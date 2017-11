2018-ci il sizə nə vəd edir? – Ekstrasensdən geniş proqnoz Tarix: Bu gün, 18:09 | Çap et

Çin təqviminə görə, 2018-in sahibi sakit və mehriban it ili olacaq. Qarşıdakı il də sahibinin xarakterinə uyğun keçəcək.

Astroloqlar iddia edir ki, it ili bütün zodiak işarələrinə uğur və müvəffəqiyyət vəd edir.

Beynəlxalq dərəcəli parapsixoloq, ekstrasens, astroloq Həsən Həsrətli oxucuları illərə əsasən 2018-ci ilin proqnozu ilə tanış edib.

Buğa

2018-ci ilin Buğa bürcündə doğulan adamlar üçün çox müsbət olacaqdır. Bu xüsusiyyətlər son dərəcə təqdir edilir, bu səbəblə istedadlı olduğunuzu göstərməkdən qorxmayın. Unutmayın ki, tale mərdin yanındadır. Qəti bir hədəf müəyyənləşdirin, heç bir problem gözünüzə çox böyük görünməyəcək. 2018-ci ilin əvvəlində fiziki və zehni enerji hiss edəcəksiniz. Bu səbəblə uğura gedən yolunuzun haradasa düz olmasını gözləyə, Kiçik maneələr varsa bunların asanlıqla öhdəsindən gəlməyin yolunu tapacaqsınız. Heç motivasiya çatışmazlığı hiss etməyəcəksiniz. Boş vaxtınızda, əksəriyyətlə özünüzü yoldaş qrupunuzu əylənərkən tapacaqsınız. Fiziki vəziyyətinizi unutmayın. bol miqdarda enerjiyə malik olacaqsınız, bu səbəbdən bədən quruluşunuza məmnun deyilsinizsə, bu barədə bir şeylər etmək üçün doğru vaxtdır. Bürclərə görə, yay ayları hisslərinizin çox gərgin olacağını vəd edir. Bu dövr ərzində, hər şey çiçəkləndiyi, hissləriniz da çox güclü olacaq. Bu səbəblə, iş və karyera arxa plana çəkiləcək. Artıq sevgiyə, sənətə və əsasında gözəl bildiyiniz şeylərə yönəltmək istəyirsiniz. Münasibətlər söz mövzusu olduğunda, romantizm və ehtiras gözləyə, Subay olan adamlar bu dövrdə yeni bir əlaqə yaratmaq üçün böyük şansa malik olacaqlar. Sevgilərini tapanlar, həmişəkindən daha çox xoşbext alacaqlar. 2018 yazının ruh halı çox yaxşı olacaq. Bəlkə daim aşiq olduğunuza görə biznes uğurları ilə bağlı bir şeylər etmək lazım olacaq, bu ayların sizə gətirəcəyi də budur. Xüsusilə müəssisə və maliyyə sektorunda uğurlu olacaqsınız. Həmçinin yaxşı təşkilati bacarıqları fərq edəcəksiniz. Bu dövrdə, münasibətlərdə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Bütün ailədəki ahəngdən müsbet enerji alacaqsınız. Çox az sağlamlığınıza da diqqət edin. Bürclərə görə, qısalan günlər insanlarla iş məsələsində bəzi üstünlüklər gətirəcəkdir. ətrafınızdakı insanlara çox incə və cazibədar görünəcəksiniz. Şəxsi həyatınızda olduğu qədər işinizdə də bunu tətbiq etməkdən qorxmayın. Məsələn, şefinizlə əmək haqqınız haqqında danışmağın doğru vaxtı. Bununla yanaşı, təkəbbürlü olmayın, çünki bu hər şeyi bərbad edə bilər. Bu qış eyni zamanda başınızı qarışdıra bilən bəzi ciddi qərarlar vermə zanmanıdı . Bəlkə kimsə zəifliyinizdən də istifadə edə bilər.

