"Azərbaycan Cümhuriyyəti-100" adlı müsabiqə... - Qaliblər mükafatlanacaq Tarix: Bu gün, 17:21 | Çap et

DİA.AZ: - 2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidenti 16 may 2017-ci il tarixdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” sərəncam imzalamışdır. Müsabiqəni təşkil etməkdə məqsəd sərəncamdan irəli gələn bir çox layihələri icra etməklə yanaşı, gənclərə Cümhuriyyət tarixini və fəaliyyətini mükəmməl mənimsətmək, onların arasında maariflənmə işini gücləndirmək, elmi potensialı olan gəncləri bu mövzuda yeni araşdırmalara cəlb etməkdir.



DİA.AZ xəbər verir ki, müsabiqədə 35 yaşa qədər gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilər.



Müsabiqənin şərtləri:



a) müsabiqəyə qədər heç yerdə dərc edilməyən məqalələr qəbul edilir;



b) işlərin məzmununa dair əsas tələblər:



- tarixi faktlar və etibarlı mənbələrdən istifadə;



- orijinallıq;



- plagiat elementlərinin olmaması;



- elmi yenilik, mövzunun əhatə olunması, fərdi yanaşma;



- materialın oxucu üçün məlumatlılıq səviyyəsi;



- dil və üslub xüsusiyyətləri, bədii-estetik ifadəsi.



c) məqalələr Times New Roman şrifti ilə, ölçü 14, sətirarası interval 1,5, simvol sayı 25000-30000 (A4 formatda 10-12 səhifə) olmaqla qəbul edilir;



ç) materiallar Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində təqdim edilə bilər;



d) təqdim olunacaq məqalələr elektron formada 01 mart 2018-ci il tarixədək [email protected] ünvanına göndərilməlidir;



e) məqalə ilə birlikdə iştirakçının özü haqqında aşağıdakı məlumatlar da göndərilməlidir:



-pasport məlumatları (soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, qeydiyyat ünvanı)



-təmsil etdiyi ali məktəbin və ya elm müəssisəsinin adı, ünvanı;



-vəzifəsi, fakültənin, kafedranın, şöbənin adı və s;



-elektron poçt ünvanı;



-əlaqə telefonları.



Mükafatlar:



I yer – 1000 AZN



II yer – 500 AZN



III yer – 300 AZN



IV yer – 200 AZN



Qeyd: Məqalələr münsiflərə imzasız təqdim ediləcəkdir. Ən yaxşı məqalələrin müəllifləri 2018-ci ilin may ayında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin inzibati binasında Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə mükafatlandırılacaq. Müsabiqəyə göndərilən məqbul məqalələr “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin “Elmi araşdırmalar” toplusunda dərc olunacaq.