"Bakıda xəstə evini satıb, təcili yardımın yanından ev aldı" - PSİXİATRIN GİZLİNLƏRİ Tarix: Bu gün, 11:29 | Çap et

Metbuat.az-ın budəfəki müsahibi psixiatr Orxan Fərəclidir. Onunla bu gün Azərbaycan cəmiyyətini bu sahədə narahat edən əsas məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. İnsanlar niyə intihar edirlər? Depressiv əhval-ruhiyyə başqa hansı fəsadlara səbəb olur? Uşaqlarımızın tərbiyəsində hansı qüsurlara yol veririk? Öz-özümüzə siqareti necə tərgidə bilərik? Panik atak xəstəliyi niyə çoxalır və insanı öldürə bilərmi? Ailələrdə intim problemlərin yaranması nə ilə bağlıdır?



Müsahibə əsnasında bu kimi hər kəsi maraqlandıran suallara cavab tapacaqsınız.

- Deyirlər, məşhur yazıçı Balzak yaşlı vaxtlarında 3-cü sinifdəki əlyazmasını xəttə baxıb insanın xarakterini söyləyə bilən bir psixoloqa göstərib. O da baxıb, deyib ki, bu uşağa düzgün tərbiyə vermirlər. Gələcəkdə çox böyük problemlər yaşadacaq. Necə düşünürsünüz, xəttə baxıb insan xarakterini söyləmək mümkündürmü?



- Buna cəhd edənlər var. Ancaq peşəkarlıqdan uzaq bir məsələdir. Fikirimcə, əyləncədən o tərəfə keçməməlidir. İnsanın xarakteri bu qədər sadə deyil. Deyirlər, insanın xarici görkəmi onun xarakterinə təsir edir. Məsələn burnun, qaşların, əllərin forması haqqında müxtəlif izahatlar verirlər. Ancaq onların ciddi elmi əsası yoxdur. Müəyyən qədər nəsə demək olar, ancaq bu əyləncə üçündür. Biz hansısa insanı buna görə müalicə etsək, qeyri-peşəkarlıq olar. Bəlkə də gələcəkdə bunu sübut edə biləcəklər.



- Yadıma gəlir ki, insititut vaxtı psixologiya dərsində müəllim lap xırda yazan və sətrin yuxarısına doğru yazan adamların xəsis və yekəxana olduğunu demişdi.



- Ola bilər. Ancaq bu fikri inkar edən bir çox şeylər ola bilər. Burda çox cüzi bir həqiqət payı var. Belə şeylərə detektiv əsərlərdə filanda rast gəlmək olar. Ancaq real hüquqi praktikada bunun təcrübəsi yoxdur.



- Yanınıza xəstə gələrkən onun xarakterini necə müəyyən edirsiniz?



- Mən psixiatram. Var psixoloq. Bunların kökləri eyni olsa da, fərqlidirlər. Yanıma gələn insanların problemini sayım, görəcəksiniz ki, sizin də ətrafınızda o cür insanlar çoxdur. Daha çox ruhdan düşmüş, özünə qapanmış, beyninə hər an pis fikirlər gələn, hər şeydən qorxan insanlar gəlir. Elələri var ki, evdən çıxır, düşünür görəsən, qazı bağladımmı, suyu bağladımmı?.. Əslində bağlayıb, ancaq yenə də narahatdır. Həkimin yanına gələn problemini deməlidir. Biz sehirbaz deyilik ki, gələnin problemini bilək. Psixoloqlarla bağlı mif var. Bizə daha çox ünvanlanan sual odur ki, üzümə baxıb, nə deyə bilərsən. Nəsə ümumi demək olar. Bu çətin məsələdir. Kimsə öz problemini gizlətmək istəyirsə, təbii ki, bunu bacaracaq. Ancaq problemini desə, artıq bizim də işimiz yüngüləşəcək və düzgün diaqnoz qoyub, müalicə etmək də asan olacaq. Yoxlayaraq, baxırıq ki, depressiya, psixotip şübhələr varmı? İnsanların bizə verdiyi cavabdan çox şey asılıdır. Əlbəttə ki, nəsə yalan danışdıqda hiss olunur. Yalan danışarkən həyəcanlanacaq, əllərini ovuşduracaq, saçını oynadacaq, yaxud da səsi titrəyəcək. Ancaq biz yenə də təkid etmirik.



- Hər bir insan yalan danışdıqda eyni hissləri keçirir?



