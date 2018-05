İlham Əliyev 634 nəfəri ƏFV ETDİ - TAM SİYAHI Tarix: Bu gün, 17:08 | Çap et

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının xalqımızın müstəqilliyi tarixində əlamətdar hadisə olduğunu vurğulayaraq, ümummilli lider Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında ümumbəşəri dəyərlər, qanunun aliliyi, ədalət və demokratiya ideallarına xüsusi önəm verdiyini xatırlayaraq, Heydər Əliyev siyasətinin mərhəmətlik və humanizm ənənələrinə sadiq qalaraq, cəzadan azad olunacaq şəxslərin cəmiyyətə qovuşaraq müstəqil dövlətimizin inkişafı yolunda fəaliyyət göstərəcəklərinə inanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə qərara alıram:



1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:



1.1. Abasov İlham Orucqulu oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2015-ci il 29 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.2. Abasov Rəşad Mansur oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad rayon məhkəməsinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.3. Abbasov Əli Cəmaləddin oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 16 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.4. Abbasov Şüküran Ağamməd oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.5. Abbasov Taleh Əlövsət oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göyçay rayon məhkəməsinin 2014-cü il 8 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.6. Abbasov Yusif Eldar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Salyan rayon məhkəməsinin 2015-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.7. Abbasova Sevil Hümmət qızı, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran rayon məhkəməsinin 2015-ci il 6 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.8. Abdullayev Allahverdi Mahmud oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qobustan rayon məhkəməsinin 2014-cü il 23 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.9. Abdullayev Bəhruz Cahangir oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Neftçala rayon məhkəməsinin 2017-ci il 3 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.10. Abdullayev Ceyhun Mərdan oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.11. Abdullayev Elgün Rasim oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.12. Abdullayev Elvin İlqar oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Siyəzən rayon məhkəməsinin 2015-ci il 2 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.13. Abdullayev Xəqan Məhəmməd oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax rayon məhkəməsinin 2014-cü il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.14. Abdullayev İlkin Cəmil oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.15. Abdullayev Kərim Rəhim oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.16. Abdullayev Mehti Əli oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göygöl rayon məhkəməsinin 2014-cü il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.17. Abdullayev Tofik Alxas oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran rayon məhkəməsinin 2015-ci il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.18. Abdullayev Valeh Məmmədağa oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.19. Abdullayev Vasif Akif oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ucar rayon məhkəməsinin 2015-ci il 29 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.20. Abdullayev Vilayət Səlamət oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 5 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.21. Abdurahmanov Zaur Həmid oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.22. Abulov Elvin Vaqif oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Balakən rayon məhkəməsinin 2016-cı il 23 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.23. Adıgözəlov Əliağa Əziz oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.24. Adışirinov Azad Vidadi oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 15 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.25. Ağabalayev Ağamirzə Fikrət oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2014-cü il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.26. Ağabəyov Albert Novruzəli oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 1 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.27. Ağahüseynov Sənur Ağa oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.28. Ağamalıyev Qərib Samran oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qusar rayon məhkəməsinin 2015-ci il 2 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.29. Ağarzayev Qurban Qara oğlu, 1942-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.30. Ağaverdiyev Ağaverdi Quli oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 5 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.31. Ağayev Elmir Müqəddəs oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 30 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.32. Ağayev Pərviz Mübariz oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 25 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.33. Ağayev Rəfail Elman oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2017-ci il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.34. Ağayev Sahib Adıgözəl oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.35. Ağayev Saleh Davud oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 20 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.36. Ağayev Zaur Həsənağa oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.37. Axundov Əli Əbdül oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 27 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.38. Axundov Nahid Zahid oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.39. Akhmedov Parviz Tabriz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2014-cü il 17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.40. Akyel Bayram Ahmet oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.41. Alcanov Ramil Aydın oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.42. Alıyev Asif Vitya oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 14 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.43. Allahverdiyev Aydın Süleyman oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 24 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.44. Allahverdiyev Fazil Atabəy oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İsmayıllı rayon məhkəməsinin 2016-cı il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.45. Allahverdiyev Heydər Eldar oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.46. Allahverdiyev İbrahim Firdovsi oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı rayon məhkəməsinin 2014-cü il 30 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.47. Allahverənov Vicad Sakit oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 5 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.48. Allanurov Yusup Allanuroviç, 1993-cü ildə anadan olmuş, Türkmənistan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.49. Aslanov Alekber Saxraddinoviç, 1988-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.50. Aslanov Səbuhi Vilayət oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.51. Aslanov Şamil Fazil oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 2 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.52. Aslanov Taleh Himayəddin oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.53. Aslanzadə Vidadi Mübariz oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.54. Atakişiyev Aqşin Rasim oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 18 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.55. Babaşov Rəfail Hüseyn oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli rayon məhkəməsinin 2015-ci il 27 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.56. Babayev Emin Rizvan oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin 2014-cü il 19 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.57. Babayev Faiq Xudu oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar rayon məhkəməsinin 2017-ci il 4 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.58. Babayev Hüseyn Əli oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 27 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.59. Babayev Murad Sabbar oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.60. Babayev Nadir Ağaəli oğlu, 1947-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2017-ci il 1 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.61. Babayev Ramiz İkram oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2014-cü il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.62. Babayev Rəşad Vahid oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt şəhər məhkəməsinin 2014-cü il 20 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.63. Babayev Sadiq İbrahim oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 11 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.64. Babayev Seymur Əlisəfər oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 25 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.65. Babayev Şakir Zakir oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.66. Babayev Taleh Çoban oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Samux rayon məhkəməsinin 2014-cü il 13 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.67. Babayev Vaqif Xeyrulla oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 22 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.68. Babayev Vüqar Əhməd oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 25 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.69. Babayev Yaşar Rauf oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2014-cü il 25 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.70. Babayeva Gündüz Fərəcəli qızı, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2017-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.71. Babazadə Famil Asim oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.72. Bağırov Cehun Əli oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı rayon məhkəməsinin 2017-ci il 12 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.73. Bağırov Hüseyn Baba oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.74. Bağırov İlyas İnşallah oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2017-ci il 29 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.75. Bağırov İsa Həsənalı oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2017-ci il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.76. Bağırov Məmmədbağır Nizanbar oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin 2014-cü il 21 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.77. Bağırov Şamxal Abdulla oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.78. Baxşəliyev Tural Əli oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.79. Baxşəlizadə İlqar Elxan oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 17 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.80. Baxşıyev Əlisahib Salman oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.81. Baxşiyev Həbib Nursoltan oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.82. Balakişiyev Gündüz Ramiz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.83. Balayev Şeyron İlham oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.84. Baratov Amid Heydər oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı hərbi məhkəməsinin 2017-ci il 3 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.85. Bayramov Bəhruz Nurəddin oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 30 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.86. Bayramov Əli Natiq oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.87. Bayramov Nicat Seyran oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.88. Bayramov Nihat Mayıl oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 27 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.89. Bayramov Vüsal Vasifoviç, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Moskva şəhəri Naqatinsk rayon məhkəməsinin 2013-cü il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.90. Bayramova Xatirə Sədrəddin qızı, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 30 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.91. Behbudov Fuad Natiq oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2017-ci il 29 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.92. Bekerov Zaur İsxadoviç, 1993-cü ildə anadan olmuş, Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.93. Bədəlov Kamal Teymur oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir rayon məhkəməsinin 2016-cı il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.94. Bəndiyev Balaxan Rəsul oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lerik rayon məhkəməsinin 2016-cı il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.95. Bəndiyev Yaşar Rəsul oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lerik rayon məhkəməsinin 2016-cı il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.96. Bəşirov Orxan Hacıbala oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin 2016-cı il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.97. Bəşirov Təmraz Tofiq oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 24 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.98. Bibiquliyev Mirdamət Tahir oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sabirabad rayon məhkəməsinin 2015-ci il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.99. Boreyko Yelena İvanovna, 1976-cı ildə anadan olmuş, Vətəndaşlığı olmayan, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.100. Burcayev Qismət Məhəddi oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 5 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.101. Cabbarov Hilal Dəmir oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2016-cı il 10 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.102. Calalzadə İqrar Seydəmir oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2014-cü il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.103. Canağayev Fariz Həsənağa oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.104. Canaliyev Binyət Əskər oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.105. Cəbizadə İlqar Şöhrət oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.106. Cəbrayılov Vüsal Razi oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.107. Cəfərov Anar Nurulla oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin 2015-ci il 14 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.108. Cəfərov Elçin Nizami oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sabirabad rayon məhkəməsinin 2014-cü il 23 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.109. Cəfərov Elşən Ələkbər oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 8 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.110. Cəfərov