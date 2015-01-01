 
 
Keçmiş başçının evi qəsdən yandırılıb
 
Zərdabda körpələrin həyatı təhlükədə
 
"AtaBank"ın filial müdiri barədə şok
  
   Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tarixi əhəmiyyətə malik layihədir .....                     Akif Çovdarovun 33 milyon manatlıq əmlakı müsadirə olunacaq .....                     BTQ bir daha regionun strateji əhəmiyyətini vurğulayır .....                     Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tək regionda deyil, dünyada tarixi bir hadisədir .....                     Akif Çovdarovun rütbəsi də alınır .....                     “Bu yol sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət göstərəcək” .....                     Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinə həsr olunan poçt markası buraxılıb .....                     Brent markalı neftin qiyməti 61 dollara yaxınlaşır .....                     Kataloniya rəhbəri Karles Puçdemon Belçikaya qaçıb .....                     Akif Çovdarovun cəzası bəlli oldu .....                     İdmançımız peşəsini dəyişdi .....                     Dollar və manatın sabahkı .....                     Aysel Manafova mükafat aldı .....                     Ramil Usubov Giorgi Tuquşinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib .....                     Mübariz Qurbanlı nazir Saleh bin Əbdüləziz Al Əl-Şeyxlə görüşüb .....                     Prezidentin İrana səfəri ərəfəsində yeni təxribat: .....                     “Azərkosmos” “İnterAz” telekanalının yayımının dayandırılmasının .....                     Ermənistan ordusunda növbəti özünəqəsd halları qeydə alınıb .....                     Polisə bıçaq çəkdi və... .....                     “Bakı dünya çempionatını qəbul etməyə tam hazırdır” .....                     Kabel və mis oğruları yaxalandı .....                     Azərbaycanda ŞOK əməliyyat .....                     Yeddinci mərtəbədən yıxılan fəhlə sağ qaldı .....                     Polis Bakıdakı ət dükanlarında .....                     Avtomobil qaçıranlar .....                     Nardaranda Daş karxanası onlarla ailə üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib .....                     Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avrasiyada sülh, qardaşlıq və əmin-amanlığa mühüm töhfə verəcək .....                     Saxta spirtli içkiləri necə tanımaq olar? .....                     İlk qatarlar Bakıdan Qarsa doğru .....                     Müğənni Fədayə Laçın həbs edilib .....                     Ölkəmdəki dostlarımı Bakıya alış-verişə dəvət edirəm .....                     "Londondan Pekinə qatarlar birbaşa hərəkət edəcək" .....                     "Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin mühüm elementidir" .....                     "Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi sayəsində yüklər iki dəfə tez daşınacaq" .....                     Sabiq FETÖ üzvü polisdən sensasiyalı etiraflar .....                     Sarkisyana qarşı qiyam çağırışı: .....                     Keçmiş nazirə yeni vəzifə verilə bilər... .....                     Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsinə .....                     İcra başçısı Mübariz Ağayevin Qubadakı villasını belə yanıb kül oldu .....                     Akif Çovdarova hökm oxunacaq .....                 
﻿
“Azərkosmos” “İnterAz” telekanalının yayımının dayandırılmasının səbəbini açıqlayıb
Tarix: Bu gün, 16:51 | Çap et
“Azərkosmos” “İnterAz” telekanalının yayımının dayandırılmasının
“Azərkosmos” ASC “İnterAz” televiziya kanalının “Azerspace-1” peyki üzərindən yayımının dayandırılmasına münasibət bildirib.

“Azərkosmos” ASC-nin mətbuat xidmətindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, “İnterAz” televiziya kanalı “Azərkosmos” ASC ilə imzalanmış müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə yetirməyib.

Buna görə də televiziya kanalının “Azerspace-1” peyki üzərindən yayımı dayandırılıb.

Qeyd edək ki, ötən həftədən etibarən telekanalın yayımı dayanıb. “İnterAz”-dan mətbuata bildirilib ki, telekanalın yayımında yaranan problem texniki nasazlıqla bağlıdır.

Xatırladaq ki, telekanalın baş ofisi Moskvada yerləşir. Telekanal Azərbaycan və rus dillərində verilişlər yayımlayır. “İnterAz” telekanalı “Azerspace-1” peyki vasitəsilə yayımlanır.





 
Ana xəbər
Akif Çovdarovun 33 milyon manatlıq əmlakı müsadirə olunacaq
Akif Çovdarovun rütbəsi də alınır
Ermənistan ordusunda növbəti özünəqəsd halları qeydə alınıb
Müğənni Fədayə Laçın həbs edilib
Sarkisyana qarşı qiyam çağırışı:
İcra başçısı Mübariz Ağayevin Qubadakı villasını belə yanıb kül oldu
"Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən qısa
Nöqsana yol verən direktor işdən çıxarıldı
Dubay şeyxi və xanımı "Bakı kafesi"ndə
"20 yanvar" dairəsində nəqliyyat problem
Ukraynalı cütlük Kəlbəcərin yeni görüntülərini çəkdi
İran-Azərbaycan sərhədində sıxlıq
Hesablama Palatası “2018-ci ilin büdcə zərfi”nə RƏY VERDİ
"Azərbaycan xarici terroristlərin Suriyaya keçməsinin qarşısını almaq
“Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin açılışı tarixi hadisədir”
Sorğu
﻿
QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Yazarlar
İdris HEYDƏRLİ
Tədbir və törən qardaşlığı
Elmar HÜSEYNOV
Qarabağ!!!
Bəxtiyar HACIYEV
Rusiya Ermənistanı cəzalandıracaqmı?
İdris HEYDƏRLİ
Kimdir Bakılı?
Aslan ASLANOV
Heydər Əliyevin islahatlar strategiyası:
Şirkət-Xidmət
    
