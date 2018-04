Məsciddə kişi ilə görüşdü, biabırçı videosunu əldə etdi və... - Azərbaycanda RÜSVAYÇILIQ Tarix: Dünən, 14:37 | Çap et

Masallı rayonunda kişin intim görüntüləri ilə şantaj etməkdə təqsirli bilinən 1983-cü il təvəllüdlü Aytən Şahbazovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.



Aytən Şahbazova özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmək məqsədilə Əlihəsən Hüseynovu şantaj edib.



Rüsvay etməklə şantaj



Aytən Şahbazova Əlihəsən Hüseynovu tanımadığı qadını bədəninin müxtəlif nahiyələrini yalaması barədə onda videogörüntünün olması haqqında rüsvayedici məlumatları yaymaqla hədələyib.



O, 2015-ci ilin yanvar ayından 2016-cı ilin mayın ayının əvvəllərinə kimi olan dövr ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda hədə-qorxu ilə tələb edərək, Əlihəsən Hüseynovdan 29.700 manat alıb.



Dəfələrlə şantaj



Aytən Şahbazova axırıncı dəfə isə 16 may 2016-cı ildə Əlihəsən Hüseynova hədə-qorxu gəlib. Həmin gün saat 12 radələrində 1400 manat məbləğində pulu Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində yerləşən Qızlaküçə kənd məscidinin içərisində sonuncudan alıb.



Məsciddə hədələdi, polis həbs etdi



Dərhal sonra Masallı rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbiri zamanı saxlanılmış, üzərinə baxış keçirilərkən Aytən Şahbazova cinayət başında yaxalanıb. Bununla da o, Əlihəsən Hüseynova ümumilikdə 31100 manat məbləğində maddi ziyan vurub.



10 il həbs cəzası



İstintaq orqanı tərəfindən Aytən Şahbazovanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2.3-cü (külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə hədə-qorxu yolu ilə tələb etmə) maddəsi ilə ittiham elan edilib.



Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Aytən Şahbazova 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi qərara alınıb.



Narazılıq edildi, hökm dəyişdirildi



Hökmdən narazı qalan Aytən Şahbazova apelyasiya şikayəti verib. O, barəsində olan hökmün dəyişdirilməsini, ədalətli qərar qəbul edilməsini istəyib.



Şirvan Apelyasiya Məhkəməsində hakim Zəki Babayevin sədrlik etdiyi kollegiyada apelyasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb.



Apelyasiya şikayətini araşdıran hakim heyəti sonda qərar elan edib. Qərara görə, birinci instansiya məhkəməsinin hökmü dəyişdirilib.



Yeni hökmə əsasən, Aytən Şahbazovanın əməlində dəyişiklik edib. Yuxarı instansiya məhkəməsinin hakimləri ittiham aktında hədə-qorxu yolu ilə əldə olunan pulların məbləğini dəyişdirib.



Qadın şantaj etdiyi kişidən nə qədər pul alıb?



Apelyasiya instansiyasının qərarından görünür ki, Aytən Şahbazova zərərçəkmiş şəxs Əlihəsən Hüseynovdan ayrı-ayrı vaxtlarda hədə-qorxu ilə tələb edək, ondan cəmi 29.700 manat, axırıncı dəfə isə 16 may 2016-cı il tarixdə 1.400 manat məbləğində pulu almaqla zərərçəkmişə ümumilikdə 31.100 manat məbləğində maddi ziyan vurulması ilə bağlı müddəa dəyişdirilib.



Müəyyən edilib ki, Aytən Şahbazovanın zərərçəkmiş Əlihəsən Hüseynovdan ayrı-ayrı vaxtlarda hədə-qorxu yolu ilə ondan cəmi 20.660 manat, axırıncı dəfə isə 16 may 2016-cı il tarixdə 1.400 manat məbləğində pulu almaqla zərərçəkmişə ümumilikdə 22.060 manat məbləğində maddi ziyan vurub.



İttihamın mahiyyəti dəyişdi, cəza dəyişmədi



Apelyasiya instansiya məhkəməsinin hakimləri tərəfindən ittihamın mahiyyətində dəyişiklik etsələr də, cəza ilə bağlı hökm dəyişdirilmədən saxlanılıb.



Bu qərardan narazı qalan Aytən Şahbazova kasasiya şikayəti verib. O bildirib ki, apelyasiya instansiya məhkəməsinin qərarı əsassız və qanunsuzdur:



“Belə ki, hər iki məhkəmə instansiyaları ibtidai istintaq materiallarına əsaslanaraq iş üzrə olan halları, faktları və sübutları tam və hərtərəfli araşdırmadan düzgün nəticəyə gəlməyiblər. İbtidai istintaq zamanı verdiyim ifadələrə oxumadan imza atmışam.



Həmçinin şahidlər Azad İmaməliyevin və Mirvaleh Bəşirovun ifadələri həqiqətə uyğun deyil”.



Kasasiya şikayətində məhkum Aytən Şahbazova törədilən cinayətin əsl təqsirkarlarının Azad İmaməliyev və Mirvaleh Bəşirov olduğunu bildirib.



O, bundan başqa məhkəmələr cəza təyin edərkən onun himayəsində üç azyaşlı uşağının olmasını, əvvəllər məhkum olunmamasını, yaşayış yeri üzrə müsbət xarakterizə olunmasını, zərərçəkmiş şəxsdən yalnız 5.000 manat pul aldığını nəzərə almayaraq ona ağır cəza təyin edildiyini bildirib.



Cəza 6 ilə endirildi



Aytən Şahbazovanın kasasiya şikayəti araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Hakim İmran Hacıqayıbovun sədrlik etdiyi kollegiya Şirvan Apelyasiya Məhkəməsinin qərarını dəyişdirib.



Aytən Şahbazovanın ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 182.3.2-ci maddəsi həmin məcəllənin 182.2.4-cü (zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla hədə-qorxu yolu ilə tələb etmə) maddəsinə tövsif edilib. Ona 6 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi qərara alınıb.



mənbə: faktor.az