Elvin Əli oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 22 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.111. Cəfərov Əvəz Rafiq oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 13 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.112. Cəfərov Firuz Yusif oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax rayon məhkəməsinin 2015-ci il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.113. Cəfərov Rəvan Müzəffər oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə rayon məhkəməsinin 2016-cı il 9 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.114. Cəfərov Rövşən Rəcəb oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin 2014-cü il 17 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.115. Cəfərov Seymur Qələndər oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.116. Cəfərov Şahin Vaqif oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.117. Cövüzov Orxan Arif oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.118. Çabaşvili Merab Robertoviç, 1963-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.119. Çepila Yevgeniy Mixayloviç, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 16 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.120. Çələbiyev Samir Rövşən oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin 2010-cu il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.121. Çubinidze Durmışxan Pavloviç, 1951-ci ildə anadan olmuş, Qazaxıstan vətəndaşı, Qusar rayon məhkəməsinin 2017-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.122. Dadaşov Ayaz Ağaəmi oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 11 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.123. Dadaşov Heydər Əfqan oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.124. Dadaşov Məlik Hüseynağa oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.125. Dadaşov Mirqiyas İdrak oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.126. Dadaşov Rauf Alşan oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 23 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.127. Dadaşova Gülnarə Əlihüseyn qızı, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.128. Dədəcanov Hikmət Tofiq oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2014-cü il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.129. Dilənçizadə Tural Yaşar oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 13 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.130. Dövlətov Anar Siyasət oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad rayon məhkəməsinin 2017-ci il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.131. Dünyamalıyev Əkbər Nadir oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 9 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.132. Dünyamalıyev Mirsalam Rəşid oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.133. Eldarov Təbriz Əhməd oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba rayon məhkəməsinin 2016-cı il 17 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.134. Eminov Məhəmməd Əhməd oğlu, 1932-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 11 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.135. Eymanxa Rafiq Firudin oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.136. Eyvazov Bəxtiyar Əhməd oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Goranboy rayon məhkəməsinin 2015-ci il 9 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.137. Eyvazov Zaur Hacıbala oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov rayon məhkəməsinin 2013-cü il 1 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.138. Əbdurəhmanov Fuad Süleyman oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2015-ci il 28 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.139. Əbilov İqrar Höccət oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.140. Əbülfəthi Dariyuş Əliəşrəf oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.141. Əhlimanov Elşən Zülfüqar oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sabirabad rayon məhkəməsinin 2016-cı il 25 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.142. Əhmədli Əhməd Əlövsət oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.143. Əhmədov Elman Aydın oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2016-cı il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.144. Əhmədov Elşad Kəmaləddin oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.145. Əhmədov Rövşən İsfəndiyar oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 2017-ci il 9 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.146. Əhmədov Sənani Miryaqub oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.147. Əhmədov Şaiq Həmid oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.148. Əhmədov Vüqar İlham oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 1 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.149. Əhmədov Vüsal Hüseyn oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 4 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.150. Əkbərov Rizvan Zəbulla oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2013-cü il 1 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.151. Ələkbərov Famil Zaməddin oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 2015-ci il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.152. Ələkbərov Fərman Umud oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 26 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.153. Ələkbərov Natiq Namik oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2014-cü il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.154. Ələkbərov Rövşən Əli oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Hacıqabul rayon məhkəməsinin 2016-cı il 12 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.155. Ələsgərov Emin Bəhman oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhər Kəpəz rayon məhkəməsinin 2015-ci il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.156. Ələsgərov Mehman Haxverdi oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin 2014-cü il 9 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.157. Əlibəyov Orxan Xancan oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.158. Əlifov Vüsal Məhərrəm oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.159. Əlişov Nemət Mehman oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.160. Əliyev Akif Gülbala oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.161. Əliyev Amid Ağamir oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.162. Əliyev Astan Əli oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.163. Əliyev Eldəniz Nurəddin oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2016-cı il 9 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.164. Əliyev Etibar Rizvan oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.165. Əliyev Etibar Şükür oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2013-cü il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.166. Əliyev Əhməd Kamal oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2016-cı il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.167. Əliyev Əli İlqar oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2015-ci il 14 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.168. Əliyev Əliheydər İltimaz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 22 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.169. Əliyev Faiq Həmzə oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2015-ci