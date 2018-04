“Vesta Constuction” vətəndaşları narazı salır - GİLEY Tarix: Bu gün, 08:48 | Çap et

Azərbaycanda Prezident seçkilərinin 6 ay önə çəkilməsi həm siyasi, həm hüquqi baxımdan uğurla qəbul edilmiş qərardır. Lakin bu qərar bir çox şirkətlər, bir çox şəxslər üçün arzuedilməz olduğu yəqinləşir. Məsələ burasındadır ki, bir çox şirkətlər açıq şəkildə sadə vətəndaşları ölkədən, xüsusən ölkə başçısından küsdürməyə, seçkiöncəsi insanları ruhdan salmağa yönəlik addımlar atmaqdadırlar.



Qlobal.az xəbər verir ki, daxil olan şikayətlərdən biri də "Vesta Construction”şirkətinin "MY HOME" pilot layihəsi ilə bağlıdır. Belə ki, Şirin Mirzəyev küçəsində inşa edilən "Vesta Construction”şirkətinin "MY HOME" pilot layihəsindən ev alan gənc ailə mənzilin dəyərini birdəfəlik, nağd şəkildə ödəyib. Müqavilə əsasında alınan mənzildə müştəri Elşən Məmmədov tam olaraq bütün öhdəlikləri nizamlı vətəndaş kimi yerinə yetirib. Məsələ burasındadır ki, Elşən Məmmədov şəxsi, nağd şəkildə aldığı mənzilinə daxil ola bilmir, mənzilin açarları qanunsuz şəkildə müştəriyə təqdim olunmur.



"Özünü "Vesta Construction”şirkətinin icraçı direktoru kimi təqdim edən Ömər adlı şəxs açarlarımı vermək üçün 1500 manat məbləğində sayğac adı altında "şirinlik” istəyir. Mən bu qədər vəsaitimin olmadığını, 200-300 manat vermə imkanım oldğunu desəm də o razılaşmadı. O, mənə Nizami icra hakimiyyətinə güvəndiyini, heç kimdən qorxmadığını bəyan etdi. Mən isə hüquqi dövlətdə yaşadığımızı, qanunla bu məsələni yoluna qoyacağımı dedim. Çox təəssüf ki, Ömər bəyin dedikləri hələ ki öz təsdiqini tapır. Yəni "odda yanmaz, suda batmaz” olduğunu sübut edir. Çünki mən Daxili İşlər Nazirlinin 102 xidməti müraciət etdim, sağ olsunlar dərhal reaksiya verdilər. Ancaq 25-ci Polis bölməsinin sahə müvəkkili Asəf Zeynalov bu cinayətə göz yumur, heç bir tədbir görmür. Fakt mən mənzilimin pulunu tam ödəmişəm və açarları ala bilmirəm. Qanunsuz məndən 1500 manat tələb edilir. Amma Asəf Zeynalov bu fakta göz yumur və heç bir nəticə əldə edə bilmir. Mən bu barədə Cənab Prezident İlham Əliyevə və Daxili İşlər Naziri Cənab Ramil Usubova müraciət edəcəm. Vəzifəsində sui istifadə edərək vətəndaşları dövlətdən narazı salan şəxslər birmənalı şəkildə cəzalandırılmalıdırlar”