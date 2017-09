Şimali Koreya yenə meydan oxudu — "Yaponiyanı batırıb, ABŞ-ı it kimi döyərik" Tarix: Bu gün, 13:26 | Çap et

Şimali Koreya BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni sanksiyalarına cavab verib.



"Ölkə.Az" xəbər verir ki, Şimali Koreya bütün dünyanı hədələyərək Yaponiyanı batıracağını, ABŞ-ı isə quduz it kimi döyəcəyini bəyan edib. Bu barədə Şimali Koreyanın rəsmi mətbuatı xəbər yayıb.



Məlumatda deyilir: "Yapon arxipelaqının dörd adası nüvə silahı ilə dənizə qərq olacaq. ABŞ-ı külə döndərəcəyik. Amerikanı quduz it kimi ölənə qədər döyəcəyik".