il 26 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.170. Əliyev Fazil Ənvər oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.171. Əliyev Fərid Ramiz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 5 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.172. Əliyev Hafiz Eldar oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba rayon məhkəməsinin 2017-ci il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.173. Əliyev Hikmət Nağı oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.174. Əliyev Hüseyn Rauf oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.175. Əliyev İlqar İnqilab oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.176. Əliyev İsmayıl Zabit oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.177. Əliyev Qulu Ədalət oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 30 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.178. Əliyev Nadir Hidayət oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar rayon məhkəməsinin 2017-ci il 11 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.179. Əliyev Natiq Əzizağa oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2014-cü il 15 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.180. Əliyev Nizami Eldar oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Mingəçevir şəhər məhkəməsinin 2017-ci il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.181. Əliyev Rafiq Rövşən oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 1 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.182. Əliyev Ramil Qafar oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.183. Əliyev Ramil Məhərrəm oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2016-cı il 11 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.184. Əliyev Rasim Nazim oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.185. Əliyev Rauf Oqtay oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xızı rayon məhkəməsinin 2015-ci il 8 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.186. Əliyev Şəhriyar Kamil oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 25 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.187. Əliyev Tahir Qara oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli rayon məhkəməsinin 2015-ci il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.188. Əliyev Tahir Nurəddinoviç, 1991-ci ildə anadan olmuş, Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 18 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.189. Əliyev Tural Elman oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.190. Əliyev Zamiq Tofiq oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.191. Əliyeva Qənimət Rəhman qızı, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.192. Əlizadə Cəfər Şahin oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz rayon məhkəməsinin 2014-cü il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.193. Əlizadə Kamran Əlyusif oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2016-cı il 27 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.194. Əlizadə Nurlan Rasim oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.195. Əlizadə Şamil Yusif oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ rayon məhkəməsinin 2015-ci il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.196. Əmirov Bəhruz Elxan oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi rayon məhkəməsinin 2014-cü il 14 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.197. Əmirov Rahib Vasif oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.198. Əmirov Ülvi Ovliyar oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2016-cı il 21 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.199. Ənvərli Mahir Malik oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İmişli rayon məhkəməsinin 2014-cü il 14 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.200. Ərizanov Tofiq Bəşir oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.201. Əsədov Araz Əbülfət oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir rayon məhkəməsinin 2015-ci il 6 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.202. Əsgərov Elşən İsrafil oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron rayon məhkəməsinin 2013-cü il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.203. Əsgərov Nasir Bakıxan oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 4 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.204. Əsgərov Ramil Şəmşəddin oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt şəhər məhkəməsinin 2015-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.205. Əskərov İlham Ağa oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şirvan Apellyasiya məhkəməsinin 2016-cı il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.206. Əzimov Akif Fərrux oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdaş rayon məhkəməsinin 2015-ci il 18 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.207. Əzimov Şahmar Mahir oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı rayon məhkəməsinin 2016-cı il 30 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.208. Əzimova Məryəm Ramazan qızı, 1948-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 28 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.209. Əzizov Əfqan İlqar oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 29 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.210. Əzizov Əzizağa Hüseyn oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2016-cı il 18 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.211. Əzizov Ramil Çingiz oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.212. Əzizov Sübhan Şöhrət oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.213. Əzizova Gülnarə İsmayıl qızı, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 8 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.214. Fərəcov Elnur Hüseynqulu oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Neftçala rayon məhkəməsinin 2017-ci il 3 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.215. Fərəczadə Ramin Oruc oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.216. Fərzəliyev Amid Güloğlan oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 6 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.217. Fərziyev İbrahim Bayram oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.218. Fətullayev Aqil Rüstəm oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz rayon məhkəməsinin 2014-cü il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.219. Gəraylı Samir Sabir oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 3 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.220 Göyüşov Vüqar Xasay oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin 2014-cü il 29 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.221. Gözəlov Ziyad İxtiyar oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.222. Günəşov Vüqar Ələkbər oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.223. Hacıkərimov Sabir Vəlibəyoviç, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2014-cü il 2 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.224. Hacıyev Pərviz Əli oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov rayon məhkəməsinin 2016-cı il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.225. Hacıyev Pünhan Ehtibar oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 26 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.226. Hacıyev Ramazan Həsən oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.227. Hamidi