Azərbaycanda vəzifəli şəxsin oğlu bədbəxt hadisə nəticəsində öldü - YENİLƏNİB Tarix: Bu gün, 11:55 | Çap et

Oğuzda vəzifəli şəxsin oğlu bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.



Dia.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Yaqublu kəndi ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, kənd sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Cavid Bəxtiyar oğlu İsmayılov yüksəklikdən yıxılaraq aldığı kəllə-beyin travması ilə xəstəxanaya aparılıb. Müayinə zamanı C. İsmayılovun öldüyü məlum olub. Onun başından aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişdiyi ehtimal olunur.



Meyit müayinə olunmaq üçün ekspertizaya göndərilib. Ekspertizanın rəyi açıqlandıqdan sonra ölümüm dəqiq səbəbləri məlum olacaq.



Faktla bağlı Oğuz rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.



Qeyd edək ki, C. İsmayılov Oğuz rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Yaqublu kəndi üzrə ərazi-icra nümayəndəsi Bəxtiyar İsmayılovun oğludur.



***



Oğuzda vəzifəli şəxsin oğlunun ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Lent.az xəbər verir ki, Yaqublu kəndi ərazisində Oğuz rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Yaqublu kəndi üzrə ərazi-icra nümayəndəsi Bəxtiyar İsmayılovun oğlu – 30 yaşlı Cavid İsmayılovun yüksəklikdən yıxılması nəticəsində deyil, sökülməkdə olan tikilidə öldüyü məlum olub.



Bildirilir ki, ailəli, 2 uşaq atası olan Cavid İsmayılov atasının yaratdığı tütünçülük təsərrüfatına nəzarət edirmiş və dünən tütün istixanasına gəlib. O, istixanaya gələn su xəttini açmaq üçün quyuya tərəf gedib və bir qədər sonra meyiti sökülməkdə olan tikilidə tapılıb. İlkin ehtimala görə 30 yaşlı şəxsin başına nə isə düşüb və ya yıxılaraq başından aldığı ağır xəsarətdən vəfat edib.

Hüquq-mühafizə orqanları bu gün hadisə yerinə növbəti dəfə baxış keçirib. Hadisənin konkret hansı şəraitdə baş verməsi aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olacaq.

***Oğuzda vəzifəli şəxsin oğlunun ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Lent.az xəbər verir ki, Yaqublu kəndi ərazisində Oğuz rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Yaqublu kəndi üzrə ərazi-icra nümayəndəsi Bəxtiyar İsmayılovun oğlu – 30 yaşlı Cavid İsmayılovun yüksəklikdən yıxılması nəticəsində deyil, sökülməkdə olan tikilidə öldüyü məlum olub.Bildirilir ki, ailəli, 2 uşaq atası olan Cavid İsmayılov atasının yaratdığı tütünçülük təsərrüfatına nəzarət edirmiş və dünən tütün istixanasına gəlib. O, istixanaya gələn su xəttini açmaq üçün quyuya tərəf gedib və bir qədər sonra meyiti sökülməkdə olan tikilidə tapılıb. İlkin ehtimala görə 30 yaşlı şəxsin başına nə isə düşüb və ya yıxılaraq başından aldığı ağır xəsarətdən vəfat edib.Hüquq-mühafizə orqanları bu gün hadisə yerinə növbəti dəfə baxış keçirib. Hadisənin konkret hansı şəraitdə baş verməsi aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olacaq.