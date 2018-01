Bu il aprel hadisələri təkrarlana bilər: - Onlar bu məyusluğun qisasını almağa çalışırlar Tarix: Bu gün, 13:07 | Çap et

Ermənistan Silahlı Qüvvələri aprel məyusluqlarının qisasını hər il almağa çalışır və xüsusi günlərdə bu motivdə informasiyalar yayaraq Ermənistan xalqını təsəlliyə boğmaqla məşğuldurlar.



Yayılan informasiyalar içərisində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2018-ci ilin aprel ayına ciddi cəhdlə hazırlaşdıqları, bu ilin aprel ayında qisas almaq niyyətində olacaqları da yer alıb. Lakin "Mövqelərin təmas xəttində hərhansısa bir hərəkətlənmələrin olması mümkündürmü, əgər düşmən ordusu hərhansısa bir təxribata əl atarsa bunun qarşısı hansı şəkildə alınacaq" mövzusunda BiG.AZ-a danışan hərni ekspert Ramil Məmmədli düşmən ordusunun bu məyusluğun qisasını almaq niyyətində olduğunu və hər an təxribat hərələtlərinə əl ata biləcəklərini vurğulayb:



"Ermənistan xüsusi günlərdə qoşunların təmas xəttində gərginlik yaratması kimi bir tendensiyası var. Buna meyilli olduqları zaman-zaman özünü açıq biruzə verib. 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan ordusunun düşmənə vurduğu ağır zərbə hər ilin aprel ayında onların xatirəsində qalacaq və heç vaxt silinməyəcək. Onlar uzun illər keçsə də aprel ayında o hadisələrin qisasını almağa cəhd edəcəklər. İstənilən halda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qoşunların təmas xəttində nəinki xüsusi gündə adi günlərdə belə nəzarəti əlində saxlayır və buna ciddi şəkildə yanaşır. Ermənilərin istənilən ani bir hərəkətinin cavabsız qalacağı heç şübhə doğurmur. Nə zamansa düşmən ordusu təxribata əl atarsa o zaman ordumuz tərəfindən layiqli cavabını alacaq və bu aprel hadisələrində ordumuzun onları məyus etdiyindən daha da təsirli olacaq.



Bu ilin aprel ayında düşmənlərin fəallaşmasının gözlənilən olması məsələsinə gəlincə isə bu hər zaman gözləniləndir. Nəinki aprel ayında, demək olar ki, hər gün təmas xəttində gərginlik yaşanır. Onlar hərhansısa bir üstünlük qazanmaq üçün hər gün dəridən qabıqdan çıxırlar. Aprel məyusluqlarını unutdurmağa çalışsalar da, dəfələrlə buna real cəhdlər etsələr də ordumuz tərəfindən bütün cəhdlərinin qarşısı alınıb və ağızları ovulub. Bu qarşıdurmanın geniş vüsət alacağı inandırıcı görünmür. Çünki vasitəçi ölkələr münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdırlar və bunun geniş vüsət alacağına imkan verməzlər və yaxın gələcək üçün perspektivli olacağını düşünmürəm. Amma hər bir halda nələrinsə olacağını da istisna etmirik. Hər an, hər şey ola bilər və proses məcrasından çıxa bilər".