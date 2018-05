Mayda sonuncu dəfə belə sərin hava 9 il əvvəl olub - Nazirlik Tarix: Bu gün, 15:19 | Çap et

“Bakıda və Abşeron yarımadasında may ayında havanın sərin keçməsi bu ay üçün o qədər səciyyəvi deyil”.



Bunu Trend-ə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ictimai təşkilatla iş, ekoloji maarifləndirmə və elm sektorunun müdiri Umayra Tağıyeva deyib.



Onun sözlərinə görə, dünən Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu çoxillik iqlim normasından 3 dərəcəyə qədər aşağı olub:



“Ümumiyyətlə, son illər üçün bu, o qədər də səciyyəvi bir temperatur göstərici deyil. Çünki son 10-15 il ərzində may ayında anomal isti hava şəraiti üstünlük təşkil edib”.



U.Tağıyeva bildirib ki, son 10-15 il ərzində yalnız 2004, 2006, 2008, 2009-cu illərdə may ayında havanın temperaturu normadan aşağı olub. Digər illərdə isə may ayında anomal istilər üstünlük təşkil edib.

U.Tağıyeva hazırda qeydə alınan temperaturun rekord göstərici olmadığını da açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 28-də gecə 13-15, gündüz 24-27, bu gün isə gecə 14-16, gündüz 19-23 dərəcə istinin qeydə alındığını bildiiblər.