



Ən yaşlı futbolçu: Fərid Mondraqon (Kolumbiya, 2014), 43 yaş 3 gün



Ən yaşlı qol müəllifi: Roje Milla (Kamerun, 1994) – 42 yaş 39 gün



Futbolçu kimi ən çox dünya çempionu: Pele (Braziliya) - 3 qat (1958, 1962, 1970)



Futbolçu və məşqçi kimi ən çox dünya çempionu: Mario Zaqallo (Braziliya) – 4 qat (1958,1962,1970,1994)



Tam medal komplektinə sahib olanlar: Frants Bekkenbauer, Xorst-Diter Xettqes, Volfqanq Overat, Miroslav Kloze (hamısı Almaniya)



Ən çox iştirak edən yığma: Braziliya – 20 dəfə (bütün turnirlərdə iştirak edən yeganə yığmadır)



Finalda ən çox oynayan yığma: Almaniya – 8 dəfə



Ən çox oyun keçirən məşqçi: Helmut Şön (Almaniya, 1966 - 1978) – 25 oyun. O, eyni zamanda ən çox qalib gələn məşqçidir (16 dəfə)



Baş məşqçi kimi ən çox dünya çempionu olan: Vittorio Pottso (İtaliya) – 2 dəfə (1934 və 1938)



Ən çox oyun idarə edən hakim: Ravşan İrmatov (Özbəkistan) – 8 dəfə (2010 və 2014)





***



A qrupu: Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Uruqvay



B qrupu: Portuqaliya, İspaniya, Mərakeş, İran



C qrupu: Fransa, Avstraliya, Peru, Danimarka



D qrupu: Argentina, İslandiya, Xorvatiya, Nigeriya



E qrupu: Braziliya, İsveçrə, Kosta Rika, Serbiya



F qrupu: Almaniya, Meksika, İsveç, Cənubi Koreya



G qrupu: Belçika, Panama, Tunis, İngiltərə



H qrupu: Polşa, Seneqal, Kolumbiya, Yaponiya



Bukmeykerlər əsas favorit qismində Almaniya millisini görürlər. Yoahim Lövün rəhbərlik etdiyi kollektivin çempionluq əmsalı 5.00-dır. Braziliyada bu göstərici 5.50, Fransada 6.00, İspaniyada 6.50, Argentinada isə 8.50-dir. Hərçənd, çempionatın startına bir gün qalmış baş məşqçi Xulen Lopeteginin Fernando Yerro ilə əvəzlənməsi ispaniyalıların şanslarına da təsir edəcək.



