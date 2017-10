Nobel sülh mükafatının sahibi açıqlanıb Tarix: Bu gün, 12:52 | Çap et

2017-ci il üçün Nobel sülh mükafatının sahibi açıqlanıb.



APA-nın məlumatına görə, İsveç Kral Akademiyasının Nobel Komitəsinin qərarı ilə mükafata Nüvə Silahlarının Ləğv Edilməsi üzrə Beynəlxalq Kampaniya (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) layiq görülüb. Bu mükafat təşkilata "nüvə silahlarından istifadənin faciəvi nəticələrə gətirib çıxarmasına diqqət ayırmaq sahəsindəki işləri və bu kimi silahların müqavilələrə əsasən qadağan olunmasındakı səylərinə görə" verilib.



2017-ci il üçün Nobel sülh mükafatına 318 nəfərin namizədliyi irəli sürülmüşdü. Namizədlərdən 215-i fiziki şəxs, 103-ü isə təşkilat idi.



Qeyd edək ki, ötən il mükafatın sahibi Kolumbiyanın prezidenti Xuan Manuel Santos olub.