13 yaşlı uşağı it dişləyib Tarix: Bu gün, 11:24 | Çap et

Tovuzda 13 yaşlı uşağı it dişləyib.



Trend-in məlumatına görə, rayonun Çırdaxan kəndində baş verib. Kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Abbasov Fədai İltifat oğlunu həyətlərində it dişləyib.



Yaralı Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.



Məlumata görə, it azyaşlıya bədəninin bir-neçə yerindən ağır xəsarət yetirib.