Milli Məclisin sabah plenar iclası çağırılıb

Milli Məclisin sabah plenar iclası keçiriləcək.



APA-nın məlumatına görə, iclasın gündəliyi barədə hələlik məlumat yoxdur.



***Sabah - aprelin 21-də Milli Məclisin plenar iclası keçiriləcək.Bu barədə “Report”a Parlamentin mətbuat xidmətindən bildirilib.“Report”un əldə etdiyi məlumata görə, iclasda Azərbaycanın yeni Baş nazirinin təsdiqlənəcəyi gözlənilir.Xatırladaq ki, aprelin 11-də keçirilmiş Prezident seçkilərinin nəticələrinə əsasən, prezidentliyə namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülən İlham Heydər oğlu Əliyev 86,02 % səs toplayaraq qalib gəlib. Aprelin 18-də İlham Əliyev Milli Məclisdə keçirilən andiçmə mərasimində and içərək vəzifəsinin icrasına başlayıb. Andiçmə bitəndən sonra Azərbaycan Nazirlər Kabineti istefaya gedib. Prezident İlham Əliyevin aprelin 18-də imzaladığı sərəncamla Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi formalaşdırılanadək Nazirlər Kabineti üzvlərinin səlahiyyətlərinin icra edilməsi Nazirlər Kabinetinin əvvəlki tərkibinə həvalə edilib.