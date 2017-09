“Son iki ayda Azərbaycandan Hepatit C virusu ilə müraciət edən 11 nəfəri müalicə etmişik” - İran səhiyyə nazirinin xüsusi nümayəndəsi Tarix: Bu gün, 14:56 | Çap et

“Azərbaycan Respublikasından Təbriz xəstəxanalarına hər gün vətəndaşlar müxtəlif xəstəliklərlə bağlı müraciət edirlər”.



APA-nın xəbərinə görə, bunu İran səhiyyə nazirinin xüsusi nümayəndəsi, Təbriz Tibb Universitetinin rektoru, doktor Məhəmmədhüseyn Somi Təbrizdə səfərdə olan Azərbaycan media nümayəndələri ilə görüşündə deyib.



M. Somi Bakıya tez-tez səfər etdiyini deyərək, iki ölkə arasında səhiyyə sahəsində münasibətlərin inkişaf etdiyi deyib. O bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşları Təbriz xəstəxanalarına, əsasən, Hepatit C, qaraciyər xəstəlikləri və hamiləlik problemləri ilə bağlı müraciət edirlər: “Təsadüfi deyil ki, son iki ayda Azərbaycandan 11 nəfər Hepatit C virusu ilə bağlı bizə müraciət edib. Biz onları müalicə etmişik, onlar tam şəkildə sağalıblar”.



M. Somi son vaxtlar Azərbaycan səhiyyəsinin inkişaf etdiyi, müasir avadanlıqlarla təchiz edildiyini də vurğulayıb.