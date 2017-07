Azercell-dən yeni iPhone 7 və iPhone 6S Plus kampaniyaları Tarix: Dünən, 18:49 | Çap et

Azercell Telekom MMC yay aylarında da müştərilərini sərfəli kampaniyalarla sevindirməyə davam edir. Belə ki, 11.07.2017-ci il tarixindən etibarən yeni kampaniya çərçivəsində abunəçilər iPhone 7 128GB və iPhone 6S Plus 32GB kimi 4G-dəstəkli smartfonlarını aylıq uyğun olaraq cəmi 99AZN və 85AZN-dən başlayan ödənişlə əldə edə bilərlər. Bu kampaniyaya qoşulmaqla abunəçilər smartfonlarla yanaşı, 5GB-dan başlayan internet paketlərindən istifadə və ölkədaxilində sərfəli zəng etmək (1dəq=0.06AZN) imkanı qazanırlar.



Kampaniyaya qoşulmaq üçün abunəçilər Azercell Müştəri Xidmətləri Ofislərinə yaxınlaşıb mövcud təkliflərdən birini seçə bilərlər.



Azercell-in bu yay abunəçilərinə təqdim etdiyi kampaniyalara qoşulun, yeni smartfon, mobil inernet və sərfəli danışıq imkanı qazanın.