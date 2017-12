Tovuzda azyaşlını it dişləyib Tarix: Bu gün, 11:56 | Çap et

Tovuzda 9 yaşlı oğlanı it dişləyib.



APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, rayonun Abulbəyli kənd sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Abdiyev Nural Vüsal oğlu küçədə gedərkən it ona hücum edib.



Bədən xəsarətləri alan azyaşlı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.