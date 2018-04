Mayda bayramlarla əlaqədar iki gün iş olmayacaq Tarix: Bu gün, 17:00 | Çap et

May ayında Faşizm üzərində Qələbə günü və Respublika günü ilə əlaqədar iki gün iş olmayacaq.



“Report”un xəbərinə görə, Faşizm üzərində Qələbə günü-9 may, həftənin çərşənbə gününə düşür.



Həmin gün qeyri-iş günüdür.



Respublika Günü-mayın 28-i, həftənin bazar ertəsi də iş olmayacaq. Beləliklə, may ayında iki qeyri-iş günü olacaq.