- Adam var yalanı elə danışır ki, peşəkarcasına. Ancaq klassik bildiyim odur ki, yalan danışarkən səs titrəyir. Ürək tez-tez döyünür. Üz qızarır, tər basır.



- Psixoloq nələri bilməlidir, necə davranmalıdır ki, insanlar ona inansınlar?



- Təməl üsullar var. İlk illər müxtəlif nəzəriyyələr öyrədilir. Sonralar diaqnostikalar, testlərlə məşğul olurlar. Yəni, bu əksəriyyətin düşündüyü kimi sadə sənət deyil. Bir sual verirəmsə, deməli məqsədim var. Yəni insanı danışdırdım, sakitləşdi, getdi... yox. Bunun xüsusi strukturu var. Təbii ki, fərdi keyfiyyətlərin də burda rolu var. Xarici görünüşündən tutmuş, səs tonuna, otağının quruluşuna kimi. Məsələn, bir müdir masası təsəvvür edin. Həkim başda oturub, pasiyent də ayaq ucda, necə olar? Burda təbii ki, bir hökmranlıq təsəvvürü yaranır. Ancaq üzbəüz oturduqda insan sənə daha çox güvənir. Mən otağımda psixoterapiya aparıramsa, mütləq üz-üzə otururam. Adi müayinədirsə, pasiyent sağımda oturur. Bu şəkildə danışırıq. Yəni hər detalın önəmi var.



- Sizin otağın quruluşu necədir? Bizə təsvir edə bilərsinizmi?



- Mən minimalizmi xoşlayan biriyəm. Otağımda da qeyri-adi bir şey yoxdur. İki kreslo, iş masası, kitab rəfidir. Bizim o gördüyümüz klassik otaq deyil. Mən onu hələ indi də çox adamda görürəm. Otaqda divan olmasını istəyənlər çoxdur. Divarları boz rəngdə seçmişəm. Bu mənim yanaşmamdır. Ola bilər, hansısa həmkarım otağa girib, bəyənməsin. İki tablo var. Birində minimalist üslubda qarpız dilimi təsvir edilib.



- Niyə qarpız dilimi?



- Mənə iki rəsm təqdim olunudu. Biri mənzərə idi, biri qarpız dilimi. Məhz minimalist üslubda olduğu üçün o şəkli seçdim. Digər divardakı tabloda isə evlər, pəncərələr çəkilib. Şəkilin tam yarısı rəngli, tam yarısı isə bozdur. Mən boz tərəfi depressiv, rəngli tərəfi isə sağalmış insanlara aid edirəm. Bütün rəsm əsərlərinə hərənin bir yanaşması ola bilər. Mən də bu cür düşünürəm.



- İnsanların əsəblərini su, meditasiya, yoqa sakitləşdirir. Bəs siz necə sakitləşdirirsiniz?



- Bəli, sizin sadaladıqlarınızla tam razıyam. Mən bütün pasiyentlərimə klassik, standart olaraq, gecə yuxusunun vacib olduğunu anladıram. Ağız boşluğu sağlamlığı üçün diş fırçalamaq, körpəni havaya çıxarmaq nə qədər vacibdirsə, yuxu da insan üçün bir o qədər vacibdir. Həmçinin gecə yuxusu psixi sağlamlıq üçün də önəmlidir.



- Bu gün əksər insanlar gecə 3-dən sonra yatırlar. Daha doğrusu həmin saata kimi yuxuları gəlmir. Bunu necə aradan qaldırmaq olar?



- İnsan psixikasının 2 həssas yeri var. Yuxu və əhval-ruhiyyə. Ən xırda şeylərdə birinci bunlar pozulur. Dişin ağrıyırsa, kefin pozulacaq, gecə yata bilməyəcəksən. Bunlar pozuldusa, ardı gələcək. İnsan gecə saat 3-də, 4-də yatırsa, bu bir təhlükə siqnalıdır. Bəzən yuxunu da səhv salırlar. Adam gecə 3-də yatır, səhər 11-də durur. Deyir, normaldı, 8 saatımı yatmışam. Xeyr, əslində ən yaxşı yuxu modeli tez yatıb, tez oyanmaqdır. Bir də səhər oyanan kimi yataqdan qalxmaq lazımdır. Bəzi adamlar tez oyanır, anacaq onun yataqdan qalxması 1 saata çəkir.



- Niyə oyanan kimi yataqdan qalxmaq lazımdır?



