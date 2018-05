Vikipediyada “3 May Türkçülük günü” münasibətilə məqalələr yaradılıb Tarix: Dünən, 18:00 | Çap et

DİA.AZ: - AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Vikipediya Metodik Mərkəzinin könüllüləri tərəfindən “3 May Türkçülük günü” münasibətilə yeni məqalələr yaradılıb.



DİA.AZ xəbər verir ki, məqalə türk dünyasının ideoloqu Nihal Atsıza həsr olunub. Yazıda N.Atsızın həyatı, ictimai-siyasi fəaliyyəti, bədii yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verilib. Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil ola bilərsiniz.



https://az.wikipedia.org/wiki/Nihal_Ats%C4%B1z

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rq%C3%A7ilik-Turan%C3%A7%C4%B1l%C4%B1q_m%C9%99hk%C9%99m%C9%99si

https://az.wikipedia.org/wiki/Reha_O%C4%9Fuz_T%C3%BCrkqan

https://az.wikipedia.org/wiki/Nejd%C9%99t_San%C3%A7ar