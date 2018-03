Bu gün Şəhriyar Məmmədyarov İddiaçılar turnirində həlledici görüşünü keçirəcək Tarix: Bu gün, 09:46 | Çap et

Bu gün Almaniyanın paytaxtı Berlində şahmat üzrə İddiaçılar turnirinin XIII turunun görüşləri keçiriləcək.



"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Şəhriyar Məmmədyarov ağ fiqurlarla rusiyalı Aleksandr Qrişukla üz-üzə gələcək.



On bir turdan sonra hər iki qrossmeyster çinli Din Lijenlə birgə 6,5 xalla 3-5-ci yerləri bölüşdürür. Görüşü məğlub başa vuracaq şahmatçı turnirin qalibi olma şanslarını faktiki itirəcək.



Turun digər görüşləri:



Uesli So (ABŞ) - Sergey Karyakin (Rusiya)



Fabiano Karuana (ABŞ) - Levon Aronyan (Ermənistan)



Din Lijen (Çin) - Vladimir Kramnik (Rusiya)



Hazırda turnir cədvəlinə hərəyə 7 xala malik Karyakin və Karuana başçılıq edir. Şəhriyar Məmmədyarov, Aleksandr Qrişuk və Din Lijen hərəyə 6,5 xalla 3-5-ci yerləri bölüşür. Kramnik 5,5 xalla 6-cı, So 5 xalla 7-ci, Aronyan 4 xalla 8-cidir.