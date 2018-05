Prezidentin əfv etdiyi əcnəbilər kimlərdir? - SİYAHI Tarix: Bu gün, 17:51 | Çap et

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün prezident İlham Əliyev əfv sərəncamı imzalayıb. Ölkə başçısının imzaladığı sərəncamla əcnəbi vətəndaşlar da həbsdən azad edilib.

"Ölkə.Az"ın onların siyahısını təqdim edir:



1. Akhmedov Parviz Tabriz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2014-cü il

17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



2. Akyel Bayram Ahmet oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



3. Allanurov Yusup Allanuroviç, 1993-cü ildə anadan olmuş, Türkmənistan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



4. Aslanov Alekber Saxraddinoviç, 1988-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



5. Bekerov Zaur İsxadoviç, 1993-cü ildə anadan olmuş, Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



6. Boreyko Yelena İvanovna, 1976-cı ildə anadan olmuş, Vətəndaşlığı olmayan, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



7. Çabaşvili Merab Robertoviç, 1963-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



8. Çepila Yevgeniy Mixayloviç, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 16 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



9. Çələbiyev Samir Rövşən oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin 2010-cu il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



10. Çubinidze Durmışxan Pavloviç, 1951-ci ildə anadan olmuş, Qazaxıstan vətəndaşı, Qusar rayon məhkəməsinin 2017-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə



11. Əbülfəthi Dariyuş Əliəşrəf oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



12. Əliyev Tahir Nurəddinoviç, 1991-ci ildə anadan olmuş, Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 18 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



13. Hamidi Someeh Fazel Zolfaghar, 1969-cu ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2014-cü il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



14. Hongla Samuel, 1965-ci ildə anadan olmuş, Kamerun Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



15. Hussain Mohammed Jamir, 1990-cı ildə anadan olmuş, Banqladeş Xalq Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı rayon məhkəməsinin 2016-cı il 6 oktyabr

16. Hüseynov Ruslan Rəşid oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



17. Xəlilov Şahin Məhəmməd oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2016-cı il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



18. İsayev Neymət Hamlet oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2015-ci il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



19. Ji Feng Ping, 1983-cü ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



20. Jithin Reji Karithadam, 1986-cı ildə anadan olmuş, Hindistan Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2016-cı il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



21. Kalov Djeikhun Kamandar oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



22. Kudjayev Nizami Abdusalamoviç, 1982-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



23. Küçük Mert Ali oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 2017-ci il 31 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



24. Quliyev Elşən Vəli oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



25. Qviniaşvili Gela Piruzoviç, 1961-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Balakən rayon məhkəməsinin 2017-ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



26. Malekzadeh Firooz Akbar, 1980-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar rayon məhkəməsinin 2017-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



27. Mia Sofic, 1984-cü ildə anadan olmuş, Banqladeş Xalq Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı rayon məhkəməsinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



28. Musayev Mamed Kamandar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



29. Nurberdiyev Halmurat Rəcəb oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Türkmənistan vətəndaşı, Abşeron rayon məhkəməsinin 2016-cı il 17 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



30. Ranjbar Asghar Moharram, 1980-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar rayon məhkəməsinin 2016-cı il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



31. Sediqi Khvaja Shekib, 1995-ci ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad rayon məhkəməsinin 2017-ci il 1 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



32. Sharipov Guseinali, 1993-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 30 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum

33. Təzəxanov Muraz Həmid oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 1 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



34. Uddin Mohammad Baharun, 1985-ci ildə anadan olmuş, Banqladeş Xalq Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı rayon məhkəməsinin 2017-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



35. Vang Kang Yong, 1990-cı ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



36. Yançitski Oleksandr Oleksandroviç, 1980-ci ildə anadan olmuş, Ukrayna vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



37. Yılan Ali Hüseyin, 1971-ci ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 25 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



38. Yusubova Samirə Tofiq qızı, 1989-cu ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 yanvar tarixli hökmü ilə



39. Zeng Huihui, 1982-ci ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 14 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



40. Zhen Qo Van, 1981-ci ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



41. Zhen Si Hun, 1985-ci ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.