Mədinə Məlik, Rəşad Həmidov və Jonny kimi hazırlaşdıracaqlar? - AUDİO Tarix: Bu gün, 08:35

DİA.AZ: - Azərbaycanın ən sayılıb-seçilən prodüseri Mədinə Məlik , gənc müğənni Rəşad Həmidov və reper Jonny cütlüyü birləşib.



Bu dəfə onlar duet ortağı olaraq gündəmi darmadağın etmək iddiasındadırlar.



DİA.AZ xəbər verir ki, onların hazırladığı layihə "Are you ready" (Hazırsınız) adlanır.



Duetdən kiçik hissə sosial şəbəkədə paylaşılıb. Əksər sosial şəbəkə istifadəçiləri bu dueti prodüser Mədinə Məlikin son duet ortaqlarından ən uğurlu dueti adlandırıb.



Birləşən cütlük "Are you ready" adlı duetlə şou-biznesdə çoxunu hazırlaşdığı iddia olunur.



Qeyd edək ki, mahnının söz və musiqisi Rəşad Həmidova aiddir.