Tərəzi

Ulduzlara görə, 2018-ci il Tərəzilər üçün rahat olacaq. Həssas lakin ambisiyalı bürcdə doğulan adamlar, nəhayət bir qədər dincələcəklər. Bu il darıxmaq məsələsində narahat olmağınıza ehtiyac yoxdur. Xüsusilə karyera sahəsində maraqlı təcrübə sizi gözləyir. Şəxsi həyata gəlincə, elə bir dəyişiklik gözləməyin. Bürc olduqca sabitdir – uzunmüddətli münasibətlər uyğundur. Tərəzilər üçün, 2018 başlanğıcı dinc olacaq. Təlaşlı dövrü hər hansı bir problem olmadan idarə etməyi öyrəndiniz, bu üzdən bunu asanlıqla qarışdırmayacaqsınız. Qəti olan işlərinizə xüsusilə iş məsələsində istifadə etmək olar. Başqalarının şübhə etdiyi və sizin tövsiyə və ya hərəkətlə kömək edəcəyiniz bir vəziyyətlə qarşı-qarşıya qala bilərsiniz. Hər iki halda, səyiniz layiqincə mükafatlandırılacaqdır. Münasibətlərdə uğur göstərəcəksiniz. Baharın gəlməsi təsiri sizə çox gərgin zamanlar gətirəcəkdir. Hər anı çox dərin şəkildə hiss edəcəksiniz, bu, xüsusi əlaqələr sizi daha həssas edər. Qarşı cinsdən bir şəxs, məsələn bir tərəfdaş və ya ailə üzvü, sizi çox incidə və ya digər tərəfdən, içinizdə daha intensiv olmayacaq fikirlər oyada bilər. Tərəzilər 2018 yayı rahat fəaliyyət tempilə keçirəcəklər. Bir az işlərinde diqqətli olamlıdırlar. Boş vaxtınızı idmana ayıra, təbiətdə vaxt keçirmək sizə rahatlıq verəcək . Özünüzü ilin ilk yarısında məhrum qalmış olan enerjiylə dolduracaqsınız. Sentyabrda karyera və eyni zamanda şəxsi münasibətlər sahəsində çox faydalı olacaq. Bürc, anında analiz edə və məsələnin mahiyyətinə getmək müxtəlif problemləri həll edərkən qeyri-adi nəticələr alacağınızı bildirir. 2018-ci ilin sonu yaxınlaşanda uzun müddətli əlaqələr inkişaf edəcəkdir. Qarşılıqlı inam inşa etmək nəticəsinə gəlib çıxacağsınız və münasibətiniz hər zamankından daha güclü olacaq. Subay olan Tərəziləri də maraqlı tanışlıq gözləyir. Ətrafınızda sizi cəlb edəcək potensial bir tərəfdaş ortaya çıxacaq. İstədiyinizi əldə etmək üçün ən böyük səyinizi sərf etməyiniz lazımdır.

Şir

Güclü Günəşin rəhbərlik etdiyi bu atəşli bürcdə doğulan insanların çox fəal olmaları seçilənn xüsusiyyətləridir. Səxavətli olurlar və liderlik bacarıqlarına malikdirlər. Xarakternizin sayəsində yolunuzda ortaya çıxacaq çətinliklərdən ən yaxşı şəkildə həll edə bilersiz. Ulduzlara görə xüsusilə il sonunda uğurlu bir dövr gözləmək olar. İlin əvvəlində üstünlüklər gözlənilir. Şirlər hər cür şərait altında özləri üçün ayağa qalxmaq arzusu hiss edəcəklər. 2018 baharı şəxsi həyatınızı hərəkətə gətirəcək. Yeni bir əlaqənin yaranması üçün ən böyük şans bu mərhələdədir. Həmçinin səyahət etmək və məlum olmayanı kəşf etmək də sizə cəlbedici gələcəkdir. Bürclərə görə, 2018-ci ilin ortasında bəzi çətinliklər gözləmək olar. Narahatlıq, fəaliyyət sürətinizə ləngidəcək, keçmişdəki səhv addımları ən qısa müddətdə düzəltmək üçün diqqətlərini tam olaraq karyeralarına verməlidirlər. İstədikləriniz çətin vaxtlarda sizə yardımçı olmaqdan çəkinməyəcəklər. Payız iş həyatının durgunlaşacağını vəd edir. Şəxsiyyətiniz sayəsində, ən pisinin öhdəsindən gəlməyin yolunu da tapacaqsız . Bürcə görə, əlaqələrə önəm verməsi üçün doğru vaxtdır. Payız harmoniya və xoşbəxtlik vəd edir. Qarşılıqlı inamınız hər keçən gün daha da güclənəcək. Bir sonrakı addımı görməkdən qorxmayın. 2018 payızı bunun üçün ideal zamandır. Bu ilin sonu, karyerada uğurunun və eyni zamanda münasibətlərdə harmoniyanın davam edəcəyini vəd edir. Şansınızı boşa sərf etmeyin. Hayatınızda bir yüksəlmə gözlənilir. İlin sonu ailə ətrafındakı haqq edilmiş istirahətin dadını çıxarın.

Qız

Ulduzlar 2018 ci ilin qız bürcü üçün karyera məsələsi rahat olacağını açıq şəkildə göstərir. Qız bürcündə anadan olan şəxslər adətən çox çalışqan, dürüst və bütün məsələlərini müntəzəm saxlamağı çox sevirlər. Buna görə karyeranızın təhlükədə olması ilə bağlı narahat olmağınız lazım deyil. Şəxsi həyatınızda, harmoniya, yeni təcrübələr, ancaq bəzi dəyişikliklər də gözləyir. İlin əvvəlindən etibarən bürc proqnozlarına görə hadisələrin fırtınasına qapılacaqsınız. Ətrafınızda yayılacaq bol miqdarda müsbət enerji ilə dolaşacaqsınız.

Havaların qızındığı 2018 yayın gəlişi ilə birlikdə, tək bir yerdə qalmayacaqsınız, kəşf etməyi sevirsiniz. Bir neçə münasibətlər olacaq. Buna görə şəxsi münasibətlər söz mövzusu olduğundan, qızlar qarmaqarışıq olacaq. Ən azından vəziyyət, karyera sahəsində parlaqdır. Mövcud tempi saxlamaq və işdən sonrakı asudə vaxtınızda mənfi fikirlərin ortaya çıxmasına yol vermək lazımdır. 2018 yayı əsas olaraq böyük bir əxlaq anlayışı vəd edir. Əvvəlki çılğın dövrdən sonra ətrafınızdakı hadisələr nəhayət durgunlaşacaq və bəlkə də uzun müddətli hədəflərinizi yenidən qiymətləndirəcək zamana sahib olacaqsınız. Elə yaxşı təşkilati bacarıqlara sahib olacaqsınız. İşinizdə də bu səbəbdən haqq edilən mükafat sizdən yan keçməyəcəkdir. Qız bürcü yoldaşları və ailəsinin ətrafında olmalarından xoşbəxtlik duyacaqdır. Bürc, özünüzü ən yaxşı hiss edəcəyiniz zamanların ətrafınızda onlar olanda söz mövzusu olduğunu bildirir. Soyuq ayların yaxınlaşması, mühüm suallar baxımından qətiyyətsizliyi də müşayiət edəcəkdir. Yəni mühüm bir qərar ərəfəsində isə özünüz, bürcə görə, bunu daha sonrakı bir zamana təxirə salmağınız daha yaxşı olar. 2018 payızında əlaqələrdəki vəziyyət sakit və uyğun olacaq. Bununla yanaşı, xarici dünya ilə əlaqənizi kəsmə meyli ola bilər. Sözləriniz hər zamankından daha sıxıcı olacaq. Müxtəlif bacarıqları öyrənmək və inkişaf etdirmək üçün ideal bir zaman. Ancaq idman edərkən kiçik yaralanmalara diqqət etməlidir. 2018 sonunda ən çox uzunmüddətli əlaqələr inkişaf edəcəkdir.

Əqrəb

Əqrəb bürcünün 2018 üçün çox müsbət olacağını iddia edir. Xüsusilə ilin ilk yarısında. Bu bürcdə doğanlar tipik olaraq özünə güvənən və inadkar insanlardır. Xarakterlərinə görə, xüsusilə iş məsələsində, istədikləri hər şeyi əla almaq mövqeyində uğurlu olacaqlar. Bürc şərhləri münasibətlər məsələsində hər hansı bir fövqəladə hadisə işarə etmir. Bununla yanaşı, bol miqdarda əyləncəli və potensial tərəfdaşınız olacaq. İlin əvvəlindən etibarən sizi bir çox müsbət enerji gözləyir. Birbaşa məqsədinizə doğru irəliləyirsiniz, buna görə çox yaxında arzusunda olduğunuz mənzil ve ya maşın alma ehtimalı çox böyükdür. Yenə də səyiniz ərzində hədsiz şəkildə vicdansız olmamağa diqqət edin. Sizə yaxın olan birini incidə bilərsiz. 2018 yayın əvvəlində Əqrəb məhəbbəti gözləyir ola bilər, çünki bürclərə görə, enerjiniz ətrafınızdakı insanların sizə hörmət etməsini təmin edəcəkdir. Sizinlə razılaşmaq və ümumi zəmin tapmaq çox sadə olacaq bu səbəbdən potensial tərəfdaşlar üçün maqnit kimi olmağınız təəccüblü bir şey deyil. Müxtəlif insanlar arasından seçim edmek durumuna düşməyiniz belə mümkündür. Bu dövrün tək görünməz təhlükəsi, sizə əzab verəcək olan hədsiz dərəcədə sadəlövhlükdür. İsti yay ayları, xüsusi əlaqələrin zəifləməsinə səbəb olacaq. Əqrəblər sıxıntıya girmək istəmirlərsə işə diqqət yetirməyin tam zamanıdır. Xüsusilə 2018 İyulunda, sizə yaxşı təşkilati bacarıqlar verəcəkdir, ona görə vaxtınızı ən yaxşı şəkildə istifadə edə və ən sonda tam rahat heyata qovuşa bilersiniz. Çətin vaxtları arxada qoydunuz. Bürclərə görə, karyera vəziyyət 2018-ci ilin payızında durgunlaşacaq. Bununla yanaşı, münasibətlərdə də kiçik problemlər ortaya çıxa bilər. İşinizdən qaynaqlanan qəzəbinizi tərəfdaşınıza və ya ailənizdən çıxarmanın yaxşı bir fikir olmadığını unutmayın. Bəziləri qəzəbinizi başa düşməyə bilər, ona görə bu vəziyyət münaqişələrə səbəb ola bilər. Yaxınlaşan il sonu, subay Əqrəblər üçün maraqlı bir dövr hazırlayacaqdır. Bir çox macəranın və eşqbazlıq etmənin kefinə varacaqsınız. Ayrıca daha əvvəl bilmədiyiniz bir şey yaşayacaqsınız. 2018 il , qış aylarında uzunmüddətli münasibətlərdə sabitlik vəd edir. Əlaqəniz keçmişdəki mübahisədən sonra heç olmadığı qədər güclüdür. Karyeraya gəlincə, həqiqətən indiyə qədər heyata keçirə bilmədiyiniz şeylər onsuz da itirilmişdir. İreli baxmağ ve yeni işlər qurmanız lazımdı.

Oxatan

Oxatan-Gözlədiyiniz çox şey var. Ulduzlara görə, bürc 2018 hər Oxatan üçün müsbət enerji ilə dolu olacaq. bu bürcdə doğulan insanlar, sürətli və qəti qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti ilə fərqlenirler.Bundan başqa, nikbin və müstəqildirlər və bu səbəblə əlaqələr və karyera mövzusunda yaxşı işlər nail olacaqlar. 2018-ci ilin əvvəli, xüsusilə şəxsi xarakterli uğurlar gətirəcək Uzun müddətli bir əlaqə içində olan adamlar, harmoniya və qarşılıqlıq gözləyəcekler. Müzakirələr olmadan dinc bir zaman kəsiyinin kefini çıxaracağsız – bu ailəniz və dostlarınız üçün də keçərlidir. ehtiras və romantik münasibətlər baxımından həqiqətən yaxşı deyil, bu səbəblə bu anda subay olanlar qarşı cinslə əlaqəyə girməkdə çətinlik çəkəcəklər. Əgər enerjinizi karyeraya yöneltse, bu ən yaxşı olar. 2018 baharı və yavaş-yavaş isinmə Oxatanlar üçün yeni bir enerji mənbəyi deməkdir. geniş xəyal gücünə sahib olacaqsınız və sürətli qərar verəçeksiniz. Yeni, təzə fikirlərin ortaya çıxması, sizin üçün bir problem kimi görünməyəcək. Bürcə görə, bu, xüsusilə karyera sahəsində istifadə edilə bilər. Bu dövr ərzində işə diqqət yetirsəniz, böyük dəyişikliklər edə bilersiz və həqiqətən müvəffəqiyyətli olarsınız. Haqq edilən mükafat qısa müddətdə gələcəkdir. Gərgin dövrün ardından, bu yay dincəlməyi haqq edirsiniz. Tətilə çıxın, heç bir şeyi qaçırmayacaqsınız. Həqiqətən istirahətə ehtiyacınız var. 2018 payızı əlaqələrin inkişaf edəcəyi qayğısız bir dövr gətirəcək. Bu bürcə mənsub adamlar üçün ətraflarında müxtəlif potensial tərəfdaşların qarşılarına çıxa ehtimalı çoxdu. Bu üzdən subay adamlar çox əylənəcək. Buna göre diqqetçil qərar vermə istedadınızın ləngiməsinə səbəb ola bilər. Hər şeyi ətraflı şəkildə nəzərə almağa şüuraltı bir meyl hiss edəcəksiniz. Buna görə bəzi maraqlı imkanları qaçıracaqsınız. Yaxınlaşan 2018 il sonu, sizin üçün olduqca ağıllı olacaq. Bürclərə görə, bu dövr ərzində xüsusilə şəxsiyyətin zəkasında təsir yaradan bir enerji var. Bu səbəblə, məsələ daha mürəkkəb vəzifələr, ya da hətta sirrlər sizi cəlb edəcək. Məsələn, bir macəra kitabı oxuyarkən, yaxşı dincələcəksiniz. Hazırda karyera sahəsində bir şeylər etməyə çalışmağa deymeyecek. Böyük ehtimalla səyiniz boşuna olacaq. Ancaq, 2018 sonunda heç bir təhlükə olmayacaq. Yalnız uyğunluq gözlənilir. Hər şeyi axarına buraxmalı olacaqsınız.

Oğlaq

Ulduzlar 2018-ci il Oğlaqlar üçün əsasən müsbət olacağını bildirir. Bu zodiak bürcündə doğulan insanlar müsbət və ya mənfi müxtəlif hadisələri gözləyirlər. Amma onsuz da həyatın gedişatı belədir. Dərsinizi keçmişdən öyrənmək vacibdir. Və bu, Oğlaqın qətiyyətle ağlında tutması lazım olan esas şertdir. Əlavə olaraq, praktik şəxsiyyətiniz və çox iş meyliniz sayəsində hər zaman problemləri həll etməyin bir yolunu tapacaqsınız. ilin əvvəlindən etibarən sizə inandığınız şey üçün savaşmaq arzusu verəcək.bu da potensial olaraq bəzi sıxıntılar mənasına gələ bilər. Əgər bir növ hakimiyyətlə (məsələn, şefiniz) bağlı bir münaqişədə həddən artıq inadkarlıq, sizin üçün o qədər yaxşı nəticələnməyə biler. Sakit qalmağınız, vəziyyəti real şəkildə istifadə və riskə nə vaxt toxunacağını və digər tərəfdən nə vaxt geri addım atmağınız lazım olduğunu bilmək faydalı olar. Məsələn, xəyal qırıqlığı və ya hədsiz enerji idman vasitəsilə xərclənib təmir oluna biler. 2018 bahar ayları ilə yavaş-yavaş isinərək çatacaqsınız. Qarşı cinsdən biriylə birlikdə olmaq kimi yeni şeylərə maraq göstərəcəksiniz. Bürc, subay olanlara bu dövrdə bir çox macəra və hətta eşqbazlıq təcrübə vəd edir. Üstəlik, təssadüfi bir tanışlıq böyük bir məhəbbətə çevrilə bilər. Etməniz lazım olan tək şey, çetinliyi sınamaq və səbir etməkdir. Hər bir Oğlaq karyera vəziyyətinin yaxşılaşmasını gözlənilir. Əvvəlki problemlərin öhdəsindən gəlir və bunlardan uzaqlaşır, beləliklə düzgün tempə girməyə başlayır. Bir şeyləri nail olmağı istəyirsinizsə, hazırda istedadlı olduğunuzu göstərmək üçün mükəmməl bir zaman. Bu dövrdə əlaqələr sabit olacaq, buna görə yaxın ətrafınızda meydana çıxan münaqişələr haqqında narahat olmağınız lazım deyil. Uyğun enerji sizinlə olacaq. 2018 payızı, bürc şərhlərinə görə mümkün problemləri bərabərində gətirəcək. yasaq meyvə tərəfindən cəlb ediləcəksiniz. Hissləriniz yoğun olacaq, ancaq göstərməmək üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz. İfrat hallarda, belə bir sembolizm, sədaqətsizlik anlamına da gələ bilər. Digər tərəfdən, iş həyatınız nəzərə aldıqda, sakit zamanlar yaşayacaqsınız. Hər cür problemi sürətli bir şəkildə təhlil edə və həll edəceksiniz. Əgər işgüzar və çalışqan isə, haqq edilən mükafat demək olar ki, nail olacaqdır. İl sonuna doğru, ətrafınızdakı hadisələr sonunda sakitləşəcək. Beləcə, bir an dayanın və keçmiş hadisələri qiymətləndirin. Bürc görə, ailənizin yanında, ya da təhlükəsiz hiss etdiyiniz yerdə özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz.