- Çünki uzandıqca vaxt gedir. Günə başlama saatı olmaldır. Bioloji ritmin pozulmaması üçün tez qalxmaq lazımdır. Həmçinin günorta yatmadan 1 həftə, 10 gün buna nəzarət etdikdə, yuxu normaya düşür. 2-ci mərhələ qorxulu filmlər, bıçaqlanma hadisələri, ölüm xəbərləridir ki, bunlardan uzaq duracan. Elə adam var ki, belə şeylərə çox soyuqqanlı yanaşa bilir. Bizim məsləhətimiz daha çox həssas adamlara aiddir.



- Son vaxtlar intiharlar əleyhinə nə qədər yazılar yazılır, sosial layihələr hazırlanır. Psixologiya elmi intiharların səbəbini tam olaraq aça bilirmi?



- Yox. Deməzdim ki, bunun səbəbini tam olaraq aça bilmişik. Belə bir fakt var ki, intihar edənlərin təxminən 90%-i depressiyadan əziyyət çəkənlərdir. Konkret bu fakt kimi əlimizdə var. Həmin insanı depressiyadan xilas etsəm, dolayısıyla onu intihardan uzaqlaşdıra bilərəm. Depressiyanın 3 əsas yaranma səbəbi var. Bioloji, psixoloji və sosial səbəblər. Bioloji səbəb kimi, məsələn, beyində xoşbəxtlik hormonu, serotanin azalır. Gecə yuxusu normallaşmalı, içkidən uzaq durmalıdır. Psixoloji səbəblər: sevgilisindən ayrıla, evdə problem yaşaya bilər. Sosial səbəblər isə maddi məsələlərdir. İşsizlikdən, kasıbçılıqdan ola bilər. Ola bilər ki, kimdəsə bu səbəblərin biri olsun. Depressiya vaxtı intihara cəhd edən adamlar bəzən müəyyən mesajlar ötürürlər. Sağollaşmağa, halallaşmağa başlayırlar. Və yaxud uzun müddət özünə qapanan adamda çox kəskin bir yaxşılaşma olur. Bundan ətraf aldanır ki, düzəldi. Yaxşılaşdı. Ancaq adam qəfildən intihar edə bilər. Bəzən xüsusi hazırlıq görürlər. Bunu diqqətli ailə üzvləri hiss edirlər. Bunu psixoloq olaraq biz də hiss ediriksə, mütləq həmin adamın qohumlarına deyirik.



-Bu gün Azərbaycan ailələrində yaşanan intim problemlər sürətlə artmaqdadır. Bu barədə mütəxəssislər də dəfələrlə açıqlamalar veriblər. Bəzi mental qaydalar imkan vermir ki, bu problemdən əziyyət çəkən şəxslər müalicə olunsunlar. Bu problemlə bağlı sizin sahənizdə vəziyyət necədir? Yanınıza gələnlər varmı?



- Depressiyanın əlamətlərindən biri də cinsi istəksizlikdi. Xəstələrin hər birindən müayinə zaman bu barədə sorğu edirəm. Kişilərdə cinsi istək çox tez bitir. Bu da onları depressiyaya sala bilər. Bu tip xəstələr daha çox androloqlara, uroloqlara gedirlər. Bizə həmin həkimlər yönəldir. Çünki baxırlar ki, müayinə zamanı insanda heç bir problem yoxdur. Deməli, onlar cinsi istəksizliyi psixoloji səbəblərdən yaşayırlar. Depressiv adamların çoxunda bu hal yaşanır.



- Hansısa bir sayta intim mövzulu material qoyulan kimi çox oxunur. Sizcə, bu nə ilə bağlıdr? Problemdirmi, yoxsa necə?



- İntim mövzuda bir yazım vardı, bir də ögey analarla bağlı yazı hazırlamışdım. Qoyduq sayta. İntim material 20 mindən çox oxundu. Digəri 4 rəqəmə çatmadı.



- Son zamanların ən məşhur xəstəliklərindən biri də panik atakdır. Dərmanlarla bu xəstəliyin tutma vaxtları arasındakı məsafəni uzatmaq olur, ancaq tam keçmir.



