"Bank of Baku"dan başqa bankla birləşmək məsələsi ilə bağlı AÇIQLAMA

“Bank of Baku” digər bankla birləşmək imkanını nəzərdən keçirmir.



Trend-in məlumatına görə, bu barədə bankın məlumatında deyilir.



Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl “Bank of Baku”nun “AFB Bank”la birləşməsi barədə danışıqlar apardığı məlumat verilmişdi.