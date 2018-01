61 yaşlı kişi 12 yaşlı uşağa evinə saldı, soyundurdu və... - Şirvanda İYRƏNC OLAY Tarix: Bu gün, 13:14 | Çap et

Şirvan şəhərində azyaşlıya qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etməkdə təqsirli bilinən 1956-cı il təvəllüdlü Yusif Cavadovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.



Publika.az xəbər verir ki, Yusif Cavadov Neftçala rayonunda doğulub və sonradan işi ilə bağlı Şirvan şəhərinə köçüb. Şirvan şəhərində işləyən Yusif Cavadov cinayəti törədən zaman təqaüdçü olub.



Azyaşlıya seksual hərəkət



İttihama görə, Yusif Cavadov 2004-cü il təvəllüdlü Adil Babayevə (ad və soyad şərtidir - red.) qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. O, azyaşlını aldadaraq Şirvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1 ünvanında yerləşən “Cihazlar zavodu”nun yataqxanasında olan öz yaşadığı evə çağırıb.



Yusif Cavadov həmin evdə 2016-cı ilin dekabr ayı ərzində müxtəlif vaxtlarda iki dəfə öz cinsi ehtirasını təmin etmək məqsədilə Adil Babayevə qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib.



Seksual manyakın həbsi



Adil Babayevin anası baş verən hadisə ilə bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinə şikayət ünvanlayıb. O bildirib ki, qonşuluqda yaşayan Yusif adlı şəxs onun azyaşlı oğluna qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Qadının şikayəti əsasında Yusif Cavadov həbs olunub.



Yusif Cavadovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri törətmək) maddəsi ilə ittiham elan olunub. Başlanmış cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.



“Dükandan onun dediklərini almışam”



Zərərçəkmiş şəxs qismində ifadə verən Adil Babayev deyib ki, doğulandan Şirvan şəhərində yaşayır və hazırda “Cihazlar” zavodunun yataqxanasında olan evdə anası Arifə (zərərçəkmişin yaxınlarının adları şərti verilib – red.) ilə birlikdə qalır: “Anam işdə olanda xalam bizim mənzilimizdə qalıb. Yusif Cavadovu tanıyıram. O, yaşadığımız binanın ikinci blokun, birinci mərtəbəsində olan evdə arvadı ilə birlikdə yaşayır. Yusif Cavadov evində tək olan vaxtlar dəfələrlə məndən xahiş edib ki, dükandan onun üçün çörək və digər ərzaq məhsulları alım. Yusifin yaşlı adam olmasını nəzərə alaraq dükandan onun dediklərin almışam”.



“Mənə qarşı pis hərəkətlər etdi”



Adil Babayevin sözlərinə görə, bir dəfə də binanın yaxınlığında olan köhnə yarıtikilidən Yusifin xahişi ilə kərpic daşlarını Yusifin evinin içərisinə daşıyıb, Yusif də buna görə ona pul verib: “Bir dəfə yoldaşı harasa getdiyindən Yusif evdə tək olub. Həmin vaxt Yusif məni evinə çağırdı və mənimlə pis hərəkətlər etdi”.



“Anamdan qorxmuşam”



Zərərçəkmiş qeyd edib ki, Yusif Cavadov onun əynində olan paltarlarını soyundurub və ona qarşı əxlaqsız hərəkətlər törədib: “Həmin vaxt Yusifə müqavimət göstərsəm də, ona gücüm çatmayıb. Ona heç nə edə bilmədim. Yusif mənə qarşı pis hərəkətlərini edərək itirəndən sonra evizimə qaçdım. Bu hadisə barədə anama qorxumdan bir söz demədim. Yəni anamın məni döyəcəyindən qorxmuşam”.



“Yusif çox xahiş etdi ki...”



Adil Babayev qeyd edib ki, bu hadisədən 4-5 gün sonra binanın həyətində uşaqlarla oynayan vaxt Yusif onu görüb və yanına çağırıb: “Yusif mənə “acından ölürəm, dükana get, mənim üçün çörək al”, - deyə bildirdi. Lakin mən getmək istəmədim. Yusif çox xahiş etdi, yalvardığı üçün dükana gedərək ona çörək aldım. Dükandan aldığım çörəyi gətirək Yusifə verdim”.



“Ağrılardan hərəkət edə bilməmişəm”



Zərərçəkmişin ifadəsinə görə, bundan sonra ikinci dəfə Yusif yenə də evlərində ona qarşı pis, əxlaqsız hərəkətlər edib: “Yusif bir əli ilə ağzımdan tutdu, digər əli ilə paltarlarımı soyunduraraq məni zorladı. Yusif məni incitməklə, 5-6 dəqiqə pis hərəkətlərini sürdürdü. Sonra Yusif bildirdi ki, etidyi hərəkətlər barədə heç kimə xəbər veməyim. Yusif Cavadovun mənə qarşı etdiyi pis hərəkətlərdən sonra 4-5 gün bədənimdə ağrıları oldu, həmin ağrılardan hərəkət edə bilməmişəm, əziyyət çəkmişəm”.



“Ona yazığım gəldiyi üçün...”



Zərərçəkmiş bildirib ki, bu hadisə barədə anasına xəbər verəndən sonra polisə gedərək Yusifdən şikayət veriblər: “Mənim Yusifə qarşı hər hansı bir acığım və ya düşmənçiliyim yoxdur. Yusifin xəstə olmasını bilməmişəm. Yusif evində yavaş yeriməyib, möhkəm və böyük addımlarla yeriyib, özü paltarlarımı çıxarıb və əli ilə ağzımı tutub. Yusif bilərəkdən özünü xəstə kimi aparır. İkinci dəfə Yusif onu çağıranda ona yazığım gəldiyi üçün dükandan çörək alaraq evinə getmişəm”.



Zərərçəkmişin ifadəsinə görə, 2016-cı ilin dekabr ayında Yusif ona qarşı pis hərəkətlər edib: “Yusifdən başqa Əkbər, Təlim və adını bilmədiyim şəxslər də mənə qarşı pis hərəkətlər törədiblər. Təqsirləndirilən şəxs Yusif Cavadova qanun tələbinə əsasən caza verilməsini xahiş edirəm”.



9 il 6 ay cəza



Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Yusif Cavadov 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hökmdən narazı qalan Yusif Cavadov apelyasiya şikayəti verib.



O, şikayətində göstərib ki, birinci instansiya məhkəməsinin hökmündən narazıdır. Y.Cavadov işinə yenidən baxılmasını, apelyasiya şikayətinin təmin edilməsini xahiş edib.



Yusif Cavadovun şikayəti araşdırılması üçün Şirvan Apelyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Şikayət hakim İsmayıl Əhmədovun sədrlik etdiyi kollegiyada araşdırılıb.



Hakim heyəti apelyasiya şikayətinin dəlillərini araşdırandan sonra qərarı açıqlayıb. Qərara görə, Yusif Cavadovun apelyasiya şikayəti təmin edilməyib, birinci instansiya məhkəməsinin hökmü qüvvəsində saxlanılıb.