- Panik atak müasir addır. Yəni illərdir bu xəstəlik var. Bu anidən gələn qorxu, həyəcan tutmasıdır. 15-20 dəqiqə tutur, adama elə gəlir ki, ona bu dəqiqə nəsə olacaq. Elə bilir dili qatlanacaq, başına hava gələcək. Şəxsə görə dəyişir. Bu xəstəliyin 14 əlaməti var. Müalicəsinə gəlincə isə mütləq dərman lazımdır. Bizdə elə xəstə olub ki, dərmanla 6 aya tam sağalıb. Ancaq elə xəstə var ki, 2 ildi dərman atır, sağalmır. Dərmanı dayandıran kimi yenidən başlayır. Bunların olmaması üçün dərmanla bərabər, mütləq psixoterapiya lazımdır. Mən öz xəstələrimə ilk gəldiklərində xəstəliklə bağlı ətraflı məlumat verirəm ki, gedib, 3 aydan sonra gələndə, hansı dəyişikliklərin olduğunu anlasın.



- Bu cür xəsətlərə nələri tövsiyə edirsiniz?



- Tövsiyələr xəstəliyin müddətinə görə dəyişə bilər. Məsələn, panik anındakı tövsiyə nədən ibarətdir? Pasiyent bilməlidir ki, tutmalar 15-20 dəqiqə çəkməlidir. Təzyiq yuxarı qalxsa da, ürək çırpıntısı olsa da, ölümə səbəb olmur. Və indiyə kimi tibdə panik atakdan ölən adama rast gəlinməyib. 2-ci məsələ odur ki, panik atak anında xəstələrin etdiyi səhv tez-tez nəfəs almalarıdır. Boğulurlar deyə, elə bilirlər nəfəs ala bilməyəcəklər. Bu halda xəstənin başı gicəllənir, sanır ki, bu xəstəliyin əlamətidir. Belə olduqda yavaş-yavaş nəfəs almaq lazımdır. Burundan, dərindən nəfəs alıb, yava-yavaş vermək vacibdir.



- Panik atak tənəffüslə bağlı olduğu üçün deyirlər, bu xəstəliyi meditasiya, yoqa ilə sağaltmaq olar. Bunu sınamısınız?



- Sübuta əsaslanmış və əsaslanmamış təbabət var. Məsələn, deyirlər zoğallı çay qızdırmanı salır. 10 nəfər qızdırmalı adama içirilsə, hamısına təsir etməyəcək. Bir də qızdırmanı dərman salır. Bu artıq hamısına təsir edəcək. Psixoterapiya da çox insana təsir edir.



- Psixoloq bu qədər insanların problemini dinləyir. Bəs özü problemlərini necə yüngülləşdirir?



- Təbii ki, birmənalı olaraq, yorulursan. Gün ərzində 110-120 zəng gəlir. Ortalama gündə 8-12 xəstə olur. Elə adam var ki, yanına gün ərzində 20-25 xəstə gəlir. Əvvəllər bazar günləri də işləyirdim. Sonralar özümə qadağan etdim. Sadəcə günümü bölürəm, istirahətə mütləq vaxt ayırıram. İnandırım sizi, stress çəkən insanların əksərinin günü rejimsiz olduğu üçündür. Yəni qaçhaqaçdadılar. Buna maddiyat da təsir edir. Düzənli bir gəlirin olması məsləhətdir.



Telefon zənglərinə çalışıram 9-dan sonra cavab verməyim. Elə bir dönəm oldu ki, özüm də antidepressant içdim. Uşaqlıqdan mən psixiatr olmaq istəyirdim deyə, peşəm nə qədər ağır olur olsun, yenə də onu çox sevirəm. Ailəmizdə də 6-cı psixiatram. Artıq ikinci kursdan Maştağadakı xəstəxanada işləyirdim. 2 gündən bir növbəyə qalırdım. Mən o zamandan o qədər ağır xəstələr görmüşəm ki, indi işlədiklərim çox yüngül gəlir. Bir də ən önməli məsələ, insan bezmir. Çox fərqli həyat hekayələri var. Hər kəs gəlib eyni hadisəni danışmır. İnsan bunlardan yorulmur. Ancaq stomotoloq olsaydım, bezərdim.



- Maraqlıdır. Sizin yazıçılıq qabiliyyətiniz varmı?



- Yox. Ancaq tələbə vaxtı bir hobbim var idi. Xəstələrin çəkdiyi şəkilləri yığırdım. Onları da arxiv kimi saxlamışam. Gələcəkdə yazıçı dostlarımla köməkli bir şeylər edə bilərik.



- Heç o maraqlı hekayələri yığıb satmağı düşünmüsünüzmü?



- (Gülür) Satmaq ağlıma gəlməyib. Bir ssenari var idi, orda psixiatr məsləhətçi kimi tövsiyələrimi vermişəm. Ancaq bu ssenari filan işlərinə qətiyyən qarışacağım yoxdur. Şer əzbərləyə bilirəm, mütaliəni sevirəm, ancaq yazıçılıq istedadım yoxdur.



