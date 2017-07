Lerikdə at 2 yaşlı uşağı dişləyərək xəsarət yetirib Tarix: Dünən, 20:23 | Çap et

Lerik rayonunda istirahət mərkəzlərinin birinin yaxınlığında 2 yaşlı uşağı at dişləyib.

"Report"un Cənub bürosunun verdiyi xəbərə görə, valideynləri ilə istirahətə gələn 2 yaşlı Hüseynov Kənan Anar oğlu oynamaq istəyərkən atın başını qucaqlayıb. Valideynləri isə onun şəkilini çəkmək istəyiblər. Bu zaman at uşağın sinəsindən dişləyərək ona xəsarət yetirib.

Uşaq Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb, vəziyyəti orta ağırdır.