Qrup mərhələsi



I tur



14 iyun



1. 19:00. Moskva, "Lujniki". Rusiya - Səudiyyə Ərəbistanı. A qrupu



15 iyun



2. 16:00. Yekaterinburq. Misir - Uruqvay. A qrupu



3. 19:00. Sankt-Peterburq. Mərakeş - İran. B qrupu



4. 22:00. Soçi. Portuqaliya - İspaniya. B qrupu



16 iyun



5. 14:00. Kazan. Fransa - Avstraliya. C qrupu



6. 17:00. Moskva, "Spartak". Argentina - İslandiya. D qrupu



7. 20:00. Saransk. Peru - Danimarka. C qrupu



8. 23:00. Kalininqrad. Xorvatiya - Nigeriya. D qrupu



17 iyun



9. 16:00. Samara. Kosta-Rika - Serbiya. E qrupu



10. 19:00. Moskva, "Lujniki". Almaniya - Meksika. F qrupu



11. 22:00. Rostov-Don. Braziliya - İsveçrə. E qrupu



18 iyun



12. 16:00. Nijni Novqorod. İsveç – Cənubi Koreya. F qrupu



13. 19:00. Soçi. Belçika - Panama. G qrupu



14. 22:00. Volqoqrad. Tunis - İngiltərə. G qrupu



19 iyun



15. 16:00. Saransk. Kolumbiya - Yaponiya. H qrupu



16. 19:00. Moskva, "Spartak". Polşa - Seneqal. H qrupu



II tur



19 iyun



17. 22:00. Sankt-Peterburq. Rusiya - Misir. A qrupu



20 iyun



18. 16:00. Moskva, "Lujniki". Portuqaliya - Mərakeş. B qrupu



19. 19:00. Rostov-Don. Uruqvay - Səudiyyə Ərəbistanı. A qrupu



20. 22:00. Kazan. İran - İspaniya. B qrupu



21 iyun



21. 16:00. Samara. Danimarka - Avstraliya. C qrupu



22. 19:00. Yekaterinburq. Fransa - Peru. C qrupu



23. 22:00. Nijni Novqorod. Argentina - Xorvatiya. D qrupu



22 iyun



24. 16:00. Sankt-Peterburq. Braziliya - Kosta-Rika. E qrupu



25. 19:00. Volqoqrad. Nigeriya - İslandiya. D qrupu



26. 22:00. Kalininqrad. Serbiya - İsveçrə. E qrupu



23 iyun



27. 16:00. Moskva, "Spartak". Belçika - Tunis. G qrupu



28. 19:00. Rostov-Don. Cənubi Koreya - Meksika. F qrupu



29. 22:00. Soçi. Almaniya - İsveç. F qrupu



24 iyun



30. 16:00. Nijni Novqorod. İngiltərə - Panama. G qrupu



31. 19:00. Yekaterinburq. Yaponiya - Seneqal. H qrupu



32. 22:00. Kazan. Polşa - Kolumbiya. H qrupu



III tur



25 iyun



33. 18:00. Samara. Uruqvay - Rusiya. A qrupu



34. 22:00. Volqoqrad. Səudiyyə Ərəbistanı - Misir. A qrupu



35. 22:00. Saransk. İran - Portuqaliya. B qrupu



36. 22:00. Kalininqrad. İspaniya - Mərakeş. B qrupu



26 iyun



37. 18:00. Moskva, "Lujniki". Danimarka - Fransa. C qrupu



38. 18:00. Soçi. Avstraliya - Peru. C qrupu



39. 22:00. Sankt-Peterburq. Nigeriya - Argentina. D qrupu



40. 22:00. Rostov-Don. İslandiya - Xorvatiya. D qrupu



27 iyun



41. 18:00. Kazan. Cənubi Koreya - Almaniya. F qrupu



42. 18:00. Yekaterinburq. Meksika - İsveç. F qrupu



43. 22:00. Moskva, "Spartak". Serbiya - Braziliya. E qrupu



44. 22:00. Nijni Novqorod. İsveçrə - Kosta-Rika. E qrupu



28 iyun



45. 18:00. Volqoqrad. Yaponiya - Polşa. H qrupu



46. 18:00. Samara. Seneqal - Kolumbiya. H qrupu



47. 22:00. Kalininqrad. İngiltərə - Belçika. G qrupu



48. 22:00. Saransk. Panama - Tunis. G qrupu



1/8 final



30 iyun



49. 18:00. Kazan. "C" qrupunun 1-ci yeri — "D" qrupunun 2-ci yeri



50. 22:00. 1/8 final. Soçi. 1A — 2B



1 iyul



51. 18:00. Moskva, "Lujniki". 1B — 2A



52. 22:00. Nijni Novqorod. 1D — 2C



2 iyul



53. 18:00. Samara. 1E — 2F



54. 22:00. Rostov-Don. 1G — 2H



3 iyul



55. 18:00. Sankt-Peterburq. 1F — 2E



56. 22:00. Moskva, "Otkrıtie Arena". 1H — 2G



1/4 final



6 iyul



57. 18:00. Nijni Novqorod. Q49 — Q50.



58. 22:00. Kazan. Qalib 53 — qalib 54.



7 iyul



59. 18:00. Samara. Q55 — Q56



60. 22:00. Soçi. Q51 — Q52.



1/2 final



10 iyul



61. 22:00. Sankt-Peterburq. Q57 — Q58



11 iyul



62. 22:00. Moskva, "Lujniki". Q59 — Q60



3-cü yer uğrunda görüş



14 iyul



63. 18:00. Sankt-Peterburq.



FİNAL



15 iyul



64. 19:00. Moskva, "Lujniki".