Someeh Fazel Zolfaghar, 1969-cu ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2014-cü il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.228. Hekalov Elvin Musayeviç, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 5 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.229. Heydərov Nicat Mirəhməd oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir rayon məhkəməsinin 2015-ci il 1 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.230. Heydərov Rövşən Elmar oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 4 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.231. Heydərov Samir Maarif oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 6 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.232. Heydərzadə Ayət Musarza oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.233. Həxiyev Səlim Nurəli oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 2015-ci il 8 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.234. Həmidov Ravil Elman oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.235. Həsən Akif Adil oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ rayon məhkəməsinin 2014-cü il 24 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.236. Həsən Atababa oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 12 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.237. Həsənov Asif Möhsüm oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 20 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.238. Həsənov Elçin Rauf oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Moskva şəhəri Doroqomilov rayon məhkəməsinin 2012-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.239. Həsənov Elvin Cabir oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz rayon məhkəməsinin 2015-ci il 10 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.240. Həsənov Əlibala Canalı oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2014-cü il 6 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.241. Həsənov Famil Fazil oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı rayon məhkəməsinin 2015-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.242. Həsənov Xaliq Alı oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2012-ci il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.243. Həsənov Məhərrəm İbrahimxəlil oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2016-cı il 14 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.244. Həsənov Rəşad Nəsrəddin oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göygöl rayon məhkəməsinin 2014-cü il 30 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.245. Həsənov Rza Həsən oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.246. Həsənov Taleh Zakir oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.247. Həsənov Valeh Nəriman oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.248. Həsənov Yadulla Ağaxan oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2014-cü il 11 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.249. Hongla Samuel, 1965-ci ildə anadan olmuş, Kamerun Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.250. Hussain Mohammed Jamir, 1990-cı ildə anadan olmuş, Banqladeş Xalq Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı rayon məhkəməsinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.251. Hümbətəliyev Qadir Şahin oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 18 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.252. Hümbətov Rasət Siyasət oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.253. Hüseynov Adil Yahya oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.254. Hüseynov Anar Kərəm oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 27 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.255. Hüseynov Elxan Şahin oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.256. Hüseynov Elnur Şəmsəddin oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2014-cü il 9 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.257. Hüseynov Elşən Rəşid oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 26 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.258. Hüseynov Emin Nadir oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 29 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.259. Hüseynov İlkin Mikayıl oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir rayon məhkəməsinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.260. Hüseynov İlqar Məhərrəm oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.261. Hüseynov İsmayıl Akif oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 6 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.262. Hüseynov İsmət Hidayət oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2011-ci il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.263. Hüseynov Mehman Ramiz oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2014-cü il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.264. Hüseynov Rafis Bahadur oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2013-cü il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.265. Hüseynov Röyal Dilqəm oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 30 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.266. Hüseynov Ruslan Rəşid oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.267. Hüseynov Sadiq Mübariz oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 2016-cı il 3 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.268. Hüseynov Sərxan Ələddin oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 16 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.269. Hüseynov Tofiq Ənvər oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 27 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.270. Hüseynov Ülvi Rafik oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.271. Hüseynzadə Anar Əflatun oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi rayon məhkəməsinin 2015-ci il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.272. Hüseynzadə Fərid Sadıx oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı rayon məhkəməsinin 2015-ci il 12 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.273. Hüseynzadə Yasər Yaşar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.274. Xammədov Elnur Şükür oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.275. Xancanov Elvin Elçin oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 12 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.276. Xankişiyev Mərahim Namiq oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 15 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.277. Xankişiyev Nuru Babakişi oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.278. Xanlarov Cəmaləddin Surxay oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 14 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.279. Xasiyev Ruslan Aslan oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qusar rayon məhkəməsinin 2015-ci il 4 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.280. Xəkiyev Mustafa Nüsrət oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir rayon məhkəməsinin 2014-cü il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.281. Xəlilov Məhəmməd Cəlal oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 2 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.282. Xəlilov Rəfail Fəttah oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 22 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmi