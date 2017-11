Azercell-dən iPhone telefonlarına yeni sərfəli kampaniya Tarix: Bu gün, 16:41 | Çap et

iPhone cihazlarının Azərbaycanda hal-hazırda rəsmi satışını təqdim edən yeganə mobil operator Azercell Telekom MMC abunəçiləri üçün yeni sərfəli kampaniyaya başlayıb. Belə ki, 15 Noyabr 2017-cı il tarixindən müxtəlif iPhone telefonları Hədsiz tarifləri və İnternet paketləri ilə birgə abunəçilərə təqdim olunur.



1. iPhone 8 (64GB)

2. iPhone 8 (256GB)

3. iPhone 8 plus (64GB)

4. iPhone 8 plus (256GB)

5. iPhone 7 (32GB)

6. iPhone 7 (128GB)

7. iPhone 7 plus (128GB)

8. iPhone 6S plus (32GB)

9. iPhone 6 32GB



Kampaniyaya qoşulmaq üçün nömrə sahibi tərəfindən ilkin ödənişin edilməsi və iş yerindən arayışın təqdim edilməsi tələb olunur. Azercell-in təklif etdiyi bu sərfəli kampaniyadan yararlanmaq istəyən abunəçilər Azercell-in Müştəri Xidmətləri Mərkəzlərinə və yaxud eksluziv mağazalarına yaxınlaşmalıdırlar. Tələsin, telefonların sayı məhduddur!