Dolça

Dolça -bürcü üçün xüsusilə 2018-ci ilin ortaları müsbət olacaqdır. Bu zodiak bürcündə anadan olan şəxslər adətən intellektualdır və qeyri adi ideyaları ilə gözə çarpırlar, bu səbəbdən həyat problemlərini asanlıqla həll edə bilirler. Çox güclü qeyri adi hissiyata malikdiler. bu il ərzində karyeranızda,yalnız şəxsiyyətiniz səbəbi olmayan bir uğur da gözləyir. Münasibətlər məsələsinde vəziyyət sabit, gələcəkdə mühüm bir dəyişiklik olmayacaq şəkildə sabit davam edecek. Yeni ilin əvvəli ehtiraslarının bir qədər azalmasını müşayiət edəcəkdir. Karyeranız yerinə əksəriyyətlə əlaqələrə diqqət yetirəcəksiniz. Ancaq yenə də özünüzü digər insanlardan təcrid etmə meylində olacaqsınız. Özünüzlə təkbətək ikən özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz. Bürclərə görə, bu vəziyyət Mart ayında tamamilə tərsinə dönəcək. Doçanı yeni müsbət bir enerji gözləyəcek . Mükəmməl bir şəkildə ünsiyyət quracaqsınız və sevginiz məsələsində sürətli və asan bir şəkildə nəticə alacaqsınız. Beyniniz çox enerji törədəcek . Karyeranız məsələsində əhəmiyyətli iş əlaqələri qurmaq bu dövrdən ən yaxşı şəkildə istifadə edəcəksiniz, eyni şey şəxsi həyat baxımından da etibarlı olacaq. Yay ayları uğurlu olacaq. Mövcud tempi qoruyub saxlamağınız işinizdə və şəxsi həyatınızda möcüzələr yaradacaqsınız. Bürc şərhinə görə 2018in bu isti dövrü ən çox subay Dolçalar üçün kefli keçəcək, çünki gözləyən potensial tərəfdaş var. Tanış olacağınız adam ilə aranızda güclü bir bağ hiss edəcəksiniz. Qarşılıqlı simpatiya, şübhəsiz, mühüm əhəmiyyət daşıyacaqdır, yeni və güclü bir bağ qurma şansını artırır. Payız olduqca ciddi bir ruh halı verəcək. İlk aşiq olma vəziyyətiniz yəqin ki, getmişdir, ancaq bu hisslərinizin daha zəif olduğu anlamına gəlməz – tam əksinə. Bərabər və ciddi tərəfdaşlar oldunuz bu dövr sabit və uyğun olan uzunmüddətli əlaqələr üçün də yaxşıdır. Karyera vəziyyəti maraqlı gəlməyəcək. Bürc görə, yaxınlaşan 2018 sonu, böyük bir zehni enerji verəcəkdir. Çox miqdarda məlumatı asanlıqla elde edeceksiz. Ancaq bundan iş məsələsində həqiqi mənada yaxşıya istifade etməlisiniz . İşləməyə və gələcək üçün hazırlanmağa yönəltməlisiniz. Biliklərinizin nə vaxt işə yarayacağını əsla bilməzsiniz. Sağlamlığınızı da düşünün və soyuq günlərdə qorunmağı laqeydlik etməyin.