- Deyirlər, qarlı dağa baxan adamlar gec hirslənib, gec soyuyan adamlardır. Axar çaya baxan adamlar isə tez hirslənib, tez soyuyanlar.



- Mən məsələlərə real yanaşıram. Məsələn, deyirlər, ata obrazı dedikdə qarlı, sıldırımlı bir dağ təssəvürə gəlir. Bunlar psixoanalitik yanaşmadır. Burda hər şeyin izahı var. Freyd deyir ki, yuxuda ağac görmək, qələm görmək kişi cinsi orqanının simvoludur. Yəni Freyd üçün hər şeyin simvolu var. Amma bunlar nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə üst-üstə düşür, bunu anlamaq çox çətindir. Bu sualın cavabını tapmaq üçün gərək həmin adamı 3 aylıq terapiyadan keçirəsən. Biri mənə gəlib desə ki, məsələn, qorxum, həyəcanım var, ona daha çox kömək edə bilərəm. Çünki bunlar mənim üçün daha informativdir.



- Psixoloji xəstəliklərin əsas əlamətləri hansılardı?



- Ən çox görülən depressiyadır. “Depressiya” sözü çox məşhurdur. Ancaq hər kefsizlik depressiya deyil. Sonra nevratik pozuntularla bağlı panik atak, həyəcan pozuntusu dediyimiz xəsətlik var ki, daim bu adamlar pis nəsə olacağını düşünürlər. Zəng gəldikdə qorxurlar: Birdən atama, anama nəsə olar, ya evimiz yanar. Yəni daim pis düşünürlər. Daha sonra sosial fobya var, utancaqlıq. Kütlə qarşısında iştirak etməkdən çəkinirlər. Üz qızarar, sözü səhv deyər, pərt olar. Obsessiv kompulsiv pozuntu adlandırdığımız bir xəstəlik var ki, çox məşhurdur. Əlləri tez-tez yuyurlar, hər şeydən iyrənirlər. Qapını bağladımmı, qazı yoxladımmı və s. Simmetriyanın pozulmasına kəskin reaksiya verirlər, dini, cinsi fikirlərə qarşı da həssas olurlar. Əslində bunu düşünmək istəmirlər, ancaq yenə ağıllarına gəlir. Post dramatik pozuntu ciddi travma alan, məsələn, müharibədə olan, yanğın, sel, daşqın görən adamlarda olur. Hadisənin üstündən neçə il keçsə də, baş verənləri o qədər canlı xatırlayırlar ki... Bunların hamısının əsas səbəbi ciddi travma aldıqları üçündür. Bundan başqa, hər şeyi bir xəstəliyə çevirmə var. Çox vaxt bu əlamətlər bədəndə fəsadlar yaradır. Təzyiq qalxır, mədə-bağırsaq pozulur, ürək sürətlə çırpınır. Təbii ki, ürəyi çırpınan kardioloqa gedəcək, ağrısı olan can həkiminə. Müayinələrə girirlər, amma heç nə çıxmır. Təbii ki, dərhal psixoloq yanına getməlidirlər.



- Bu yaxında xarici mətbuatda belə bir material oxudum ki, əsəbiləşən insan söyərsə, ömrü uzanar. Bu nə dərəcədə doğrudur?



- Bəli, belə bir şey var. Adam var əsəbiləşdikdə söyməklə, döyməklə, dağıtmaqla sakitləşir. Hərənin əsəbini soyutmaq üçün bir vasitəsi var. Bəziləri əsəbiləşən kimi siqaret çəkir. Siqaret əsəb sakitləşdirici deyil ki, sadəcə həmin adam rahatlığı onda tapır.



- Psixoloq insana siqareti tərgidə bilirmi?



- Bəli. Bunu çəkən adam da istəyərsə, davranış terapiyası ilə mümkündür.



- Onu da deyirlər ki, insan ağzını açmadan qarşı tərəfə təsir edir. Bu necə olur?



- (Gülür) Heç cür.



- Haşiyəyə çıxaraq, bir sual verim. Niyə tibb institutlarını bitirənlər ancaq elmə dayanaraq, danışırlar. Axı bəzi şeylər var ki, elmi izahı yoxdur, ancaq təsir edir.



