Səudiyyənin Qətərə qarşı sanksiyalarında ilk qurban: 25 min dəvə susuzluqdan öldü - VİDEO Tarix: Bu gün, 11:33 | Çap et

Səudiyyə Ərəbistanının ölkədən çıxarmasından sonra, qətərlilərə məxsus olan minlərlə dəvə səhrada susuzluqdan ölüb. FaktXeber.com-un verdiyi məlumata görə, bu barədə The Independent xəbər verib.



«Mən Səudiyyə Ərəbistanından qayıdırdım. Yollarda bu gözlərinlə ölüb qalan yüzlərlə dəvə və qoyunlar gördüm», deyə sürülərdən birinin sahibi Hüseyn Əl Marri bildirib.



Müxtəlif məlumatlara görə son günlərdə Qətərə gedən yolda 25 min dəvə məhv olub.



Qətər hökuməti fermerlərə yardım etmək üçün sərhəddin yaxınlığında xüsusi köçəri düşərgəsi yaradıb. Orda 8 minə yaxın «səhra gəmisi» saxlanılır. Onlar səhraya yemək və su aparırlar. Heyvanların səhhətinə baytarlar tərəfindən nəzarət olunur.



Səudiyyə Ərəbistanı Qətərə qarşı sanksiyalar tətbiq etməzdən əvvəl qətərli fermerlər heyvanları Səudiyyə Ərəbistanı ərazisində otlaqlara apara bilirdi.



Xatırladaq ki, iyunun 5-də Bəhreyn, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Yəmənin fərari prezidenti, Liviyadakı müvəqqəti hökumət, Maldiviya Respublikası və Mavrikiya Respublikası Qətərlə diplomatik əlaqələri dayandırdıqlarını elan etmişdi. Rəsmi Dohaya qarşı sanksiyalara rəhbərlik edən Səudiyyə Ərəbistanı öz ərazilərində otlayan və Qətərə aid on minlərlə dəvə və qoyunları ölkəsindən qovub.