Balıqlar

2018 Bürc şərhlərinə görə Balıqlar xüsusilə bu ilin yazında gözlərini açıq tutmalıdırlar. Bir daha heç vaxt gəlməyəcək şanslar qarşınıza çıxacaq. Bu zodiak bürcündə doğulan insanlar, həssas və anlayışlı olmaq həvəsindədir və digər tərəfdən də çox məsuliyyətli və güvenilirdirler. Bu, onlara abonentlərarası əlaqələr vasitəsilə iş əlaqələri qurmaq kimi çox böyük üstünlüklər verir. İlin əvvəlində, Balıqlar həyatlarını nisbətən asan bir şəkildə keçirəcəklər. Bürcün, ətrafınıza çox səmimi və təbii görünəcəksiniz deyir. İnsanları səy göstərmədən sizə yanaşmaları baxımından cəlb edəcəksiniz. Şəxsi münasibətlərinizdə marağı tanışlıklar gözlenilir və karyera sahəsində də bundan faydalana bilərsiniz. 2018 yay xüsusilə , karyera baxımından sizə böyük şanslar təqdim edəcək. Bu günlərdə hiss etdiyiniz maddi uğur arzusu sizi hər zaman motivasiya edir və gələcəyə daşıyır. Eyni zamanda ecazkar bir iradəyə və idarəetmə bacarıqlarına sahib olacaqsınız. Bu səbəblə liderlik mövqeləri üçün ideal bir namizədsiniz. Səylərinizdə inadlı olmalısınız, hədəfə tezliklə çatacaqsınız. Fiziki fəallıq stressini mükəmməl şəkildə atlayacağsınız. Məsələn, yoqa, üzgüçülük, yürüyüş size çox xoş gelecek. Yay mövsümündə Balıqlar münasibətlərə daha çox önəm verəcəklər. İş səbəbiylə həyat yoldaşınıza əhəmiyyət vermədiyiniz bütün zamanları bərpa etməyiniz vacibdir. Münaqişələri qarşısını almağın yeganə yolu budur. Bürclərə görə, subay adamlar doğru insanla tanış olmaq üçün böyük şansa sahib olacaq. Bu müddət ərzində, aşiq olma tendensiyası, İçinizdə birləri ilə bölüşmək istəyəcəyiniz bir çox mehriban duyğular var. Eyni hissdə birini tapa bilsəniz. 2018 payızı tamamilə münasibətlərlə bağlı olacaq. bu həyatın bu halları Balıqlar üçün çox dəyərli olacaqdır. Ətrafınızdakı bütün varlıqları xoşbəxt etmək üçün əlinizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışacaqsınız və onlarla uyğunluq içində yaşamağı istəyəcəksiniz. Ancaq mükəmməl görüntüyə tam olaraq əhəmiyyət vermeyeceksiz və gerçəyi unudacağsız. Bürc görə bu səhv addım ola bilər. Yaxınlaşan 2018 sonu ilə birlikdə Balıqlar işə yönələcəklər. Uğur qazanmaq üçün hələ vaxtınız var, bu üzdən pozitiv enerji ile hərəkət etməyə başlasanız, ətrafınızda ən sevdiyiniz insanlarla birlikdə, əmin-amanlıq içində Yeni ilə qədəm qoyacaqsınız. Həmçinin təhsil və xeyriyyə işlərinə yönəlmənizdə sizə uğur gətirəcək.