- Əslində, bu sizin yaxşı müşahidə qabiliyyətinizin olmağından xəbər verir. Elmdə bu tip fikirlərin isbatı yoxdur. Böyük ehtimal ki, təhsildən gəlir. Bir də psixodinamik və mixeviral məktəblər var. Psixodinamiklər Freydin davamçılarıdır, bu məsələlərin onlarda izahı var. Mən realist tərəfdən yanaşdığım üçün belə şeyləri araşdırmamışam.



- Məsələn, elmi sübutu olmayan şeylərdən biri də çöpçülükdür. Baxın, həkimlər nə qədər qəbul etməsələr də, neçəsi məcburiyyətdən öz övladını çöpçüyə aparıb. Çünki tibb bu yad cismləri əməliyyatsız çıxara bilməz. Elə olar ki, bu sizin də başınıza gələr. O zaman nə edəcəksiniz?



- (Gülür) Mənə maraqlıdır, xaricdə də körpə var. Onların niyə boğazında çöp qalmır?



- Qalır, onlar da da çöpçü var, ancaq adı başqadır.



- Bilsəm ki, övladımın tək əlacı çöpçüdür, yenə də aparmaram. Mən prisipial adamam, həkimdən başqa heç yana getmərəm. Antibiotiklərdən istifadə edərəm. Ziyanlıdır desəniz, təbii vasitələrin də ziyanlı tərəfləri var. Yəni ziyansız heç nə yoxdur.



- Olub ki, yanınıza gələn xəstənin hansısa hərəkətinə heyrətlənəsiniz?



- Olub. Bir xəstəm panik atak idi. Evini satıb, təcili yardımın yanından özünə ev almışdı. Düşünürdü ki, xəstəliyi baş qaldırdıqda təcili yardıma özünü tez çatdırsın. Bu məni təəcübləndirmişdi.



- İnsan pis vərdişlərdən öz-özünə necə qurtula bilər?



- Tutaq ki, siqareti tərgitmək istəyir. İki yol var. Ya tamam dayandırmaq, ya da azalda-azalda kəsmək. Gün ərzində ilk dəfə çəkdiyi siqaretin vaxtını dəyişdirsin və heç vaxt istədiyi anda siqaret çəkməsin. Hər 30 dəqiqədən bir çəkirsə, bu dəfə 15 dəqiqə gec çəksin. Məsələn, özünə söz versin ki, gönortaya kimi çəkməyəcək. Belə olduqca həm siqaretin sayını azaldacaq, həm də vaxt qazanacaq. Yaxud, kimsə özünə mütaliə etmə vərdişini aşılamaq istəyirsə, uzanaraq kitab oxumayacaq. Ən rahatdan, ən xoşladığı kitabdan başlayacaq və zamanla bu vərdişə yiyələnəcək.



- Bəs sizcə, bizdə uşaqların tərbiyəsi məsələsində edilən səhvlər hansılardı?



- Atalar çox yumşaq davranırlar. Ana sərt, ata mehribandır. Bu səhvdir. Əslində ata fiqur olmalıdır. Ana mehriban olmalıdır. Nənə-baba bir yerdə yaşayırlarsa, qətiyyən ailənin işinə qarışmasınlar. Ata ilə ananın sözü üst-üstə düşərsə, aftoritar fiqur ata olarsa, uşaq cəmiyyətə daha tez adaptasiya olacaq. Qorxaq, tez sınan olmayacaq. Bir sözlə, ata-ananın sözü üst-üstə düşməlidir. Və qərar verən fiqur ata olarsa, yaxşı olar.



- Övladın sosiallaşması və onun lider kimi böyüməsi üçün valideyn necə davranmalıdır?



- Liderlik fərdi xüsusiyyətdir. Bu uşaqda baxça yaşlarından hiss olunur. Uşaq baxçada hamını başına yığır, idarə edə bilir. Artıq burda valideyn onu başa düşüb, yönləndirməlidir.



- Sonda belə bir sual: İnsan gündəlik əsəbdən uzaq olmaq üçün nələr etməlidir?



- Gecə yuxusu qaydasına düşməli, enerji içkilərindən uzaq durmalıdır. Günü qaçhaqaçla yox, normal bölgüyə ilə keçməlidir. 2-3 iş olsa belə bunu planlı etmək şərtdir. Ailəyə, dostlara vaxt lazımdır. Bizim işimiz belədir ki, ümumi fikir bildirmək olmur. Hər insana: şəhər adamına, ziyalıya, kənd adamına, yəni, hər kəsə ayrı məsləhət verilməlidir. Hamıya aid olan bir əsas məsləhət var: Mütləq yuxularını normaya salsınlar.