"Qarabağ" - "Roma" matçının hakimləri açıqlanıb

Futbol üzrə Çempionlar Liqasında "Qarabağ"la İtaliya "Roma"sı arasında keçiriləcək C qrupunun II tur matçına təyinatlar açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, sentyabrın 27-də Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma portuqaliyalı hakimlər briqadasına həvalə olunub.

Çempionlar Liqası, II tur

C qrupu

27 sentyabr

20:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Roma" (İtaliya)

Baş hakim: Artur Dias

Yan xətt hakimləri: Rui Tavares, Paulo Soares

Əlavə köməkçi hakimlər: Tiaqo Martins, Joao Pinheyro

Dördüncü hakim: Bruno Rodriges (hamısı Portuqaliya)

Hakim-inspektor: Haim Yakov (İsrail)

UEFA nümayəndəsi: Oleq Xarlamov (Estoniya)

Bakı Olimpiya stadionu