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ABŞ-ın İstanbuldakı baş konsulluğunda əməliyyat – Daha bir FETÖ-çü ifşa edilib həbs olundu
Tarix: Dünən, 17:38 | Çap et
ABŞ-ın İstanbuldakı baş konsulluğunda əməliyyat
ABŞ-ın İstanbuldakı baş konsulluğunun əməkdaşı N.M.C-nin həyat yoldaşı və oğlundan sonra, qızı da saxlanılıb.
Avropa.info xəbər verir ki, Türkiyə ilə ABŞ arasındakı viza böhranına səbəb olan Mətin Topuzun ifadələri alındıqdan sonra, Amerika Birləşmiş Ştatlarının baş konsulluğuna nəzarət qərarı verilib.
Bu saatlarda isə ABŞ-ın İstanbuldakı baş konsulluğunun əməkdaşı N.M.C-nin həyat yoldaşı və oğlundan sonra, qızı da həbs olunub.





 
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