"Hafiz Məmmədovun oğulları “Bank of Azerbaijan”a görə cavab vermək istəyirlər" - GƏLİŞMƏ Tarix: Bu gün, 16:03 | Çap et

“Bank Standard” QSC-nin sahibi bu günə qədər Bankın niyə müflis olması ilə bağlı açıqlama verməyib".



“Report” xəbər verir ki, bunu “Bank Standard”ın Kreditorlar Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında qurumun sədri, hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyib.



“Halbuki müflis olmuş başqa bank – “Bank of Azerbaijan” ASC-nin səhmdarları Banka görə cavab vermək istəyirlər. Bildiyiniz kimi, həmin bank iş adamı Hafiz Məmmədovun oğullarına məxsusdur və onlar özləri Bankın müflis olmasının səbəblərinə aydınlıq gətirmək, ləğv prosesinə cəlb olunmaq istəyirlər”, - deyə Ə.Həsənov qeyd edib.