Şimali Koreya lideri qitələrarası raket yaradıcılarını mükafatlandırıb

Şimali Koreya lideri Kim Çen In qitələrarası raket yaradıcılarını mükafatlandırıb.



SalamNews-un xəbərinə görə, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi məlumat verib.



Kim Çen In mükafatlandırma zamanı Şimali Koreyada keçirilən “Hvason-14” uğurlu qitələrarası ballistik raket sınağının ölkənin strateji mövqeyini köklü şəkildə dəyişdiyini bildirib.