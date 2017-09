Məşhur ekstrasensi it dişlədi — Zirəddin Rzayev xəstəxanalıq oldu Tarix: Bu gün, 17:04 | Çap et

Rusiyada yaşayan ekstrasens Zirəddin Rzayevə it hücum edib.



"Ölkə.Az" xəbər verir ki, Rzayev Moskva xəstəxanalarından birinə yerləşdirilib.



Evinin yaxınlığında iti ilə gəzən ekstrasensə heyvan hücum edib. İt Rzayevi güclü dişləyib. Onun əlində və ayağında dərin yaralar var. Ekstrasens dərhal təcili yardıma müraciət edib. Ekstrasensin yaraları tikilib və iynə vurulub.



Rzayev itin sahibini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Çünki it xaltasız və ağızlıqsız olub.



Zirəddin baş verənləri belə anladıb: "Qonşumun iti məni dişlədi. Bu it xaltasız və ağızlıqsız gəzir. Rotveyler cinsindən olan itimlə gəzirdim. Qonşuluqdakı küçə itləri rotveylerimə hücum etdilər. Onlar mənim əlimi və ayağımı dişlədilər. Yaralarıma tikiş qoyublar. İtim də xəsarət alıb. Qonşumu məhkəməyə verəcəm".