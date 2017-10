Türkiyə hər an İraq Kürdüstanı ilə sərhədi bağlaya bilər - Ərdoğan Tarix: Dünən, 16:37 | Çap et

Türkiyə tezliklə İraq Kürdüstanı ilə sərhədi bağlaya bilər.



SalamNews-un "Hürriyet" agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan edib.



"Bu günə qədər sərhədləri bağlamadıq, amma bu hər an baş verə bilər. Atılacaq addımlarla bağlı İraqla danışıqlar davam edir. Əgər onlar (Şimali İraq Kürd Muxtariyyəti) sərhəd-keçid məntəqələrinin nəzarətini hökumətə versələr, biz şərt qoyacayıq ki, mərkəzi hökumət İraq Kürdüstanı əhalisinin bütün ehtiyaclarını qarşılasın",- deyə dövlət başçısı bildirib.