Xəbər lenti
﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tarixi əhəmiyyətə malik layihədir - Siyavuş Novruzov
Bu gün, 18:10
Akif Çovdarovun 33 milyon manatlıq əmlakı müsadirə olunacaq - QƏRAR
Bu gün, 18:02
Kamran Həsənlinin Samir Piriyevlə qalmaqalından təzə xəbər var
Bu gün, 17:59
BTQ bir daha regionun strateji əhəmiyyətini vurğulayır - Metyu Brayza
Bu gün, 17:57
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tək regionda deyil, dünyada tarixi bir hadisədir - YAP-dan REAKSİYA
Bu gün, 17:49
Akif Çovdarovun rütbəsi də alınır - Məhkəmə qərar çıxarıb
Bu gün, 17:47
“Bu yol sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət göstərəcək” - Prezidentin çıxışı - TAM MƏTN
Bu gün, 17:39
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinə həsr olunan poçt markası buraxılıb - FOTO
Bu gün, 17:33
Brent markalı neftin qiyməti 61 dollara yaxınlaşır
Bu gün, 17:27
Kataloniya rəhbəri Karles Puçdemon Belçikaya qaçıb
Bu gün, 17:25
Akif Çovdarovun cəzası bəlli oldu - 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi
Bu gün, 17:25
İdmançımız peşəsini dəyişdi
Bu gün, 17:23
Dollar və manatın sabahkı MƏZƏNNƏSİ
Bu gün, 17:18
Aysel Manafova mükafat aldı
Bu gün, 17:17
Ramil Usubov Giorgi Tuquşinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO
Bu gün, 17:13
Mübariz Qurbanlı nazir Saleh bin Əbdüləziz Al Əl-Şeyxlə görüşüb
Bu gün, 17:07
Fədayə Laçının kriminal avtoritetə görə həbs edilməsinin yeni TƏFƏRRÜATLARI
Bu gün, 17:03
Prezidentin İrana səfəri ərəfəsində yeni təxribat: - “Bizi silahlandır, ey Qasım Süleymani”
Bu gün, 17:01
“Azərkosmos” “İnterAz” telekanalının yayımının dayandırılmasının səbəbini açıqlayıb
Bu gün, 16:51
Ermənistan ordusunda növbəti özünəqəsd halları qeydə alınıb
Bu gün, 16:42
Fədayə Laçının şok ittihamla həbsi... - Baş Prokurorluq
Bu gün, 16:30
Polisə bıçaq çəkdi və... - OLAY
Bu gün, 16:29
“Bakı dünya çempionatını qəbul etməyə tam hazırdır” - Sahib Ələkbərov
Bu gün, 16:20
Kabel və mis oğruları yaxalandı
Bu gün, 16:19
Həbs edilən Fədayə Laçınla avtoritetləri nə bağlayır? - "Səni zindanda görən ağlasın"
Bu gün, 16:15
Azərbaycanda ŞOK əməliyyat - Uşağa süni cinsiyyət orqanı tikildi
Bu gün, 16:10
Yeddinci mərtəbədən yıxılan fəhlə sağ qaldı - Bakıda
Bu gün, 16:07
Polis Bakıdakı ət dükanlarında REYD KEÇİRİB
Bu gün, 16:04
Avtomobil qaçıranlar HƏBS OLUNDU
Bu gün, 16:03
Fədayə Laçın həbs olunub? – Bacısından açıqlama
Bu gün, 16:00
Nardaranda Daş karxanası onlarla ailə üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib - GİLEY
Bu gün, 15:58
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avrasiyada sülh, qardaşlıq və əmin-amanlığa mühüm töhfə verəcək - Binəli Yıldırım
Bu gün, 15:54
Saxta spirtli içkiləri necə tanımaq olar? - Ekspert
Bu gün, 15:48
Azərbaycanda kişi müğənnini həyat yoldaşı döydü
Bu gün, 15:47
Bənövşə qoxulu səs...
Bu gün, 15:34
İlk qatarlar Bakıdan Qarsa doğru YOLA ÇIXIB
Bu gün, 15:32
Müğənni Fədayə Laçın həbs edilib - ŞOK SƏBƏB
Bu gün, 15:26
Ölkəmdəki dostlarımı Bakıya alış-verişə dəvət edirəm - Türkiyəli TV aparıcı
Bu gün, 15:23
"Londondan Pekinə qatarlar birbaşa hərəkət edəcək" - Türkiyə prezidenti
Bu gün, 15:18
"Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin mühüm elementidir" - Özbəkistan baş naziri
Bu gün, 15:16
"Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi sayəsində yüklər iki dəfə tez daşınacaq" - Qazaxıstanın baş naziri
Bu gün, 15:15
Sabiq FETÖ üzvü polisdən sensasiyalı etiraflar – Gülənin təşkilatdakı kod adı açıqlandı
Bu gün, 15:11
Sarkisyana qarşı qiyam çağırışı: - "Gəlin, ayağa qalxaq"
Bu gün, 15:10
Keçmiş nazirə yeni vəzifə verilə bilər... - İDDİA
Bu gün, 15:08
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsinə 10 mlrd. dollar yatırılıb
Bu gün, 15:05
İcra başçısı Mübariz Ağayevin Qubadakı villasını belə yanıb kül oldu - VİDEO
Bu gün, 15:03
Akif Çovdarova hökm oxunacaq məhkəmə başlayır
Bu gün, 14:58
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin strateji üstünlükləri - TƏHLİL
Bu gün, 14:54
"Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən qısa və etibarlı yoldur" - Azərbaycan prezidenti
Bu gün, 14:52
“Microsoft” Azərbaycandakı tərəfdaşları və sifarişçilərinə ən yeni cihazlarını təqdim edib
Bu gün, 14:49
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net 		�������@Mail.ru